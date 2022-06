Izziņo 'Riga Pride' mākslas un izklaides programmu

"Riga Pride" organizatori izziņojuši krāšņu mākslas un izklaides programmu, kuras ietvaros būs izstādes, filmas, darbnīcas, izrādes un koncerti. Tos varēs apmeklēt gan oficiālajā Kaņepes Kultūras centra Praida dārzā un Praida namā, gan vairākās citās Rīgas kultūrvietās.

"Riga Pride" programmā kultūrvietā "Totaldobže" līdz 30. jūnijam norisināsies izstāde ''Queer as German Folk'', ko Latvijā īsteno Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar "Riga Pride" un ''LGBT un viņu draugu apvienību Mozaīka''. Plašā ''Queer as German Folk'' ekspozīcija dokumentē un izglīto par Vācijas LGBTQ kultūras un tiesību attīstību 50 gadu garumā, veidojot saiknes ar pārējās Rietumeiropas līdzībām un problēmām, kas būs saistošas un izzinošas arī Latvijas un Baltijas skatītājiem, norāda izstādes veidotāji.

Kultūras programmā no 10. jūnija līdz 9. jūlijam galerijā ''LOW'' būs apskatāma izstāde ''Balsis''. Izstādes kuratore Mētras Saberovas izvirza priekšplānā jaunākās paaudzes Baltijas māksliniekus, kuri savos darbos vēsta par LGBTQ kopienu un tās lesbiešu, trans un nebinārajām balsīm. Izstādes mākslinieku vidū ir Ksenija Tarasova un Dorian Rosenthal no Latvijas, Aleks Kohans un Janina Sabaliauskaite no Lietuvas, kā arī Līna Lelova un Valdeks Laurs no Igaunijas. Apmeklētāji tiek arī aicināti uz diskusiju 14. jūnijā par kvīro telpu attīstību Baltijas reģionā.

"Riga Pride" nedēļas laikā no 13. līdz 18. jūnijām norisināsies dažādi izklaides pasākumi ar LGBTQ kopienas un to atbalstītāju dalību. Atklāšanas vakars tiks atzīmēts ar jau par tradīciju kļuvušā improvizācijas teātra "Divas" uzstāšanos Praida dārzā. Humora pavediens Praida nedēļā turpināsies ar Sieviešu stendapa un Praida "Razborku" priekšnesumiem, savukārt ar "drag" performancēm uzstāsies Baltijas "Drag King" kolektīva dalībnieki kopā ar Latvijas un Igaunijas dragkvīnām. Kopienas dalībnieki un atbalstītāji varēs izpausties iecienītajā "Active Rainbow" brīvā mikrofona vakarā, kā arī piedalīties īpašā "Pride Chancers" mūzikas viktorīnā. Gaidot vakara pasākumus, dienas laikā Praida namā Diagonāles telpās iespēja skatīties filmas ar LGBTQ tematiku, tostarp tādas kā "Topp 3", "Mežonīgie rietumi" un "Vasara". Šogad sagatavota arī īpašs īsfilmu programmas seanss, pirms kā ievadvārdus kvīro filmu programmu attīstību Baltijas reģionā teiks kinorežisors un publicists Žuljens Nuhums Kulibali.

Lai sagatavotos nedēļas kulminācijai "Riga Pride" gājienam pa Brīvību kopā ar Kijivas Praidu, norisināsies plakātu darbnīca sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Pēc darbnīcas būs iespēja apmeklēt pasākumu ''Dzimte un vara: Strāvas lasījumi'' kultūrvietā "Aleponija", kur žurnāla "Strāva" redakcija un autori uzstāsies ar lasījumiem par tematiem, kas saistās ar vienlīdzību un brīvību. Reaģējot uz Krievijas sākto noziedzīgo karu Ukrainā, numurā atvēlēta īpaša vieta arī ukraiņu dzejai un refleksijai par radoša un atbildīga cilvēka pārdzīvojumiem šausmu kontekstā.

Savukārt 18. jūnijā pēc Riga Pride gājiena, kas pulcēs tūkstošiem cilvēku Rīgas ielās, solidarizējoties ar cilvēkiem Ukrainā, Vērmanes dārzā norisināsies krāšņs noslēguma koncerts "Kopā par brīvību!", kurā atnākušos priecēs daudzi Latvijā zināmi mākslinieki un mūziķi - ansis, MARTA, Rolands Čē, "Singapūras satīns", "MJM EXPERIENCE", Rojs Rodžers, Katō, BDM, KNTY, "Baltic Drag King Collective" un citi.

Pēc gājiena un koncerta "Totaldobžē" "Riga Pride" noslēgs oficiālā ballīte, kurā uz vienas skatuves zaļumballi ar labākajiem Eirovīzijas un latviešu mūzikas hitiem spēlēs Rojs Rodžers, bet disko un elektronisko mūziku spēlēs Esoniq, Lévi un Milena. Savukārt tehno skatuvē par Berlīne līdzīgu atmosfēru parūpēsies Ksenija Kamikaza, Glazova, LE/RA un Illegance (Henri Lakis dj + Leo Novus live).

Plašāka informācija par festivālu tīmekļvietnē www.rigapride.lv un "Riga Pride" sociālajos tīklos.