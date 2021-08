No 24. līdz 26. septembrim festivāls "Liepājas Mākslas forums'21" jau septīto reizi aicina būt kopā mūsdienu mākslas jaunatklājumu svētkos. 10 spilgti notikumi piedāvās laikmetīgās mūzikas, vizuālās un kustību mākslas notikumus, kā arī divas pirmizrādes ģimenēm un trīs kino mākslas darbus. Festivāla programmā gaidāma Beļģijas, Francijas un Latvijas mākslinieku dalība, un to kā ierasts organizē Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars".

“Pēc teju diviem izolācijā un digitālajās platformās pavadītiem gadiem meklēsim atbildes uz jautājumiem, vai pastāvīga komunikācija iezīmē patiesu kopābūšanu vai tomēr vientulību un skumjas? Vai mēs patiešām dalāmies savos priekos un bēdās? Kā de-izolēties? Kā ikviens, arī koncertzāles “Lielais dzintars” un festivāla “Liepājas Mākslas forums” komanda arvien meklē radošus ceļus un formas, kā tikties un būt kopā ar saviem skatītājiem. Festivāls ir šāda iespēja un labprāt to izmantosim! Esam izveidojuši mūsdienu mākslas atklājumu svētkus, kas šogad notiks ne tikai koncertzāles grandiozajās telpās, bet jau četrās dažādās pilsētas vietās. Sanāksim kopā savā de-izolācijā!” mudina koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča, kura festivāla programmu veido jau piekto gadu.

Apdomājot izolācijas jēdzienu, koncertzāles mākslas telpā tiks atklāta kuratores un mākslas zinātnieces Astrīdes Rogules veidota piecu izcilu Latvijas mūsdienu vizuālās mākslas meistaru — Leonarda Laganovska, Jura Artūra Putrāma, Kriša Salmaņa, Vilņa Vītoliņa un Armanda Zelča — radīto darbu izstāde. Kā uzsver koncepta autore, izstādei izvēlētie darbi nāk no izolācijas – topošā Laikmetīgās mākslas muzeja krājuma, kas uz Liepāju ceļos, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Tūlīt pēc izstādes atklāšanas beļģu horeogrāfe un dejotāja Lizbeta Gruveza izdejos franču komponista, sapņotāja Debisī smalkās mūzikas partitūras. “Klavieres dejo Debisī” ir fizisks dialogs starp dejotāju Lizbetu Gruvezu (Lisbeth Gruwez) un pianisti Klēru Ševaljē (Claire Chevallier). Jaunajā uzvedumā mākslinieces kopā, vijoties starp noteikumiem un lomām, meklē telpu starp notīm franču komponista Kloda Debisī (Claude Debussy) skaņdarbos. Notikuma pasaules pirmizrāde bija plānota jau aizvadītā gada mākslas forumā, bet pandēmijas dēļ tika pārcelta uz šī gada programmu.

“Liepājas Mākslas foruma” atklāšanas vakarā tiks atdzīvināts pilsētas leģendārais klubs “Kursa”, kas lepni un nesatricināmi slejas teju pašā jūras krastā. Ar mūsdienīgu un aizraujošu džeza un elektroniskās mūzikas salikumu klausītājus veldzēs modernā džeza grupa “LUPA”, bet vakara turpinājums izskanēs aizvadītā gadsimta noskaņās. Viegli nostaļģiskā ballīte-diskotēka “Aldis Ermanbriks” būs ironiska replika par kādreiz populāro Latvijas Televīzijas raidījumu "Varavīksne", kuru vadīja mūziķis, ierakstu kolekcionārs un pirmais populārās mūzikas žurnālists Latvijā — Aldis Ermanbriks. Padomju laika kultūras nams un padomju laika zelta repertuārs karstā ballītē.

Savukārt liepājnieku iemīļotajā tikšanās vietā kultūras nams “Wiktorija” sadarbībā ar “Rīgas Starptautisko kino festivālu” izveidota daudzpusīga kino dienas programma. To veido trīs spēcīgi Eiropas kino darbi par mūžības un vispārcilvēciskām tēmām, kas vientulības un vienaldzības laikmetā vienaldzīgos neatstās.

Unikālu un līdz šim Latvijā nedzirdētu mākslas notikumu “Liepājas Mākslas forumā” piedāvās pasaulē atzītais Latvijas Radio koris un franču diriģents Rolāns Erabedjāns (Roland Hayrabedian), aicinot uz libāniešu izcelsmes franču skaņraža Zada Multaka (Zad Moultaka) skaņās tverto ēģiptiešu atvadu rituālu, kas tapis pēc “Mirušo grāmatas”.

Bērniem un vecākiem sarūpēti vairāki aizraujoši notikumi. Iepazīstinot skatītājus ar dokumentālās dejas metodi, horeogrāfe, dejotāja un režisore Kristīne Brīniņa piedāvās jaunu dejas izrādi “Izdzīvot bērnus” un kustību klasi “MOveMENT”. Izrāde “Izdzīvot bērnus” ir par drosmi pārvarēt bailes un šaubas, par dažādu paaudžu savstarpēju uzticēšanos, vēlmi ieklausīties un būt sadzirdētiem. Lai saglabātu izrādes dokumentalitāti, pieci vecāki ir apguvuši savu bērnu kustības, izteiktās domas un radītās situācijas. Izrādes laikā vecāki tās piedzīvos un empātiskā veidā pārraidīs paši, bet skatītāji būs liecinieki bērnu radītajai pasaulei. Pieteikšanās kustību klasei un izrādei sāksies 6. septembrī, un šie notikumi būs pieejami bez dalības maksas.

Pirmoreiz “Liepājas Mākslas foruma” pastāvēšanas laikā tiks īstenota sadarbība ar “Liepājas Leļļu teātri”. Mazākie foruma apmeklētāji būs pirmie, kas savām acīm skatīs talantīgā režisora Ģirta Šoļa interpretāciju par Ērika Kestnera pasaules slaveno darbu “Mazais cilvēks” vizuāli krāšņā iestudējumā.

Festivāla noslēgumā franču mūsdienu mūzikas grandi — mistiķis Olivjē Mesiāns un Pjērs Bulēzs izskanēs belģu kameransambļa “Het Collectief” izsmalcināto mūziķu rokās. Koncerta programmā izskanēs viens no nozīmīgākajiem divdesmitajā gadsimtā radītājiem darbiem — Olivjē Mesiāna (Olivier Messiaen) “Kvartets laika galam” (Quartet for the End of Time), bet kā prelūdija — viena no viņa ietekmīgākajiem studentiem, Pjēra Bulēza (Pierre Boulez), daiļrade.

Stundu pirms “Het Collectief” un Latvijas Radio kora koncertiem “Lielā dzintara” 2. stāva galerijā notiks muzikologa Dāvja Enģeļa vadītas izzinošas sarunas/diskusijas par laikmetīgo mūziku.

Apmeklējot “Liepājas Mākslas forums’21” pasākumus, apmeklētāji tiks lūgti uzrādīt covid-19 sertifikātu, kas apstiprina noslēgtu vakcinācijas kursu vai infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā. Vadoties pēc šobrīd pastāvošajiem noteikumiem, sejas aizsargmaskas pasākumu laikā nebūs jālieto, izņemot bērnu auditorijai paredzētos notikumus, kuros visiem apmeklētājiem, kas vecāki par 7 gadiem, jālieto sejas aizsargmaskas. Iegādājoties biļetes un pirms pasākuma apmeklējuma, pircēji aicināti iepazīties ar aktuālajiem pasākuma apmeklēšanas nosacījumiem.

Festivāla programma pieejama "Lielā dzintara" mājaslapā. Biļetes uz maksas pasākumiem pieejaamas “Biļešu paradīze” tīkla kasēs visā Latvijā un internetā.