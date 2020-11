Ja Dziesmu svētki nākamgad notiks, nebūs koncertu ar daudzu tūkstošu līdzdalību

Ja nākamgad notiks XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, nebūs ierasto koru un deju kolektīvu kopkoncertu ar daudzu tūkstošu dalībnieku un skatītāju līdzdalību, pauda Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības departamenta direktore, Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa.

Viņa norādīja, ka Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kādus to esam pieraduši piedzīvot, kardināli atšķirsies no ierastā un tie būs atkarīgi no pulcēšanās ierobežojumiem, noteiktās distances ievērošanas un citiem ar epidemioloģiskajām prasībām saistītiem notikumiem.

Bērziņa, atzīmēja, ka repertuāru skolu kori, deju kolektīvi un orķestri pamatā jau ir apguvuši un tas nemainīsies. Patlaban tiek plānots izveidot svētku programmu tā, lai to dalībnieki "piedzīvotu īpašo atmosfēru".

Jau iepriekš ziņots, ka šā gada martā XII Latvija skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja un Dziesmu svētku padome nolēma pārcelt skolēnu dziesmu un deju svētkus uz 2021. gadu.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un turētas godā.

Veselības ministre Ilze Viņķele šonedēļ Latvijas Televīzija atzina, ka viņai ir grūti iedomāties, kādam brīnumam ir jānotiek, lai mēs nākamvasar varētu piedzīvot tādus Dziesmu un deju svētkus, kādi tie bijuši iepriekš, proti, ar tūkstošiem cilvēku pulcēšanos stundām Mežaparka estrādē.