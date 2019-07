Jaunā kultūras notikumu vieta 'Hanzas perons' rīkos atvērto durvju dienas

Jaunākā kultūras būve Latvijā – "Hanzas perons" – pirmo reizi publiski durvis vērs Rīgas svētku laikā, 17. un 18. augustā, lai iepazīstinātu interesentus ar ēkas jauno veidolu.

Kā informē "Hanzas perona" pārstāvji, atvērto durvju dienu laikā būs apskatāma īpaša izstāde, kurā apmeklētāji varēs iepazīt ēkas pārtapšanas stāstu un klātienē apskatīt jauno pasākumu norises vietu. Iepriekš piesakoties, interesentiem būs iespēja doties tematiskās ekskursijās ar arhitektu Reini Liepiņu un "Hanzas perona" komandu.

"Hanzas perons" ir kādreizējā Rīgas preču stacijas noliktavas ēka "New Hanza" teritorijā, kas pārvērsta par jaunu kultūras telpu — modernu un funkcionālu vietu koncertiem, skatuves mākslai un citiem pasākumiem. Tā ir pirmā tik vērienīgā kultūras būve Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas, kas uzbūvēta tikai par privātiem līdzekļiem un ir viena no dažām ēkām, kas ir saglabājusies "New Hanza" teritorijā, liecinot par nozīmīgu Rīgas tirdzniecības un rūpniecības attīstību 20. gadsimta sākumā.

Rīgas Svētku laikā "Hanzas peronā", Rīgā, Hanzas ielā 16A, apmeklētāji būs aicināti iepazīties gan ar ēku tās jaunajā veidolā, gan paveiktajiem darbiem. Īpaši ierīkotajā lielformāta foto izstādē būs apskatāma ēkas dzīve gan tās pašos pirmsākumos, gan pārbūves dažādos periodos. Hanzas Perons būs atvērts 17. augustā no pulksten 12.00 līdz 21.00 un 18. augustā no pulksten 12.00 līdz 18.00.

Atvērto durvju dienu ietvaros tiek piedāvātas arī tematiskās ekskursijas ar arhitektu Reini Liepiņu un "Hanzas perona" komandu, kurās interesenti varēs izzināt pārtapšanas stāstu no pirmavotiem. Ekskursijas ar ierobežotu vietu skaitu notiks 17. un 18. augustā, un tām iespējams pieteikties "Hanzas perona" mājaslapā.

Ēkas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2017. gada septembrī, bet ekspluatācijā tā nodota 2019. gada jūlijā. Projekta autors ir arhitektu biroja "Sudraba arhitektūra" vadošais arhitekts Reinis Liepiņš, autoruzraudzību veica "Pillar Architekten", SIA, bet ģenerāluzņēmēja funkcijas pildīja "Pillar Contractor", SIA.

Līdz šim izziņotie pasākumi "Hanzas peronā":

17. - 18. augusts – "Hanzas perons. Pārtapšana / Atvērto durvju dienas";

17. augusts – koncerts "No Vāgnera līdz Paulam";

7. - 9. septembris – Starptautiskais jaunā teātra festivāls "Homo Novus";

27.-28. septembris – Visu novadu garšu satikšanās "Nogaršo Latviju Rīgā";

4. oktobris – grupas "Pienvedēja piedzīvojumi" 25 gadu jubilejas koncerts;

11. – 12. oktobris – Nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu mežs";

8. novembris – Nozīmīgākais nekustamo īpašumu forums Baltijā "BREL forums";

15. novembris – "Digital Freedom Festival";

23. novembris - grupas "Carnival Youth" koncerts.