JRT ēkā Lāčplēša ielā atrasts vēstījums no 19. gadsimta

Būvdarbu gaitā Jaunā Rīgas teātra (JRT) ēkā, Lāčplēša ielā 25, veicot pagrabstāva izbūvi, atrasta kapsula, kas satur vairākas 19. gadsimta vēstures liecības.

Kā vēsta ieraksts JRT "Facebook" profilā, kapsula ir rakstiski vēstījumi un laikraksts.

JRT pārstāvji uzskata, ka kapsula visticamāk iemūrēta 19. gadsimta beigās, kad ēka tika celta kā Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības nams. Informācija par kapsulas sastāvu vēl sekos.

Kā informē VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs, kapsulas saturs nodots Latvijas Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei izvērtēšanai. Sadarbībā ar ekspertiem tiks pieņemts lēmums par tālāko rīcību.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde uzteic VNĪ par operatīvo reakciju un norāda, ka šādi atradumi vienmēr ir gan intriga, gan savu laiku raksturojoša vērtība. "Mēs uzreiz reaģējām uz jaunatklājumu un veicām pirmatnējo apsekošanu," stāsta Rīgas reģiona galvenā inspektore Ināra Bula. "Tā kā kapsulā ir papīra izstrādājumi un tiem noteikti ir vairāk nekā simts gadu, tad veicām apskati tikai no ārpuses. Lai artefaktus izceltu no metāla kārbas, uzreiz tika pieaicināta profesionāla papīra, rokrakstu un poligrāfijas restauratore Dace Dubrovska – to ieteica mūsu Restaurācijas daļa. Kad artefakti būs izņemti, tad tiks lemts par to restaurāciju un turpmāko statusu''.

Lai nodotu vēstījumu nākamajam paaudzēm, tuvāko nedēļu laikā kopā ar VNĪ un būvniekiem plānota arī jaunas kapsulas iemūrēšana jaunbūves pamatos.

Jau ziņots, ka atbilstoši arhitektes Zaigas Gailes iecerei un teātra vajadzībām teātra izmantoto telpu platību plānots teju divkāršot, palielinot no 5146 kvadrātmetriem līdz 9767,1 kvadrātmetram. Ēkā paredzētas trīs skatītāju zāles, vairākas mēģinājumu zāles, pilnībā aktieriem un citiem teātra darbiniekiem nodots radošais stāvs, kā arī darbnīcas pagraba stāvā.

Plānots, ka teātris Lāčplēša ielas namā varētu atgriezties 2022. gada rudenī.