JRT mākslinieciskais vadītājs Hermanis jau sākotnēji iebildis pret 'Rere Būve 1' izvēli

Jaunā Rīgas teātra (JRT) mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis norādīja, ka jau sākotnēji iebildis pret būvnieka "Rere Būve 1" izvēli, paudis pats režisors.

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valde pieņēmusi lēmumu lauzt līgumu ar JRT ēkas rekonstrukcijas būvnieku – pilnsabiedrību "Rere Būve 1", jo būvnieka darbībā konstatēta virkne pārkāpumu.

Hermanis atklāja, ka nav bijis iesaistīts nedz komisijas darbā, nedz arī lēmuma pieņemšanā, tomēr būvnieka "Rere Būve 1" izvēli viņš ir apšaubījis.

"Man šķita nepieņemami, ka JRT tiek būvēts ar asiņainām rokām", pieminot Zolitūdes traģēdiju, atklāja Hermanis. "Manu viedokli, protams, neviens neņēma vērā," sacīja režisors.

Tāpat Hermanis atklāja, ka Latvijā ir dažas būvfirmas, kuras var nosaukt par "klasiskiem blēžu kantoriem", kuri sponsorē politiskās partijas un uzvar valsts pasūtījumu konkursos, piesolīdami zemāko cenu.

"Pēc tam viņi izdomā dažādus iemeslus, lai apturētu darbus un šantāžas ceļā pieprasītu papildu finansējumu no valsts. Par šo naudu viņi atkal sponsorē partijas un cikls sākas no jauna. Par to visu maksā nodokļu maksātāji," skaidroja JRT mākslinieciskais vadītājs.

Hermanis atsaucās arī uz Valsts prezidenta Egila Levita pirmo runu Saeimā pēc stāšanās amatā. "Ja jaunais prezidents kaut ko minēja par slotām un izmēšanu, tad šī būtu brīnišķīgā iespēja pavērot, cik nopietni viņš to ir domājis. Pretējā gadījumā viņš pats kļūst par šīs shēmas sastāvdaļu," norādīja Hermanis.

Kā ziņots, 23. jūlijā VNĪ valde pieņēma lēmumu lauzt līgumu ar JRT ēkas rekonstrukcijas būvnieku "Rere Būve 1". Būvnieka darbībā konstatēti būtiski pārkāpumi. Tostarp darbi veikti neatbilstošā kvalitātē, pirms darbu uzsākšanas nav pienācīgi izpētīta projekta dokumentācija, ir izsniegti nepatiesi apliecinājumi, kā arī nav ievēroti nolīgtie termiņi un darba drošības noteikumi, informēja VNĪ pārstāvji.