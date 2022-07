Jūlija beigās Rīgā gaidāmi apkaimes svētki Bolderājā un prieka mirkļu parkos

Šonedēļ rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt bezmaksas pasākumus Bolderājas apkaimes svētkos un četros prieka mirkļu parkos – Vērmanes dārzā, Viesturdārzā, Mazjumpravas muižā un Nordeķu parkā, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes pārstāvis. Tur norisināsies koncerti, radošās darbnīcas, literatūras lasījumi, diskusijas un izzinošas ekskursijas; varēs arī spēlēt spēles, pūst ziepju burbuļus un skatīties kino.

Pasākumi Bolderājas apkaimē

Ikviens aicināts piedzīvot priekpilnus mirkļus, iesaistīties radošās aktivitātēs un baudīt daudzveidīgus koncertus Bolderājas apkaimē. Dienas pirmajā pusē uz teātra izrādi un diskotēku gaidīs ģimenes ar bērniem, līdztekus tam būs pieejamas daudzveidīgas radošās darbnīcas, spēles un plenērs, varēs priecāties par ielu mūziķu priekšnesumiem, savukārt dienas otrajā daļā uz skatuves uzstāsies sabiedrībā iemīļoti mūziķi.

Pulksten 12.00 "Dirty Deal Teatro" ielūdz uz izrādi bērniem "Kā saule gadījās". Pēc tās divu stundu garumā laukumā pie skatuves gaidāma diskotēka bērniem un vecākiem ar Ēriku Balodi, milzu lellēm un ziepju burbuļu šovu.

No pulksten 15.00 laukumā pie skatuves un Stūrmaņu ielas teritorijā norisināsies ielu mūziķu sarūpēti priekšnesumi un skanēs dažādi koncerti, uzstājoties tādiem mūziķiem kā Diāna Pīrāgs, "Le Petit Paris", "Jakob Noiman Festival Band", Ivars Pētersons un "Mariachi Baltica".

Bolderājas apkaimes svētku norises laikā no 29. jūlija pulksten 09.00 līdz 31. jūlija pulksten 03.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Stūrmaņu ielā (posmā no Gobas ielas līdz Brūžu ielai). Savukārt no 28. jūlija pulksten 20.00 līdz 31. jūlija pulksten 03.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Stūrmaņu ielas posmā no Gobas ielas līdz Brūžu ielai, kā arī nepieciešamības gadījumā atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

Kultūras norises četros prieka mirkļu parkos

Ukrainas kultūra un literatūra Latvijā aizvien ir diezgan sveša – pēdējos gados izdoti tikai uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas no ukraiņu valodas tulkotas grāmatas, tāpēc trešdien, 27. jūlijā, Viesturdārzā no pulksten 19.00 šajā bilingvālajā lasījumā latviski lasīs aktieri Guna Zariņa un Ģirts Krūmiņš, bet ukrainiski – aktrise Larisa Semirozumenko. Lasījumu laikā skanēs Serhija Žadana dzeja un Irēnas Karpas, Artema Čapaja un Katerinas Kalitko proza.

Ceturtdien, 21. jūlijā, no pulksten 20.00 interesenti ir aicināti baudīt mūziku Vērmanes dārza estrādē, kur ceturtajā prieka mirkļu parku koncertā uzstāsies "Tenoru trio" ar koncertprogrammu "Arrivederci Roma". Spilgti, atraktīvi, publikas un profesionāļu atzinību guvuši, lielisku balsu īpašnieki – tādi ir mūziķu apvienības "Tenoru Trio" dalībnieki, LNOB solisti Raimonds Bramanis, Mihails Čuļpajevs un Juris Vizbulis. Koncertprogrammā "Arrivederci Roma" mākslinieki izvēlējušies ietvert sev tuvu un klausītāju iemīļotu un populāru opermūziku, kuru dažādos mūzikas stilos – no klasikas līdz džezam – aranžējis Andrejs Puškarevs.

Tāpat šajā dienā Mazjumpravas muižā ikvienam būs iespēja dzirdēt lekciju "Dzimtas albums", kurā Edvarda Šmite reflektēs par Šmitu-Baumaņu dzimtas vēsturi. Pirms lekcijas varēs apskatīt Mazjumpravas muižas dzirnavu ēku un noklausīties individuālu stāstu par to. Tikmēr paši mazākie varēs darboties izzinošās un atraktīvās prieka darbnīcās – pūst ziepju burbuļus, veidot smilšu aplikācijas un spēlēt spēles. Ģimenes un draugu komandas aicinātas izmēģināt spēkus lielformāta Rīgas veidošanas spēlē. Līdzīgas norises Mazjumpravas muižā ir gaidāmas arī dienu vēlāk – 29. jūlijā, kur skatītāji varēs vērot latviešu teātra klasiku "Īsa pamācība mīlēšanā", kuras humoristiskais sižets un melodiskā mūzika ir saprotama teju ikvienam.

Savukārt svētdien Mazjumpravas muižas apmeklētāju atpūtai upes krastā un ūdens ļaužu ikdienai un ieražām sarūpētās nodarbes ļaus iejusties senākos laikos un saprast, kā Daugava veidoja Rīgas un rīdzinieku vidi un ikdienu, kā tapa plosti. Mazākie varēs darboties atraktīvās prieka darbnīcās, bet lielākie apmeklētāji, ģimenes un draugu komandas varēs sevi izaicināt lielformāta Rīgas veidošanas un vēstures izziņas spēlē.

Tikmēr Viesturdārzā 30. jūlijā no pulksten 11.00 notiks kaimiņu "ātrie randiņi" – veids, kādā apkaimes iedzīvotāji var apzināt iespējas savā rajonā. Šajā pasākumā Viesturdārza regulārie apmeklētāji un viesi uz 15 minūtēm varēs sēsties pie viena galda, lai apspriestu, kā viņi cits citam nepieciešamības gadījumā var palīdzēt. Tiks organizēts arī brīvā bartera tirdziņš.

Savukārt Nordeķu parka prieka mirkļu otrā kultūras programma sestdien un svētdien būs veltīta radošajam Iļģuciemam. 30. jūlijā norisināsies sarunas par profesionālo mākslu un meistardarbnīcas ar mākslinieku līdzdalību vasaras siltumnīcā, bet 31. jūlijā brīvā skatuve būs nodota kultūras centra "Iļģuciems" amatierkolektīvu rīcībā. Vakarpusē apkaimes iedzīvotāju radošais gars varēs izpausties no Iļģuciema nākušā Raimonda Paula dziesmu karaoke.

Citi kultūras notikumi galvaspilsētā šonedēļ

27. un 29. jūlijā pie Brīvības pieminekļa uz tilta LNOB pusē Čellu trio "Melo-M" un pieci ukraiņu mūziķi, kuri šobrīd, patveroties no kara Ukrainā, dzīvo Latvijā, ir izveidojuši mūziķu apvienību un sniegs bezmaksas koncertus "Kopā mēs varam".

31. jūlijā pulksten 17.00 Jaunatnes dārzā Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus un ciemiņus priecēs muzikāls uzvedums "Kas dzīvo mežā?", ko veidojušas Lapu ielā 24 mītošās organizācijas.

Vēl 31. jūlijā pulksten 17.00 Lastādijā gaidāms nākamais "Atslodzes svētdienas" pasākums, kurā varēs atvilkt elpu pirms nākamās darba nedēļas, satikt draugus un padejot pie elektroniskās mūzikas, klausoties jauno mūziķu sniegumā.

Pašā jūlija noslēgumā – 31. jūlijā pulksten 20.00 – no Rīgas Rātsnama balkona skanēs Vecrīgas torņu mūzikas koncerts.