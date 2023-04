Jūnija sākumā Liepājā jau piekto reizi notiks Karostas festivāls

No 9. līdz 11. jūnijam Liepājā jau piekto reizi norisināsies Karostas festivāls, piedāvājot daudzveidīgu programmu. Kā vēsta organizatori, būs gan par tradīciju kļuvušais mākslinieku plenērs un seno spēkratu brauciens, gan vairākas jaunas aktivitātes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Festivālā piedalīsies gan Latvijas, gan ārvalstu mākslinieki. Karostnieks Element-ton šogad atkal papildinās Karostas vidi ar jaunu lielformāta sienas gleznojumu, "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāve Monta Krafte.

Atklāšanas pasākums notiks piektdien, 9. jūnijā, Liepājas 3. pamatskolā, kur gleznos itāļu māksliniece Daniela Nasoni. Pēc tam tiks atklāta Karostas ūdenstorņa mākslinieku rezidence, kur strādās četri latviešu mākslinieki – Līga Ķempe, Gunta Lante, Klāvs Loris un Egons Peršēvics. Piektdienā mākslas darbi tiks atklāti arī pavisam jaunā Karostas festivāla norises vietā – "Atmodas dārzā", kur sienu gleznojumus veidos trīs mākslinieki – Cake no Peru, Nō no Francijas un Syed no Pakistānas.

Foto: Maxim Osobenkov

Karostas festivālā piedalīsies Rekha Sameer no Indijas, kurš veidos sienu gleznojumu Redanā, fotomāksliniece Vilma Leino no Somijas, kura veidos savus darbus Karostas cietuma kamerā. Liepājā dzīvojošā spāņu māksliniece Klāra Kabrera (Clara Cabrera) Karostas cietumā izstādīs savus Liepājā tapušos darbus, kā arī veidos jaunu gleznu tieši festivālam.

Savukārt Redanā Iveta Trence no sociālā uzņēmuma "0 Design" veidos instalāciju "Karostas klaiņojošais suns" no papīra masas.

Karostas festivālā piedalīsies vairāki performanču mākslinieki – Ketlīna Dohertija (Kathleen Doherty) no Īrijas, Agne Muralite (Agnė Muralytė) no Lietuvas un Jordina Ros un Pere Estadella no Spānijas.

Šogad Karostas festivālā iesaistīsies arī Liepājas skolēni, piedaloties akcijā "Krēsls Reloaded". Skolēnu apdarinātie krēsli būs apskatāmi Redanā.

Foto: Maxim Osobenkov

Sestdien, 10. jūnijā, viens no galvenajiem pasākumiem būs seno spēkratu apskate laukumā Katedrāles ielas galā un parādes brauciens pa Karostu. Uz elektromobiļu sacensībām šogad tiks aicināti arī mazie liepājnieki. Vakarā retro auto un moto braucēji pulcēsies Redanā, kur notiks Redanā tapušo mākslas darbu atklāšana, performances, koncerts, ballīte un noslēgumā elektroniskās mūzikas nakts.

Pēcpusdienā Redanā būs programma bērniem. Šogad festivālā piedalīsies dzīvnieku aizsardzības biedrība "Liberta". Biedrības komanda ik dienu palīdz dzīvniekiem mainīt to likteņus, izglābt nāvei nolemtos, atrast saimniekus tiem, kas kļuvuši lieki un aizmirsti. Redana apmeklētājiem būs iespēja satikt, apskatīt un samīļot adopcijai pieejamos dzīvniekus.

Svētdien, 11. jūnijā, notiks divi koncerti divās īpašās vietās Karostā. Viens no tiem būs Arsenālā, kur muzikālu priekšnesumu kopā ar kādu no festivāla māksliniekiem sagatavos mūziķi un producenti Valdis Skarevičs un Roberts Dinters. Mūziķi kopš 2015. gada ir apvienojušies subjektīvi eksperimentālas, brīvās improvizācijas elektroniskās mūzikas projektā "Nejauši".

Savukārt otrs koncerts notiks vienā no skaistākajām cara laika ēkām Karostā, Pulkveža Brieža ielā 1, ko atjaunojusi lietuviešu diriģente Rasa Gelgote, kas nu jau ir pa pusei liepājniece. Tā kā visa Rasas ģimene saistīta ar mūziku, skaistajā namā iekārtota arī neliela koncertzāle. Svētdienas koncertā uzstāsies Giedrius Gelgotas (flauta) un Gunta Gelgote (soprāns).

Karostas festivālu rīko Karostas glābšanas biedrība un atbalsta Liepājas pilsētas pašvaldība.