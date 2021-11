Jūrmalā atklāta četrus metrus augsta skulptūra – dziedoša tautumeita

Mellužu parkā Jūrmalā izvietots jauns, unikāls vides mākslas objekts – tēlnieces Olgas Šilovas veidota skulpturāla kompozīcija "Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā".

Kā "Delfi" informē Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji, tā ir četrus metrus augsta dziedošas sievietes figūra, veidota no gaiša metāla ar viegli mirdzošu virsmu, kas vizuāli atgādina sudrabu. Skulptūras pamatne veidota no granīta, kurā veidotie dekoratīvie raksti simbolizē dziesmu kamolu.

Vides objekts atrodas Mellužu parkā. Tas jau kopš pagājušā gadsimta sākuma bijis mellužnieku un pilsētas viesu iecienīta kultūras un atpūtas pasākumu norises vieta, kur skanējušas dziesmas, rīkotas balles un spēlēts teātris. Tagad tautumeitas tēls būs simboliski klātesošs atjaunotās Mellužu brīvdabas estrādes kultūras un mākslas norisēs. Skulptūra ir labi pārskatāma no ielas, kas ved gar parku, gan arī no parka gājēju celiņiem, skatītāju sēdvietām parka estrādē un no skatuves.

Mākslas darba koncepcijas pamatā ir vairāki tematiskie slāņi – folklora, tautas raksturs un cilvēka mūžsenā vēlme paust savu vēstījumu dziesmā. Tautasdziesmas "Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā" vārdos nosauktā skulpturālā kompozīcija ir kā kodols, kurā ir spēks, degsme, spīts un neatlaidība.

"Atveidotais tēls ir vispārināts, iznests ārpus konkrēta vēsturiskā laika," stāsta mākslas darba autore Olga Šilova. "Skulptūrā tautumeitu atainoju kā jaunu mūsdienu sievieti – stipru garā un skaistu dvēselē –, kas augšup ceļ un veido sevi un cildina savu sākotni. Figūras plastiskais veidojums simbolizē dzīves enerģiju, kas sakņojas tautas gēnos, folklorā un simtiem gadu koptās dziedāšanas tradīcijās."

Darbs pie skulptūras izveides ilga 12 mēnešus. Projekta realizācijas gaitā tēlniece sadarbojās ar arhitekti Kristīni Pudisti.

Skulptūras mākslinieciskā iecere bija atzinīgi novērtēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019. gadā rīkotajā metu konkursā "Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta izveide Jūrmalā".

Konkursā tika piešķirtas divas otrās un divas trešās vietas. 2020. gadā tika realizēti divi no konkursā godalgotajiem projektiem: Kristapa Gulbja veidotais vides objekts "Jūrmalas baltā kaija" – trīs soliņi ar bronzas kaijām un arhitekta Didža Jaunzema vadībā tapušais "Čiekurs", kas uzstādīts Jaundubultu skvērā. Decembrī tiks pabeigta ceturtā konkursā atbalstītā vides objekta – "Baltijas straume" – izveide; tas atradīsies Bulduros, Vienības prospektā, izejā uz jūru.