Kafejnīca 'Leningrad' mainīs nosaukumu un atrašanās vietu

Alternatīvās kultūras kafejnīcā "Leningrad" uzsākts slēgšanas mēneša festivāls, kura laikā tiek piedāvāta intensīva dažādu mūzikas pasākumu programma.

Kā "Delfi" atgādina kafejnīcas īpašnieki, ēkā pie Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojuma alternatīvā kultūrvieta darbojās astoņus gadus, bet jau šā gada decembrī ar citu nosaukumu turpinās atbalstīt alternatīvo kultūru jaunā lokācijā, kuras atrašanās vieta tiks izziņota drīzumā.

Pirmā kafejnīca "Leningrad" sešus gadus darbojās Kalēju ielā Vecrīgā, kas nozīmē, ka nākamā gada martā tiks atzīmēta kultūrvietas 15 gadu jubileja. Savukārt 2014. gadā "Leningrad" vēra durvis pagrabā uz Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra stūra. Tikmēr vēl šomēnes "Leningrad" būs iespēja izbaudīt kā mūziķu, tā dīdžeju uzstāšanos.

Foto: Publicitātes foto

"Esam nogājuši jau gana garu alternatīvās kultūras atbalstīšanas ceļu, bet negrasāmies to pārtraukt," uzsver viens no kafejnīcas līdzīpašniekiem un kolorītās pankroka grupas "Rīta stienis" dalībnieks Herbe. "Esošās kafejnīcas slēgšana gluži vienkārši nozīmē jaunas pārmaiņas. Savulaik iesākām ar mazu alternatīvo vietu Vecrīgā, tad uztaisījām perestroiku Krišjāņa Valdemāra ielā, bet tagad dosimies atmodas virzienā jaunā vietā, kur balles būs vēl lielākas un trakulīgākas. Tāpat turpināsim savā kafejnīcā piedāvāt iespēju radoši izpausties dažādu kultūras sfēru un žanru pārstāvjiem, kā arī saglabāsim vēsturi skaidrojoša tūrisma objekta statusu."

9. novembrī kultūrvietas viesi tiks izklaidēti ar labu džeza mūziku, ko no vinila platēm spēlēs DJ Edgars no Rīgas. 10. novembrī no pulksten 20 par autentisku minimālistiskā blūza performanci parūpēsies ģitārists Johnny B' Beast, bet Lāčplēša dienā pulksten 21 uz patriotisku koncertu aicinās folkroka grupa "Symbolic", vakaru ar kvalitatīvu latviešu mūziku turpinās DJ Uldis Rudaks.

12. novembrī pulksten 21 kafejnīcā "Leningrad" atgriezīsies blūza noskaņas, jo uz skatuves kāps leģendārais blūzmenis Jānis Vanadziņš ar savu mūziķu sastāvu "Vanadziņa Trio+", kura skanējumā īpašs uzsvars likts uz dinamisko dziedātājas Māras vokālu.

15. novembrī pulksten 20 "Leningrad" mūzikas programma tiks novirzīta Šveices un Somijas virzienā, jo šo valstu instrumentālo postroku pārstāvēs attiecīgi grupas "hubris." un "Baulta", savukārt 16. novembrī pulksten 20 ar virtuozu ģitārspēli klausītājus priecēs no Austrālijas uz Latviju atbraukušais Ivars Štubis.

Mūsu valsts dzimšanas dienā, 18. novembrī, pulksten 21 ar īpašu programmu kafejnīcā "Leningrad" uzstāsies leģendārā rokgrupa "Rūsa", vakaru attiecīgās noskaņās paturpinot DJ Kristapam Zvirgzdam, bet 19. novembrī alternatīvajā kultūrvietā uzspēlēs DJ Renāte K.

Foto: Publicitātes foto

24. novembrī pulksten 20 par vispusīgu rokenrola programmu, kurā iekļauti gan veci, gan jauni starptautiski un pašu hiti, parūpēsies duets "Tapetes", kura dalībnieki savulaik spēlējuši grupās "The SixTies" un "Keksi".

Visbeidzot noslēdzošajā nedēļas nogalē 25. novembrī pulksten 21 uzstāsies visleģendārākā latviešu pankroka grupa "Inokentijs Mārpls", bet 26. novembrī pulksten 21 – čigāniski panciskais ansamblis "Alum Alu", vakaru noslēdzot DJ Martin Alex.

"Leningrad" slēgšanas mēneša festivāla programma vēl var tikt papildināta, tādēļ kluba saimnieki iesaka sekot līdzi informācijai kafejnīcas mājas lapā leningrad.lv vai tās "Facebook" profilā.

Ieeja slēgšanas mēneša festivāla pasākumos būs bez maksas.