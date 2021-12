Klajā laista filosofijas žurnāla 'Tvērums' audio versija

2021. gada izskaņā, biedrība "Tvērums" publicējusi pirmo klausāmo žurnālu "AudioTvērums", kas vērsts uz filosofijas pieejamības veicināšanu arī cilvēkiem, kas vai nu nevar lasīt vai neatrod tam laiku.

Lai arī lielākoties filosofja tiek saglabāta rakstītā tekstā, tomēr tā rodas un uzplaukst tieši sarunā, proti, audiāli, raksta žurnāla veidotāji. Lai arī "AudioTvērums" nav gluži saruna, tas tomēr piedāvā iespēju klausīties, kā arī rosina atbildēt.

"AudioTvērums" ir biedrības pašfinansēts projekts, kurā plānots audio formātā publicēt rakstus, kas drukātā formā iznākuši kādā no "Tvēruma" žurnāliem. Tā kā rakstus no žurnāliem ierunā paši autori, "AudioTvērums" sniedz iespēju iepazīt labāk gan rakstu intonatīvās, iecerētās nianses, gan arī pašus autorus.

Pirmajā "AudioTvērumā" savus rakstus lasa "Tvēruma" autori un redaktori: Patrīcija Kuzmina, Elīna Vendija Rībena, Jānis Gaņģis, Emīls Zavelis, Rinalds Onckulis, Toms Babincevs, Rūdis Bebrišs un Sofija Anna Kozlova. Pagaidām audiāli pieejams tikai pirmais žurnāls, "Estētika", taču jau uzsākti sagatavošanas darbi gan pie otrā žurnāla, "Izmisums", ierakstīšanas, gan arī pie trešā numura – "Identitāte" –, kas lasītājiem drukātā formā būs pieejams jau janvāra pirmajā pusē.

Viens no biedrības "Tvērums" dibināšanas mērķiem ir filosofijas popularizēšana un jaunu auditoriju apgūšana. "AudioTvērums" ir vēl viens solis šī mērķa īstenošanā, padarot rakstus pieejamus arī tiem, kas tos nevar izlasīt. "AudioTvērums" tika veidots, domājot par to, kā iesaistīt vai ieinteresēt filosofijā to sabiedrības daļu, kam rakstīts teksts nav pieejams, sadarbojoties ar Latvijas neredzīgo bibliotēku un filiālēm. Cilvēki ar redzes traucējumiem nereti tiek nošķirti no kultūras vides, šajā gadījumā, no kultūras žurnālu lasīšanas, tādējādi radot stigmu, ka cilvēki ar redzes traucējumiem nav izglītoti, kaut gan šī vide ir pilna ar cilvēkiem, kuri interesējas par kultūru. Tagad "AudioTvērums" padarīts pieejams arī plašākai publikai – tiem, kam lasītprieku liedz saspringtais darba grafiks vai pārgurušas acis.

Filosofijas žurnāls "Tvērums" radies kā deviņu filosofijas studijās satikušos domubiedru – jauno filosofu – un vienas jaunās mākslinieces kopīgs projekts ar mērķi radīt izdevumu, kas sevī apkopo jaunās paaudzes filosofijas interesentu pārdomas, pētījumus un analīzi par dažāda rakstura tēmām, lai atbrīvotos no stigmas, ka filosofija ir kaut kas nesaprotams vai garlaicīgs, vai saprotams tikai šauram cilvēku lokam.

"AudioTvērums" pieejams biedrības "Spotify" kontā. Drukātos žurnālus pasūtīt var biedrības mājaslapā www.tverums.lv.