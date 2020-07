Klajā laists jauns izdevums par Latvijas Nacionālo bibliotēku 'Nākotnei izlasāmi'

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība sadarbībā ar LNB klajā laidusi divus izdevumus latviešu un angļu valodā par Latvijas Nacionālo bibliotēku – "Nākotnei izlasāmi. Latvijas Nacionālā bibliotēka" un "The Castle of Light. National Library of Latvia".

"Nākotnei izlasāmi" un "The Castle of Light" ir pirmie izdevumi par LNB, kas vienkopus ļauj iepazīt visas bibliotēkas dimensijas, tās daudzfunkcionālo raksturu un unikalitāti. Bibliotēka atspoguļota kā vieta, kur mijiedarbojas krājums un arhitektūra, zinātne un radošas norises, tehnoloģijas un personības izaugsme, bibliotēka ir gan kultūrmantojuma glabātāja, gan urbāna skeitošanas vieta.

Izdevuma latviešu versijas autors ir Edžus Vējiņš, angļu teksta autore – Ieva Stare, abu izdevumu māksliniece – Daiga Brinkmane.

"Nākotnei izlasāmi" un "The Castle of Light" Latvijas iedzīvotājiem un ārzemju viesiem atšķirīgos veidos izstāsta vienu stāstu par Latvijas Nacionālo bibliotēku – mūsdienīgu bibliotēku un laikmetīgu kultūras, informācijas, zināšanu un norišu centru.

"Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārcelšanās uz Gaismas pili 2014. gadā iezīmēja jauna laikposma sākumu bibliotēkas pastāvēšanā, kurā LNB iespējas un pakalpojumi ir būtiski pilnveidojušies. Tagad bibliotēka var veiksmīgi realizēt savu potenciālu un gadu desmitiem lolotās ieceres un vīzijas. Tās bagātības un vērtības ir pieejamas un atvērtas sabiedrībai, un tā ir tapusi par starptautisku atzītu attīstības un kompetenču centru. LNB nostiprina savu statusu Latvijā un pasaulē kā laikmetīgs kultūras, informācijas, zināšanu un norišu krustpunkts, un tā ir kļuvusi par platformu jaunu vērtību radīšanai," rakstīts jaunajā izdevumā.

Izdevumi ir gan vizuāli bagāts, gan praktisks un izzinošs materiāls, tie palīdz orientēties LNB pakalpojumu un iespēju spektrā un krājuma bagātībās, sniedz zināšanas par LNB vēsturi, arhitektūru, apskates objektiem Gaismas pilī un atklāj veidus, kā bibliotēka kalpo sabiedrībai.

Izdevumus var nopirkt LNB veikalā Draugu telpā, bibliotēkas 1. stāvā.