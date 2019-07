KM izsludina konkursu par Latvijas ekspozīciju Venēcijas arhitektūras biennālē

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas idejas koncepciju un īstenošanu Venēcijas biennāles 17. starptautiskajā arhitektūras izstādē, kas norisināsies no 2020. gada 23. maija līdz 29. novembrim.

Kā atgādina KM pārstāvji, Venēcijas arhitektūras biennāle ir vērienīgākā un prestižākā arhitektūras izstāde pasaulē, tā tiek rīkota reizi divos gados. Latvija ar nacionālo ekspozīciju Venēcijas arhitektūras biennālē piedalās kopš 2002. gada, un nākamajā gadā tā piedalīsies devīto reizi.

Starp metu konkursa dalībniekiem konkursa žūrija izvēlēsies labāko Latvijas ekspozīcijas idejas koncepciju kontekstā ar aktuālajiem procesiem Latvijas un pasaules laikmetīgajā arhitektūrā.

Šī gada Venēcijas biennāles galvenais kurators arhitekts, mācībspēks un vairāku grāmatu autors Hašims Sarkis (Hashim Sarkis) nupat plašākai publikai paziņojis biennāles tēmu "How will we live together?" ("Kā mēs kopā dzīvosim?"). Savā vēstījumā Hašims Sarkis aicina arhitektus domāt par nākotnes telpisko vidi un modeļiem, kā mēs dzīvosim, kontekstā ar politiskām un ģeogrāfiskām atšķirībām, gan ekonomisko nevienlīdzību, migrācijas procesiem pasaulē, virtuālo un fizisko vidi, kā arī dažādu vietējo kopienu vajadzībām. Biennāles kurators rosina nacionālās dalībvalstis un šo valstu arhitektus un kuratorus domāt par dažādu profesiju un pārstāvniecību – mākslinieku, būvnieku, politiķu, žurnālistu, zinātnieku un ikviena pilsoņa – aktīvu iesaisti.

Ar konkursa nolikumu par Latvijas ekspozīcijas īstenošanu Venēcijas arhitektūras biennālē var iepazīties KM tīmekļvietnē, kā arī ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (Kr. Valdemāra iela 11A, Rīga) darba dienās no pulksten 08.30 līdz 17.00.

Konkursa pretendenti piedāvājumus aicināti iesniegt KM līdz šī gada 16. septembrim, pulksten 11.00.

Iesniegtos pieteikumus vērtēs konkursa žūrijas komisija, kuras priekšsēdētāja ir arhitektu biroja "Didrihsons arhitekti" vadītājs, Nacionālās arhitektūras padomes priekšsēdētājs un Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis Gatis Didrihsons. Savukārt kā žūrijas komisijas locekļi darbosies arhitekte, arhitektu biroja "ĒTER" līdzdibinātāja, Baltijas paviljona līdzkuratore Venēcijas arhitektūras biennāles 15.starptautiskajā arhitektūras izstādē 2016. gadā Dagnija Smilga, arhitektūras platformas a4d.lv galvenais redaktors Artis Zvirgzdiņš, arhitektu biroja "Sarma un Norde" arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības padomes locekle Gunta Grikmane un dizaina biroja "H2E" vadošā dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore Ingūna Elere.

Pērn Latviju biennālē ar ekspozīciju "Together and Apart" spilgti pārstāvēja starpdisciplināra kuratoru komanda: arhitekte un urbāniste Evelīna Ozola, arhitekts Matīss Groskaufmanis, scenogrāfe Anda Skrējāne un Latvijas Jaunā teātra institūta vadītāja Gundega Laiviņa.

Plašāka informācija par 2020.gada Venēcijas arhitektūras biennāles tēmu un organizāciju ‒ Venēcijas biennāles interneta vietnē www.labiennale.org.