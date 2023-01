KM: VKKF budžeta palielināšana kompensētu zaudēto LVM ziedojumu apmēru

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) budžeta palielināšana ļautu aizvietot zaudēto AS "Latvijas valsts mežu" (LVM) ziedojumu apmēru,pauda Kultūras ministrijas (KM) sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Vizule.

VKKF padomes priekšsēdētāja Dace Bluķe aicina valdību atgriezties pie jautājuma par LVM ziedojumu politiku. Viņa norāda, ka tika izskanējuši valdības iebildumi pret LVM ziedojumu politiku, kā rezultātā tādu nākamgad nebūs vispār.

KM pārstāve uzsvēra, ka LVM ikgadējais ziedojums VKKF ir nozīmīgs fonda darbībai un kultūras nozarei kopumā. VKKF ar LVM sadarbojas kopš 2011. gada, un ar LVM ziedojumu atbalstu līdz šim tika pilnībā vai daļēji finansētas mērķprogrammas valstiski nozīmīgu kultūras pasākumu atbalstam un koru un tautas deju tradīcijas attīstībai, kā arī reģionu - Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes - kultūras programmas.

Pēc Vizules paustā, LVM ziedošanas politika sadarbībā ar VKKF tika veidota tādējādi, lai LVM ziedoti līdzekļi galvenokārt nonāktu Latvijas reģionos, tādējādi dodot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas reģionu iedzīvotāju dzīves kvalitātes un kultūras pieejamības nodrošināšanā.

KM sabiedrisko attiecību speciāliste norādīja, ka saskaņā ar informatīvā ziņojuma par LVM dāvināšanai paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas kārtību projektu VKKF mērķprogrammu atbalstam un konkrētiem mērķziedojumiem 2023.gadā bija plānots novirzīt 1 180 000 eiro. Līdz ar to LVM ziedojums veidotu nepilnus 10% no kopējā VKKF 2023. gada budžeta.

Taču koalīcija pagājušā gada nogalē neatbalstīja minētā informatīvā ziņojuma virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā un konceptuāli vienojās, ka līdzšinējā LVM prakse nebūtu turpināma, un tā būtu jāpārskata. Vienlaikus publiski tika pausts, ka šī lēmuma dēļ necietīs kultūras un sporta jomas, un tām līdz šim ziedojumos saņemto finansējumu ir jārod valsts budžetā.

Vizule norādīja, ka līdz ar to budžeta veidošanas procesā KM kā vienu no prioritātēm virza ierosinājumu par VKKF budžeta palielināšanu, visiem noteiktajiem VKKF budžeta finansējuma avotiem nosakot likmi 3% apmērā, kas ļautu VKKF aizvietot zaudēto ziedojumu finansējumu un šogad izsludināt konkursu reģionu kultūras programmu īstenošanai.

Viņa vērsa uzmanību, ka kopš 2022. gada valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu VKKF veido 3% no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem, 2% no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem, 1,37% no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no izložu nodokļa un 2,21% no plānotajiem kārtējā gada valsts budžeta ieņēmumiem no azartspēļu nodokļa.