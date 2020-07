Ko šogad piedāvās kino, mūzikas un mākslas bezmaksas festivāls 'RojaL'

No 30. jūlija līdz 1. augustam piejūras pilsētā Rojā norisināsies pirms vairākiem gadiem iedibinātais kino, mūzikas un mākslas festivāls "RojaL".

Kā ierasts, "RojaL" piedāvā plašu kino, mūzikas un mākslas programmu, un šī gada fokuss ir uz Baltijas valstīm. Igauniju pārstāvēs Prīta Tendera un vecmeistara Prīta Pērna animācijas filmu programma, kā arī Jāka Kilmi komēdija "Ātrie igauņu puiši", Lietuvu - godalgotā, Kannu kino festivāla programmā "Un certain regard" izrādītā drāma "Tu esmu es", kuras režisors ir Kristijonas Vildžiūnas, un, protams, daudz plašāk pārstāvēts ir Latvijā tapušais kino.

Animācijas sadaļu rotā Ginta Zilbaloža filma "Projām", kas ir viens no starptautiskus panākumus visvairāk saņēmušajiem Latvijas kino darbiem, un Edmunda Jansona krāšņā filma "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi", kas ir viens no simtgades projektiem. Dokumentālo kino pārstāv Matīsa Kažas filma "Klejotāji", Ivara Zviedra filmas "Afigenna" un "Meikots Īrijā", savukārt mākslas kino - Andra Gaujas "Nekas mūs neapturēs" un pirms 18 gadiem pirmizrādītā Unas Celmas filma "Sauja ložu". Starptautisks skatījums ir divām "RojaL" kino programmām - Eiropas Kinoakadēmijas īsfilmu izlasei un festivāla konkursam, kurā piedalās jauno režisori darbi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Konkursā izvēlētās astoņas filmas vērtēs žūrija, uzreiz pēc beigu titriem tās pakļaujot analīzei un diskusijai ar autoriem, un šogad žūrijā darbosies operators Gints Bērziņš, kino zinātniece Zane Balčus un scenārists, režisors Ivo Briedis.

Starpdisciplinārais projekts "Kino un mēs" izvēlēts par šī gada "RojaL" atklāšanas notikumu un 30. jūlijā būs skatāms gan klātienē Rojā, gan tiešsaistē internetā visā Latvijā. Tā režisors ir Matīss Kaža, kurš kopā ar aktieriem Andri Keišu, Egonu Dombrovski un komiķi Jāni Skuteli, izmantojot gan kino, gan teātra mākslinieciskos paņēmienus, atšķirs Latvijas padomju laika aktierkino lappuses. Stāsti no uzņemšanas laukumiem, mākslas padomju sēdēm, ieskati vēsturē un kino klasikas ainu izspēle jaunos un negaidītos veidos, bet tā kodolu veido trīs dažādas filmas: "Mērnieku laiki" (režisors Voldemārs Pūce), "Ezera sonāte" (rež. Varis Brasla, Gunārs Cilinskis) un "Dubultslazds" (rež. Aloizs Brenčs). Kā sola projekta autori, "Kino un mēs" tālākā dzīve sekos rudenī kā klātienē skatāma izrāde.

"RojaL" laikā tiks atklātas vairākas mākslas izstādes. Šogad savus darbus skatītāju vērtējumam nodos Kristīne Kutepova, Inuta Graudiņa, Pēteris Sidars, Andrejs Ameļkovičs. Improvizētā divkaujā "Dzejas kodiens" spēkiem mērosies Andris Akmentiņš un Jānis Elsbergs, bet par skanisku baudu rūpēsies klavieru kvartets "Rix" un Liepājas zvanu ansamblis "Campanella".

«RojaL» norisi šogad atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rojas novada dome. Filmas šogad izrādīs jau ierastajās vietās "Otra puse", "Strimala", "Kinokrāns" un Rojas Kultūras centrā, kā arī Rojas estrādē, Melnsilā, Kaltenē, Kolkā un Rudes "Varavīksnē."

Visi pasākumi būs bez maksas.