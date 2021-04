Koncertzāles 'Latvija' ieeju aizšķērsos konteiners ar kultūru

Deviņas dienas, no 7. līdz 23. maijam, nedēļu nogalēs koncertzāles "Latvija" parādes durvis aizšķērsos konteiners ar kultūru jeb "Mūžzaļš", kur klātienē aci pret aci, viens pret vienu apmeklētājam sastapt mākslinieku.

Kā informē koncertzāles pārstāve Antra Lācberga, četras reizes katrā no deviņām dienām aptuveni uz pusstundu objektā "Mūžzaļš" viesosies kāds mūziķis, literāts vai aktieris, lai tiktos ar vienu apmeklētāju īpašā koncertā, dramatiskā performancē vai prozas, dzejas lasījumā, bet viscaur cilvēciskā saskarsmē un sarunā.

"Kultūrtelpu durvis ir aizsprostotas kopš pērnā gada rudens. Joprojām nav zināms, kad luksoforā iedegsies vai kāds iedegs zaļo gaismu attiecībā uz klātienes pasākumiem koncertzālēs. Objekts-konteiners "Mūžzaļš" ir taustāma metafora šim "nosprūdenim", kuram garām ne pa labi, ne pa kreisi viens pie otra netiek mākslinieks un apmeklētājs. It kā nekas cits neatliek, kā gaidīt šo satikšanos un vien iztēloties, kā katra šķirti pavadītā diena būs ietekmējusi dzīvi abpus aizsprostam jeb uz skatuves un zālē. Bet var arī kā tāds mazs ekskavatoriņš rakņāties ap šo aizsprostu, lai atbrīvotu ceļu tērcītei un svaiga gaisa malkam. Par to arī ir "Mūžzaļš" – par nelielu, šauru, ar stikla sienu pārdalītu telpu, kur tomēr satikties dzīviem cilvēkiem, vienam māksliniekam ar vienu apmeklētāju, kur notikt saskarsmei, un kam par spīti "mūžam zaļot"! Nu, un ņemt to visu – sevi, otru, ikdienu – mazdrusciņ vieglāk…," teic koncertzāles "Latvija" mākslinieciskais vadītājs Miks Magone.

Jau gadu dzīvojot laikā, kura vārdu piesaukt vairs pat neklājas, koncertzāle "Latvija" visstingrāko ierobežojumu periodos ir īstenojusi mākslinieciskas iniciatīvas, kas vienlaikus pauž arī cilvēcisku, emocionālu un pilsonisku attieksmi pret esošajiem apstākļiem. Aizvadītā gada pavasarī notikušie "#atverlogu" koncerti Ventspils daudzzīvokļu namu iekšpagalmos, mākslinieka "-8" veidotā instalācija "Koncerts bez cilvēkiem", koncertzāles jubilejas koncerts-performance "Viens", telpa gaidīšanai "Nekas nav drošs, kad tevis nav" un citi notikumi ir bijuši komentāri pasaulē valdošajai bezprecedenta situācijai, kas jo sāpīgi skar mākslas, mūzikas pasauli.

Biļetes uz kopskaitā 36 tikšanās reizēm, kas notiks noteiktos laikos, nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.

Ar aicinājumu iegādāties kādu no šīm biļetēm apmeklētāji tiek mudināti ne vien paust atbalstu māksliniekiem un kultūras organizācijai – koncertzālei "Latvija", bet vēl jo vairāk – apliecināt tik bieži piesauktās ilgas pēc tikšanās, slāpes pēc dzīva mākslas pieredzējuma un, galu galā, apliecināt, ka kultūras procesam mūžam zaļam būt.

To, ar kuru no izciliem Latvijas mūziķiem, aktieriem, literātiem apmeklētājs tiksies, viņš vai viņa uzzinās pēc biļetes iegādes. Katras dienas pēdējā performance bez maksas būs pieejama tiešraidē koncertzāles "Latvija" "Facebook" profilā.