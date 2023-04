Kopradītāji – pianists un gleznotāja. Saruna ar Reini Zariņu un Marilēnu Šiltkampu

Kā jūs raksturotu savu sadarbību? No mūsu iepriekšējās īsās sarunas es sapratu, ka centrālais vārds te būtu "sinhronitāte".

M.Š.: Tā tiešām ir, un vienojošais elements ir kustība. Kustība ir sinhronitātes nesēja. It kā jums būtu divas sliedes – kā vilcienam: tās ir paralēlas, taču pie apvāršņa, kur sliedes izgaist no mūsu redzeslauka, tās vizuāli saplūst vienā. Ne realitātē, bet tīri vizuāli. Tas ir punkts, kurā tās abas kļūst par vienu valodu. Viena valoda gan nav mūsu mērķis: es zinu, ka mūzika ir mūzika, un glezna paliek glezna, taču dažviet tomēr ir iespējami šie perfektās sinhronitātes mirkļi. Tādos brīžos arī sajūtu, kā manas rokas sniedzas tālāk par manu otu un nekas vairs nestāv starp mani un mūziku; šajā mirklī mēs ar Reini esam vienoti. Performances mākslā svarīgi būt šajā mirklī un būt kopā, un tad tas ir pieredzējums, kas mūs vieno arī ar skatītājiem.

R.Z.: Tas ir fundamentāli svarīgi šādai mākslas formai – lai tā vispār kaut ko izteiktu. Ja nav šādas sinhronitātes, mēs nespējam ieraudzīt saikni starp to, ko mēs dzirdam, un to, kas mūsu acu priekšā tobrīd tiek gleznots. Tāpēc mēs daudz strādājam, lai tas izdotos.

M.Š.: Mēs to tiešām darām kopā... Mēģinājumos ir sajūta, it kā mēs būtu nonākuši kaut kādā plūduma zonā, un ārpasaule būtu palikusi kaut kur tālumā. Tā var turpināt gandrīz vai 24 stundas bez pārtraukuma – adrenalīns pludo, sajūta ir brīnišķīga. Mēs ar Reini atrodamies pašā radīšanas procesa viducī, un tas ir aizraujoši. Es esmu ļoti pateicīga, jo tā ir lieta, ko Reinis no manis izvilinājis – es pirms tam uz skatuves jutos ļoti nedroši. Tagad man šis process sagādā lielu baudījumu, un mēs strādājam arī pie tā, kā ievilkt procesā skatītājus – kā panākt, lai tas, kas norisinās mūzikā, sasniedz arī cilvēkus publikā.

Reini, es atceros, kad mēs pirmo reizi runājām par šo performanci, tu man pastāstīji, ka klasiskajā periodā cilvēki, klausoties mūziku, spējuši vizualizēt tās naratīvu savā iztēlē. Mūsdienās mēs lielā mērā esam zaudējuši šo prasmi. Vai savā ziņā "musicpaintingLIVE" ir veids, kā to varētu atdzīvināt?

R.Z.: Jā, man tas ir vēl viens ieguvums, vēl viena dāvana, ko šis projekts varētu sniegt. Es ar to gribēju pateikt, ka senāk, vismaz Vīnes klasicisma laikos, kad Haidns, Mocarts un Bēthovens rakstīja savas sonātes un koncertus, publika zināja, kādi ir spēles noteikumi, un spēja izsekot stāstam, jo kompozīcijai bija forma, ko visi labi pazina. Ne jau tikai mūziķi; sabiedrība kā tāda bija muzikāli izglītota, vismaz kaut kādā pamatlīmenī. Šis princips tiešām strādāja: no publikas tika sagaidīts, ka cilvēki zinās spēles noteikumus, un tad komponists zināmās vietās no tiem varēja atkāpties. Un tās bija tās vietas, kad cilvēki saprata un novērtēja: ahā, redz, kurp viņš tagad stūrē! Klausītāji varēja sekot stāstam, vienkārši klausoties mūziku. Un, kad noslēgumā tipiski notika "atgriešanās mājās," bija svarīgi, kā tieši šī atgriešanās tika pasniegta un ar ko tas viss noslēdzas – varbūt ar kādu pārsteigumu vai joku. Kad mūzikā bija joks, cilvēki mēdza smieties. Mūsdienās mēs klausāmies mūziku un nesaprotam: kas tad tur bija? Kas tur smieklīgs? Mēs neesam pie tā raduši. Es, kā jau mūziķis, protams, ļoti nožēloju, ka vidusmēra klausītājs vairs nespēj šādi sekot mūzikai. Un komponisti jau arī vairs tā neraksta. Mēs dzīvojam laikmetā, kad jebkurš var darīt jebko – nekādu likumu vairs nav.

Kad mūsu "musicpaintingLIVE" projekts izdodas tā, kā mēs to esam iecerējuši, tad cilvēki redz to, ko viņi dzird – un tādējādi labāk to saprot. Katram jau ir kaut kāda izjūta, pēc principa: es šo mūziku izjūtu tā, taču, kā jau es teicu, ir svarīgi arī saprast skaņdarba objektīvo saturu – to, kas tur ir ierakstīts neatkarīgi no mūsu katra individuālās gaumes un uztveres. Vairums to vairs nesadzird, neatpazīst. Man liekas, nav jābūt mūziķim, lai spētu sekot mūzikai šādā līmenī. Tāpēc mēs cenšamies palīdzēt ikkatram mūsu klausītājam uztvert vairāk, cik nu tas ir mūsu spēkos. Mēs nevaram paveikt visu, bet mēs varam vismaz dažiem palīdzēt spert vienu soli uz priekšu.

Varbūt ir arī otrādi – iespējams, "musicpaintingLIVE" ir arī iespēja palīdzēt cilvēkiem labāk saprast vizuālo mākslu?

M.Š.: Kopumā te atkal ir runa par laika elementu. Vizuālajā mākslā laika elements nespēlē tik lielu lomu kā mūzikā. Ņemsim kaut vai skices. Teiksim, Riijksmuseum mēs redzam Rembranta gleznas, pabeigtus darbus, bet turpat apskatāmas arī skices, zīmējumi. Ja aplūkojam skices, mēs redzam, ka viņš varbūt bijis kaut kur ārā; iespējams, bijusi pamatīga vētra. Mēs redzam, kā viņa zīmulis strādājis vētras locīto koku ritmā – tas redzams pēc zīmējuma līnijām. Un tad viņš atgriezies darbnīcā un ķēries pie gleznošanas, visu smalki izstrādājot vissīkākajās detaļās. Un šis vētras elements varbūt gleznā kaut kādā veidā saglabājies, taču tas vairs nav tik ļoti klātesošs. Iespējams, ka kustības elementus vislabāk var parādīt tieši dzīvajā gleznošanā.

R.Z.: Varbūt tu vari mazliet vairāk pastāstīt par kaligrāfijas aspektu – tā arī ir lieta, ar ko tu nodarbojies. Man šķiet, tas diezgan labi paskaidro tevis izvēlēto pieeju mūzikas vizualizēšanai.

M.Š.: Mana pirmā tikšanās ar japāņu kultūru notika tepat Amsterdamā, un pēc tam man laimējās ar savu darbu nonākt Tokijā. Kaligrāfijā tu strādā ar papīru, kas ir pilnīgi balts, un filozofija ir tāda, ka papīrs sevī jau ietver visu. Teiksim, tu gribi uzgleznot putnu, bet tev jāsaprot, ka baltā papīra lapa sevī jau satur visu putnu tā kopumā. Šī doma ir tīrais dzen. Tu nāc ar savu otu un uzzīmē to putnu, kas jau ir lapā. Bet tu nezīmē putnu, bet gan putna būtību, putnību. Tu identificējies ar to, tu pie tā nonāc savā prātā – pie šīs sajūtas; tu sajūti putna lidojumu, tu dzirdi šo skaņu. Tu sajūti sevī putnu, tad tu to uzzīmē ar vienu otas vilcienu, un tad tu apstājies. Otas matiņi atstāj skaidru liecību par rokas kustības ātrumu; tu neatgriezies atpakaļ un necenties neko vairs izlabot, jo katrs punktiņš, katrs līklocītis ir daļa no šīs kustības. Vispirms ir šis koncepts tavā prātā, un tad caur vienu nobeigtu rokas kustību visa tava būtība kļūst vienota ar šo līniju uz papīra.

Japāņiem tas ir kaut kas vairāk nekā tikai filozofija – tā ir dzīve. Tā ir dzīves svinēšana, pielūgsmes pilna cieņa pret to. Man tā likās tik skaista doma, ka, strādājot pie "musicpaintingLIVE", es šajā projektā saskatīju iespēju iekļaut arī šīs kaligrāfiskās otas kustības – kā signālus. Kad Reinis spēlē zināmu pasāžu, varbūt ļoti strauju vai ļoti lēnu, es varu šādā veidā vienkārši būt mūzikā. Un tad es šajā momentā izvēlos krāsas, kuras man šķiet īstās, un tas ir tāds acumirklīgs lēmums. Man apkārt ir paplātes ar krāsu, un es iepriekš esmu izdomājusi zināmas lietas, taču es arī pieņemu lēmumus jau pašas kustības brīdī. Varbūt šī iemesla dēļ uz audekla ir arī balti laukumi, kā ieelpas telpa. Tas ļauj labāk saskatīt otas kustību vai kaligrāfiju.



"Svētpavasarim" jūs papildus ņemat talkā arī zemi. Kā jums radās šāda ideja?

R.Z.: Mēs esam noskatījušies daudzas un dažādas šīs mūzikas interpretācijas. Pārsvarā skaņdarbs tiek dejots, bet horeogrāfija mēdz būt ļoti atšķirīga. Vienā versijā viss dejas laukums, visa grīda bija noklāta ar augsnes kārtu, ar melnu zemi. Un tas bija tik spēcīgi – kad iejaucas dejotāju ķermeņi, zeme iet pa gaisu un pārklāj visu, un tas pieder pie stāsta. Tas nav pagrābts no zila gaisa – sak, uztaisīsim kaut ko konceptuālu. Nē, tas ir absolūti pamatots veids, kā ierāmēt "Svētpavasara" stāstu. Viss rodas no zemes un atgriežas zemes klēpī. Tāpēc mums ienāca prātā doma simboliski izmantot melnu zemi, no kuras rodas dzīvība un kura šo dzīvību beigās arī apglabā. Mēs neko tādu pat neiedomātos darīt ar Bahu vai Šopēnu, bet šis konkrētais skaņdarbs, Stravinska "Svētpavasaris", ir tieši par to. Un tā ir mana pārliecība, ka jādara lietas, kas kaut ko dod darbam kopumā. Mēs nevaram būvēt šādu darbu, balstoties tik uz savām emocijām; lai kaut ko darītu, mums vispirms jāatrod pamatojums. Un šajā gadījumā tāds neapšaubāmi ir.