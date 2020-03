Koronavīrusa dēļ atlikta Venēcijas arhitektūras biennāle

Koronavīrusa uzliesmojuma dēļ, kas īpaši smagi skāris Itāliju, Venēcijas arhitektūras biennāles atklāšana atlikta no 23. maija uz 29. augustu, ceturtdien, 5. martā, pavēstīja biennāles organizētāji.

Bija plānots, ka biennāle ilgs pusgadu, bet tagad, ņemot vērā atlikto atklāšanas datumu, tās norises laiks samazināts uz pusi.

Biennāle noslēgsies 29. novembrī.

Eiropas valstu vidū Itālija koronavīrusa uzliesmojuma dēļ cietusi vissmagāk, un, kā liecina ceturtdien apkopotie dati, Itālijā ar koronavīrusu inficējušies 3089 cilvēki, bet 107 miruši vīrusa izraisītu veselības komplikāciju rezultātā.

Biennāles norises laiks atlikts, ņemot vērā "nesenos piesardzības pasākumus, ko attiecībā uz mobilitāti daudzviet pasaulē arvien lielākā skaitā spērušas valdības, kas izraisīs domino efektu attiecībā uz cilvēku un darbu pārvietošanos tuvāko nedēļu laikā", teikts Biennāles rīkotāju paziņojumā.

Sarīkot biennāles izstādi šādos apstākļos būtu sarežģīti, jo tās dalībniekiem jāierodas no visas pasaules.

"Šī situācija rada risku izstādes īstenošanai pilnā apjomā laikā līdz izziņotajam atklāšanas datumam, līdz ar to apdraudot tās kvalitāti," teikts paziņojumā.

Atgādinām, ka Latviju šogad Venēcijas arhitektūras biennālē pārstāvēs arhitektu birojs NRJA ar ekspozīciju "It's not for you! It's for the building." ("Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai."). Radošā komanda biennāles galveno tēmu "Kā mēs kopā sadzīvosim?" aplūko caur tehnoloģiju un indivīda mijiedarbību arhitektūras kontekstā.

"Kā radošā komanda pieņemam šo organizatoru lēmumu. Mums tas ir saprotams. Arī mēs vēlamies, lai Venēcijas arhitektūras biennāle izskatītos pēc iespējas krāšņāk, pilnīgāk, lai esam kopā ar pilnīgi visām pārējām 60 dalībvalstīm," sarunā ar "Delfi" komentē Latvijas ekspozīcijas radošās komandas pārstāvji, uzsverot, ka nevēlas, lai koronavīrusa draudi samazina pasākuma vērienu un dalībvalstu skaitu.

Viņi uzsver, ka Venēcijas arhitektūras biennāles atgriešanās pie trīs mēnešus ilgas izstādes nav nekas neparasts, tā bijis jau iepriekš. Turklāt uzreiz pēc Arhitektūras biennāles atklāšanas, septembra sākumā tiks atklāts Starptautiskas Venēcijas kinofestivāls, kas vēl vairāk krāšņos kopējo noskaņu.