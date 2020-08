Krīzē cietušās kultūras institūcijas var pieteikties VKKF 2,3 miljonu eiro mērķprogrammai

No šodienas komersanti, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība saistīta ar pastāvīgu publisku kultūras norišu nodrošināšanu un bijusi ierobežota Covid-19 valstī noteikto ierobežojumu dēļ, var pieteikties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) 2,3 miljonu eiro vērtajai mērķprogrammai.

Kā liecina VKKF tīmekļvietnē publicētā informācija, ar mērķprogrammu ir plānots daļēji kompensēt kultūras institūcijām ierobežojumu pastāvēšanas laikā radušos kārtējos izdevumus, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību.

Mērķprogrammas konkursā vienai juridiskajai personai par viena mēneša izdevumiem maksimāli piešķiramā summa ir 5000 eiro, kas attiecināma uz apmaksātiem izdevumiem par laika periodu no 13.marta līdz 30.septembrim.

Projektu konkursā pieteicējs var pretendēt uz apmaksātu izdevumu kompensāciju par laika periodu no 13.marta līdz 30.septembrim, kas apmaksāti no organizācijas konta Latvijas kredītiestādē, par regulāriem ikmēneša maksājumiem, par telpu un zemes nomu, komunālajiem, sakaru pakalpojumiem, IT sistēmu uzturēšanas, grāmatvedības un apsardzes pakalpojumiem, uzņēmuma civiltiesisko, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem saistītajiem maksājumiem, kas obligāti maksājami saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbalsts tiek sniegts 75% apmērā no apmaksātajiem izdevumiem.

Tāpat var saņemt izdevumu kompensāciju, kas saistīta ar samaksāto darba algu un ar to saistītajiem nodokļiem par nodarbinātajiem, kuri nodarbināti uz darba līguma pamata. Atbalsts tiek sniegts par periodu no 13.marta līdz 30.jūnijam, ne vairāk kā 75% apmērā no izmaksātās darba algas, bet ne vairāk kā 700 eiro, kā arī par periodu no 1.jūlija līdz 30.septembrim tādā pašā apmērā.

Kopumā projekta pieteikums un apliecinātu dokumentu kopijas VKKF mērķprogrammai varēs iesniegt divos piegājienos - no šodienas līdz 20.augusta plkst.12 un no 1.oktobra līdz 21.oktobra plkst.12.