Kuldīga un Cēsis apsver kopā pretendēt uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa (V) un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (V) ir pārrunājuši iespēju abām pilsētām startēt kopā priekšatlases konkursā, lai kļūtu par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā, informēja Kuldīgas novada domē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abi vadītāji vienojušies ar šo jautājumu vispirms vērsties katrs pie savas pašvaldības kultūras jomas līderiem, nevalstisko organizāciju aktīvistiem un ieinteresētajiem iedzīvotājiem. Diskusiju rezultātā abas pašvaldības varētu vienoties par kopīgu rīcību, pieļauj Kuldīgas novada domē.

Trešdien, 2. septembrī, pulksten 16 Kuldīgas novada domes lielajā zālē notiks diskusiju par to, vai Kuldīga kopā ar Cēsīm var kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu.

Jau ziņots, ka Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasi.

Pasākums "Eiropas kultūras galvaspilsēta" ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi – aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja kādai no pilsētām saņemt Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014. gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.