Kultūra pandēmijas laikā. Ko skatīties, klausīties un izzināt šajā nedēļas nogalē

Lai gan pakāpeniski dažādi ierobežojumi tiks atviegloti, tomēr jāatceras, ka ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz 9. jūnijam un aicinājums palikt mājās joprojām ir aktuāls. Lai mājās pavadītais laiks aizvien būtu patīkams un piepildīts, piedāvājam nelielu izlasi ar nedēļas aktuālo piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs.

Nedēļas izstāde – māksla skatlogos

Šajā nedēļas nogalē ir iespēja nevis aplūkot kādu mākslas darbu izlasi vai izstādi tiešsaistē, bet baudīt mākslu klātienē, pat izveidot īpašu mākslas pastaigu maršrutu, jo laikā, kad nevaram satikties izstāžu zālēs un galerijas, vairāki mākslas projekti un izstādes tikuši atklāti namu skatlogos. Aplūkojot tos – galvenais, nepulcēties un ievērot divu metru distanci no citiem mākslas baudītājiem. Turklāt šīs galerijas skatlogos ir apmeklētājiem pieejamas jebkurā diennakts laikā.

Vispirms – Vecrīgā, Pils ielā 21 jau kopš pagājušās nedēļas aplūkojams Latvijas Mākslas akadēmijas projekts ""Svini savu brīvību. Radi un dari". Nama āra nišās radīti divu topošo mākslinieču – Agates Bernānes un Ances Vilnītes darbi. Tāpat mākslas maršrutā iekļaujama galerija "Look", Ģertrūdes ielā 62, uzsākusi projektu ''111'' savā skatlogā eksponējot mākslinieku darbus. Piecu nedēļu laikā būs aplūkojami pieci mākslinieku darbi, kuri tapuši pašsizolācijas laikā, katru pirmdienu izrādot jaunus. Cikls jau ticis atklāts ar ciklu Miķeļa Mūrnieka darbu sēriju "Isolation", kas "Look" skatlogā apskatāma no 5. līdz 10. maijam.

Mākslas pastaigu turpinot, īpašs projekts tapis Tērbatas ielā 48, kur nama skatlogos aplūkojama fotomākslnieces Lindas Klētnieces izstāde "Followers / Sekotāji" – renesanses gleznām līdzīgi lielformāta darbi, kuru varoņus apmirdz nevis sveču, bet gan viedierīču gaisma.

Savukārt Rīgas mazākajai galerijai darbu eksponēšana garāmgājējiem nav nekas neparasts – tā turpina darbu kā ierasts, Fons Stricka villas skatlogā rīkojot nelielas, bet spilgtas izstādes. Pavisam nesen – 1. maijā – Rīgas mazākajā galerijā atklāta Pauļa Liepas izstāde "Kā sapnī". Izstāde aplūkojama Aristida Briāna ielā 9.

Foto: Publicitātes foto

Nedēļas izrāde – īpaši bērniem "Sarkangalvīte un vilks"

Nacionālais teātris ārkārtējās situācijas laikā aicina skatītājus izvēlēties no divām izrādēm, kuru viņi vēlētos noskatīties nedēļas nogalēs. Taču šonedēļ teātris izlēma pats un izvēle bija lieliska –

šajās brīvdienās teātra "Youtube" kanālā iespējams noskatīties Elmāra Seņkova 2013. gada iestudējumu "Sarkangalvīte un vilks".

Šajā dramaturģes Rasas Bugavičutes-Pēces versijā Sarkangalvīte dodas pie vecmāmiņas, bet meža sastop atraktīvu meža parlamentu, kas Sarkangalvīti mudina rīkoties pēc pašu izdomātiem likumiem, tā sargājoties no Vilka. Taču vilkam ir viens likuma – labi paēst.

Iestudējumā galvenajās lomās – Inga Misāne-Grasberga un Guntars Grasbergs.

Šī un citas izrādes skatāma Latvijas Nacionālā teātra "Youtube" kanālā.

Foto: Gunārs Janaitis

Nedēļas koncerts – "Foo Fighters"

Arī grupa "Foo Figherts" pievienojas joprojām visā pasaulē aktuālajam aicinājumam – palikt mājās. Tāpēc piektdien, 8. maijā, grupas "Youtube" kanālā pirmizrādi piedzīvoja 2006. gada turnejas "Skin and Bones" Losandželosas koncerta ieraksts.

Koncerta ieraksts tapis 2006. gada augusta beigās Losandželosas "Pantages" teātrī. Vairāk nekā divas stundas garjā priekšnesumā izskan tādas dziesmas kā "Big Me", "Times Like These", "My Hero", "Best Of You" un noslēgumā "Everlong".

Ja daudziem vēl labā atmiņā "Foo Fighters" jaudīgais koncers Lucavsalā, Rīgā, taču šī uzstāšanās Losandželosā ir mazliet mierīgāka – akustiska.

Nedēļas lekcija tiešsaistē – stāsti par operas pirmsākumiem

Sākot no 8. maija, Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB) skatītājiem piedāvās ieskatu operas žanra dzimšanā – audiovizuālu lekciju ciklu "Operas sākumi" digitālajā vidē. Astoņu vi-deostāstu ciklā erudītais operas vēsturnieks Mikus Čeže sniegs koncentrētu ieskatu operas un operetes žanra pirmsākumos. Pirmās lekcijas jau ir publicēta un tās vēsta par operas pirmsākumiem 17. gadsimta Itālijā un operu absolūtisma laikmeta Francijā. Šīs un turpmākās lekcijas skatāmas LNOB mājaslapā un "Youtube" kanālā.

Nedēļas filmas – skatāmies Eiropas kino

Svinot Eiropas dienu, šajā nedēļas nogalē jāskatās Eiropas kino. No 8. maija vakara 48 stundu garumā Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Horvātijas un Slovēnijas iedzīvotāji varēs tiešsaistē noskatīties četras starptautisku festivālu atzītas un programmas "Radošā Eiropa MEDIA" atbalstītas filmas. Filmas būs pieejamas Latvijā, Horvātijā, Igaunijā, Lietuvā un Slovēnijā no 8. maija pulksten 21.00 līdz 10. maija pulksten 21.00 MEDIA biroja mājaslapā.

Programmā iekļautās filmas: "Pretenders" ("Lomu spēles", Igaunija, Latvija, Lietuva, 2006), "The High Sun" ("Saule augstu debesīs", Horvātija, Slovēnija, Serbija, 2015), "Nightlife" ("Nakts dzīve", Slovēnija, Bosnija&Hercegovina, Ziemeļmaķedonija, 2016) un "Laika tilti" – Latvijas Simtgades filma, kas triju Baltijas valstu kopražojums – veltījums 20. gadsimta 60. gadu kinodokumentālistikas meistariem.