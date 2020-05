Kultūra pandēmijas laikā. Ko skatīties, lasīt un klausīties šajā nedēļas nogalē

Lai gan četras brīvdienas un saulainie laikapstākļi ir pamatīgs vilinājums doties ielās un parkos, tomēr jāatceras, ka aicinājums palikt mājās joprojām ir tikpat aktuāls kā šā gada marta vidū, kad valstī tika izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Lai mājās pavadītais laiks joprojām būtu patīkams un piepildīts piedāvājam nelielu izlasi ar nedēļas aktuālo piedāvājumu dažādās kultūras nozarēs.

Nedēļas koncerts

Vispirms atgādinām, ka šonedēļ "Delfi" sadarbībā ar mūzikas platformu "Domfons" uzsāka jaunu tiešsaistes koncertu sēriju. Raidījuma viesis bija ģitārists Rihards Lībietis un viņa "Richards Lībietis Orcehstra". Teju stundu garo koncertu iespējams noskatīties šeit bez maksas, taču, iegādājoties "Delfi Plus" abonementu, iespējams tikt papildu bonusa – stundu gara video-podkāsta – sarunas ar Rihardu Lībieti, pie vienas reizes arī atbalstot mūziķi finansiāli.

Taču šajā nedēļas nogalē papritotiskās noskaņas un dažādus 1. un 4. maijam veltītos populārās mūzikas koncertus varētu labi papildināt latviešu džezs. Īsi pirms maija brīvdienām – Starptautiskajā džeza dienā, 28. aprīlī – savā "Youtube" kanālā īpašu koncerta ierakstu publicēja viens no labākajiem pašmāju džeza mūziķiem – Deniss Paškevičs. Koncerta ieraksts tapis tieši pirms gada Kultūras pilī "Ziemeļblāzma". Toreiz, svinot savu dzimšanas dienu, Paškevičs uzstājās kopā ar starptautisku mūziķu sastāvu – zviedru trompetistu Andersu Bergkancu (Anders Bergcrantz), kurš tiek uzskatīts par vienu no mūsdienu labākajiem trompetistiem pasaulē., puorterikāņu izcelsmes amerikāņu ģitāristu, komponistu un pedagogu Neff Irizarry II, vienu no latviešu vadošajiem basistiem Staņislavu Judinu, leģendārā basista Jaco Pastorius ilggadējo bundzenieku Biran Melvin un pašmāju dīvu - dziedātāju Jolantu Gulbi-Paškeviču.

Nedēļas izrāde

Pašizolācijas un mājās palikšanas laika tradīciju – nedēļas nogalē piedāvāt kā pērli no savu labāko izrāžu zelta fonda – turpina Jaunais Rīgas teātris. Šoreiz četras dienas – no 1. līdz 4. maijam – būs iespēja noskatīties Ivana Turgeņeva lugas "Mēnesis un laukiem" iestudējumu ar Sandru Kļaviņu galvenajā lomā.

Iestudējums JRT repertuārā piedzīvoja ilgu mūžu – 10 gadus, skatītājiem tiekot rādīts no 2005. līdz 2015. gadam. Izrāde triumfēja 2004./2005. gada sezona "Spēlmaņu naktī", saņemot galveno – gada labākās dramatiskā teātra izrādes balvu. Balvu kā gada režisore par šo izrādi saņēma arī Māra Ķimele, bet labākās aktrises godu – Sandra Kļaviņa par Natālijas Petrovnas lomu (arī par darbu izrādē "Līze Luīze")

Lugas „Mēnesis uz laukiem" darbība risinās gada tveicīgākajā brīdī, kad viss dabā zied un briedina augļus. Tikai likumsakarīgi, ka arī cilvēks tiecas piedalīties šajā dabas pilnbriedā. Jūtu eksplozija te atklājas kā dabas neatņemama daļa. Tādēļ arī alkas pēc mīlestības un dzīves piepildījuma.

Izrāde skatāma "Replay.lv".

Nedēļas grāmata

Ingas Gailes romāns "Skaistās" iznāca pagājušā gada nogalē un, protams, nokļuva pašmāju literatūras cienītāju redzeslokā. Nu tā nozīmība apstiprināta arī ar Latvijas Literatūras gada balvu kategorijā "Labākais prozas darbs", tāpēc vēl jo vairāk tā ierindojama "obligāti jāizlasa" grāmatu sarakstā.

Romāns "Skaistās" tika pieteikts kā 2016. gada darba "Stikli" turpinājums – tajā darbojas tās pašas personas. Tomēr tas lasāms arī kā atsevišķs literārs darbs.

Foto: Dienas Grāmata/LETA

"Ingas Gailes romāns "Skaistās" ir no tiem retajiem gadījumiem, kad autores emocionāli ārkārtīgi nospriegotā attieksme pret aprakstāmajiem notikumiem pārtop nevis banalitāšu putās, bet estētiskā kvalitātē. Būtībā "Skaistās" ir 20. gadsimta otrās puses varmācības vēsture, traktēta no upura skatupunkta, un šādā aspektā romānam latviešu literatūrā līdzvērtīgu nav. Turklāt autore nenodarbojas ar bezpersonisku šausmināšanos, bet nemitīgi meklē atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem. Kā civilizētā sabiedrībā ir iespējami kari, koncentrācijas nometnes, izsūtījumi, galu galā – kāpēc pastāv šī varmācības tendence? Vai eksistē kaut kādi universāli ētiskie imperatīvi, kas iziet ārpus attiecīgās sociālās sistēmas radītajiem likumiem? Romāns "Skaistās" ļoti precīzi ietrāpa šajās eksistenciālajās būšanās un nebūšanās," tā par Ingas Gailes darbu raksta šā gada Latvijas Literatūras gada balvas žūrijas priekšsēdētājs Guntis Berelis.

Plašāk par citiem šogad Latvijas Literatūras gada balvu saņēmušajiem darbiem – šeit.

Nedēļas filma

Šajā nedēļas nogalē – ne tikai viena filma, bet vesels "Filmu maratons". Arī šogad Latvijas Nacionālais kino centrs piedāvā 4. maijā bez maksas skatīties latviešu filmas. Tiesa atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, "Latvijas filmu maratons" norisināsies nevis kinoteātrī "Splendid Palace", bet gan tiešsaistē – portalā "filmas.lv" – tomēr saglabājot "kinoteātra modeli" – deviņi kinoseansi konkrētos laikos. Turklāt latviešu filmas 4. maijā varēs skatīties visā pasaulē.

Kā allaž, programmā būs gan animācijas filmas bērniem, gan vēsturiskas kinohronikas, gan arī īpaša Latvijas Neatkarības deklarācijas 30. gadadienai veltīts seanss. Tāpat bez maksas varēs noskatīties spēlfilmas "Akmeņainais ceļš" (1983), "Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili" (1987), "Jelgava 94" (2019), "Kolka Cool" (2011) un citas.

Tomēr nedēļas filmas godā – pirmizrāde – Aijas Bley dokumentālā filma "Mēs gribējām izmainīt pasauli". Tajā leģendārās pankroka grupas "Inokentijs Mārpls" mūziķi Dambis un Skrips un mūzikas apskatnieks Uldis Rudaks nosvin apaļu jubileju un apcer, vai palikuši uzticīgi saviem jaunības dienu ideāliem. Filmu Latvijas filmu maratona ietvaros varēs noskatīties par maksu. Seanss – 4. maijā, pulksten 19.00.

Nedēļas muzejs tīmeklī

Lai gan šajā laikā nav iespējams muzejus apmeklēt klātienē, lielākā daļa no tiem sarunu ar saviem apmeklētājiem visai aktīvi uztur sociālajos tīklos. Nedēļas nogalē, kurā īpaši svarīgi, atcerēties un zināt mūsu vēsturi, aicinām sekot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) sociālo tīklu kontus "Facebook", "Twitter" un "Instagram", kur muzeja speciālisti gan ar bilžu, gan stāstu palīdzību vēsta par nozīmīgākajiem notikumiem vēsturē, gan izrāda dažādus sava krājuma pērles. Tāpat atgādinām, ka LNVM jau kopš Latvijas simtgades svinībām uztur iespaidīgu fotodokumentu krātuvi tiešsaistē "Gadsimta albums", kas gluži kā īsts muzejs, ir vieta, kur "klīst" stundām ilgi.