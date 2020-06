Kultūras pasākumos varēs pulcēties vairāk cilvēku; kolektīvu mēģinājumos – neievērot divu metru distanci

Ministru kabinets otrdien, 9. jūnijā, lēma palielināt apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var piedalīties kultūras pasākumos, nosakot, ka laika posmā no 10. līdz 30. jūnijam iekštelpās notiekošā kultūras pasākumā kopējais apmeklētāju skaits nedrīkst pārsniegt 100 personas, savukārt ārtelpās – 300 personu skaitu. Savukārt, ja objektīvi nepieciešama dažādu profesionālo un amatiermākslas kolektīvu dalībnieku atrašanās tuvākā savstarpējā distancē, tad drīkstēs neievērot divu metru distanci, portālu "Delfi" informē Kultūras ministrijas (KM) pārstāvji.

Kā obligāts nosacījums gan kultūras pasākumu norisē, gan kultūras iestāžu un izstāžu zāļu darbībā arī turpmāk noteikta divu metru distances ievērošana starp personām jeb četru kvadrātmetru platības uz vienu personu nodrošināšana (nepārsniedzot 50% no telpas ietilpības), biļešu iegāde tiešsaistē, izmantojot internetu (ja šāda iespēja ir nodrošināta), kā arī dezinfekcijas līdzekļu pieejamība roku un virsmu higiēnas nodrošināšanai pasākuma norises vietās un kultūras iestādēs, izstāžu zālēs.

Līdz ar Veselības ministrijas virzīto, 9. jūnijā valdības sēdē apstiprināto Ministru kabineta noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" stāšanos spēkā darbību pārtrauc ar kultūras ministra rīkojumu izdotie sanitārie protokoli jeb kārtība, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumi un pasākumi norises vietu dezinficēšanas prasības. Tomēr KM aicina kultūras iestādes un kultūras norišu vietas arī turpmāk izmantot tos kā vadlīnijas pasākumu un darba organizēšanai.

KM arī turpmāk rekomendē kultūras norišu vietās (kultūras centros, koncertzālēs, izstāžu zālēs, teātros, kino u.c.) veidot fiziskas barjeras starp cilvēkiem vai arī lietot mutes un deguna aizsegus, ja starp personām nav iespējams ievērot divu metru distanci un kontakta laiks starp tām ir ilgāks par 15 minūtēm.

Autokino un autokoncertos arī laika posmā no 10. līdz 30. jūnijam katrā vieglajā automašīnā pasākumu ieteicams apmeklēt vienam cilvēkam vai vienas mājsaimniecības pārstāvjiem, starp mašīnām ievērojama divu metru distance, no automašīnas pasākuma apmeklētājiem ieteicams izkāpt WC apmeklējuma gadījumā un mašīnas logus pavērt vēdināšanas režīmā vai lai saņemtu pasākuma rīkotāja piegādātus ēdienus / dzērienus, kuru iegāde veicama tiešsaistē. Auto-kino un auto-koncertus atļauts organizēt laikā no pulksten 06.30 līdz 02.00.

Apmeklējot muzejus, iedzīvotāji aicināti iepriekš rezervēt muzeja apmeklējuma laiku vai iegādāties biļeti internetā (ja konkrētais muzejs šādu iespēju piedāvā), muzejā ievērot divu metru distanci no citiem apmeklētājiem un izmantot muzeja piedāvātās roku higiēnas iespējas. Katrs muzejs individuāli lemj par pakalpojumiem, ko nodrošina grupu apmeklējumam un iespējām lietot muzejā izvietotās ekspozīciju tehniskās palīgierīces (digitālās ekspozīcijas, audiogidus u.c.) Maksimālo apmeklētāju skaitu nosaka, kā arī to plūsmu muzejā organizē katrs muzejs individuāli.

Pirms bibliotēkas apmeklējuma iedzīvotājiem ieteicams rezervēt krājuma vienības, apmeklējot bibliotēku klātienē – ieturēt savstarpēju divu metru distanci no citiem apmeklētājiem un izmantot bibliotēkas nodrošināto iespēju ievērot roku higiēnu. Katra bibliotēka individuāli lemj par tās sniegtajiem pakalpojumiem – grāmatu izsniegšanu, datoru izmantošanu, uzturēšanos lasītavās u.tml.

Ja objektīvi nepieciešama dalībnieku atrašanās tuvākā savstarpējā distancē, teātra, orķestru, dejas, t.sk. baleta organizācijas un organizēti amatiermākslas kolektīvi (aktieri, baleta mākslinieki un dejotāji) mēģinājumu un uzstāšanās procesā gan iekštelpās, gan ārtelpās no 10. jūnija var arī neievērot divu metru distanci.

Jau ziņots, ka globālās pandēmijas dēļ Latvijā no 12. marta līdz 9. jūnijam bija ieviesta ārkārtējā situācija, ierobežojot iedzīvotāju pulcēšanos un pilnībā slēdzot dažādas kultūras institūcijas, tai skaitā teātrus, muzejus, koncertzāles utt. Kopš 14. maija pulcēšanās ierobežojumi tika mīkstināti, ļaujot durvis vērt muzejiem, bibliotēkām un arhīviem.