Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācijām valdība piešķir miljonu eiro

Valdība otrdien, 15. februārī, lēma no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Kultūras ministrijai (KM) 1 020 044 eiro kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācijām.

KM skaidroja, ka no kopējās summas 1 008 428 eiro tiks novirzīti Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" sestās kārtas uzvarētājiem, lai nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā, bet 11 616 eiro paredzēti, lai VKKF nodrošinātu mērķprogrammas sestās un septītās kārtas pieteikumu izvērtēšanu.

KM norādīja, ka pagājušajā gadā ar valdības rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu tika nozīmīgi ierobežota iespēja organizēt un apmeklēt atbilstoši "epidemioloģiski drošās vides" prasībām organizētus pasākumus, nosakot, ka nevar notikt pasākumi, kuros pulcējas vairāk kā 500 personas.

Pasākumu norišu vietās, kurās ir fiksētas sēdvietas, atkarībā no zāles konfigurācijas faktiskā ietilpība saskaņā ar noteiktajiem ierobežojumiem, tai skaitā noteiktajām distancēšanās prasībām, sastādīs ap 40% līdz 60%, ņemot vērā to, ka sēdvietas jāizkārto pamīšus pa divām, starp tām paredzot vismaz divas brīvas sēdvietas.

KM atzīmēja, ka pasākumu rīkotājiem pēc pasākumu pielāgošanas jaunajām prasībām, proti, samazinot sēdvietu skaitu un atsakot jau biļeti nopirkušiem skatītājiem apmeklēt pasākumu, bija daļai apmeklētāju jāatmaksā iegādātās biļetes vai arī jāatceļ pasākums pilnībā, ja pie samazinātā apmeklētāju skaita ieņēmumi no pasākuma nesegs to organizēšanā ieguldītos līdzekļus.

Pēc KM paustā, vienlaikus līdz ar Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu pieņemšanu vairs nav atļauta "daļēji drošā režīmā" izziņoto pasākumu norise, līdz ar to šādi līdz 2021. gada 9. oktobrim izziņotie pasākumi būs jāatceļ, atmaksājot uz tiem iegādātās biļetes. Turklāt pilnīgi visiem pasākumu apmeklētājiem kopš 2021. gada 11. oktobra ir jālieto sejas maskas vai FPP2 respiratori, lai gan biļešu iegādes brīdī šāda prasība atbilstoši tajā brīdī spēkā esošajam regulējumam netika paredzēta.

KM uzsvēra, lai atbilstoši VKKF mērķprogrammas sestās kārtas rezultātiem kultūras pasākumu rīkotājiem nodrošinātu biļešu kompensāciju 80% apmērā, nepieciešams piešķirt finansējumu KM no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Pēc KM paustā, patlaban mērķprogrammas sestajā kārtā pieteikumus atbalstam iesnieguši 49 pasākumu rīkotāji un ir veikts visu iesniegto dokumentu izvērtējums, atbalstu sniedzot 49 pasākumu rīkotājiem.