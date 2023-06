Kultūrkapitāla fonds 60 mērķprogrammu projektiem sadalījis 57 200 eiro

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammu konkursos atbalstīti 60 projekti 57 200 eiro apmērā, informēja VKKF pārstāve Ilona Skuja.

Mērķprogrammā "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja" finansējums piešķirts 50 projektiem 450 000 eiro apmērā.

Latvijas Nacionālā kultūras centra Vēsturisko zemju un nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja Jana Vērdiņa norāda, ka programmas "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja" mērķis ir stiprināt to organizāciju kapacitāti un darbību, kas nodrošina Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību.

Konkursā saņemti 104 pieteikumi, 31 pieteikums pārstāvēja saraksta daļu, kas saistīta tieši ar elementu kopienu organizācijas kapacitātes stiprināšanu, nodrošinot pasākumus elementa ilgtspējai, saglabāšanai, tālāknodošanai un attīstībai. Finansēti 23 projekti, kas paredz gan kultūrtelpu stiprināšanu, gan tradicionālo amatu prasmju saglabāšanu, gan citus pasākumus nemateriālā kultūras mantojuma elementu saglabāšanai.

Savukārt 73 saņemtie pieteikumi saistīti ar atbalsu Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstībai, finansēti 27 pieteikumi, kuru rezultātā tiks veicināta Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu jaunrade un jauna kultūras piedāvājuma rašanās tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa.

Vērdiņa atzīmē, ka programma ir nozīmīgs atbalsts nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, diemžēl daudz labu ieceru nebija iespējams finansēt gan programmai pieejamā finansējuma dēļ, gan klasiskās pieteikumu iesniedzēju kļūdas dēļ - nevērība pret konkursa nolikuma prasībām.

Savukārt mērķprogrammā "Radošo braucienu atbalsts Filmu mākslas nozarē" finansējums 1400 eiro apmērā piešķirts četriem projektiem. Režisorei Sintijai Andersonei piešķirti 300 eiro, lai varētu piedalīties pasākumā "Analogā Izturība: Filmu Laboratoriju sanāksme".

Savukārt 100 eiro piešķirti Montai Gāganei, lai filmu restaurētāja "Locomotive Classics" projektu vadītāja Elīna Reinholde varētu piedalīties "Cannes Classics" notiekošajā restaurētās filmas "Hello, It's Me!" pirmizrādē. Ar 500 eiro atbalstīts Pēteris Sudakovs, lai arī viņš varētu piedalīties filmas "Hello, It's Me!" pirmizrādē.

VKKF mērķprogrammā "Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem" atbalstīti sešu stipendiju pieteikumi par kopējo summu 10 800 eiro.