Arī šajā nedēļas nogalē raidījums "KultūrKlubs" un "Delfi Kultūra" redakcija ir sagatavojuši notikumu izlasi, ko vērts izbaudīt šajās brīvdienās un turpmākajā nedēļā. Šajā nedēļas nogalē gaidāmi divi lieli masu pasākumi – Muzeju nakts un Rīgas maratons, bet mierīgāku izklaižu cienītājus gaidīs jaunais dzejas festivāls "Page Break" Jelgavā, starptautiski pazīstamās latviešu mākslinieces Daigas Grantiņas izstāde Rīgā, bet kultūras baudītājiem mājās pieejama mūsu kino vecmeistara Rolanda Kalniņa filmu izlase portālā "filmas.lv".

Muzeju nakts

Sestdien, 14. maijā, pēc divu gadu pārtraukuma klātienē notiks Muzeju nakts. Šogad muzejiem dota brīvā tēma – Tiekamies tagad! Akcijā piedalīsies 190 Latvijas muzeji un citas sabiedrisko dzīvi veidojošas organizācijas. Interesentiem būs iespēja iekļūt ne tikai muzejos, bet arī Valsts Prezidenta kancelejā, Latvijas bankas zināšanu centrā un iekšpagalmā, Saeimas namā un citās vietās. Visa programma – Muzeju nakts mājaslapā. www.muzeju-nakts.lv

Simtgadnieka Rolanda Kalniņa filmu kolekcija

7. maijā Latvijas kinorežijas klasiķim Rolandam Kalniņam tika nosvinēta 100 gadu jubileja. Par godu mākslinieka dzimšanas dienai, Nacionālā Kino centra portālā filmas.lv tika atvērta jauna kolekcija – visas pilnmetrāžas spēlfilmas, kuras savā mūžā uzņēmis Rolands Kalniņš, papildinātas ar kultūrvēsturei nozīmīgām dokumentālajām filmām un kinožurnāliem.

Jubilejas kolekcijā Rolandam Kalniņam – 100 apkopotās 23 filmas. Tās var skatīties bez maksa filmas.lv dažādu izmēru ekrānos un ierīcēs visā Latvijas teritorijā, kur vien pieejams internets.

Starptautiskais dzejas festivāls "Page Break"

No 12. līdz 15. maijam Jelgavā notiks pirmais Starptautiskais dzejas festivāls "Page Break", kas pulcēs vienkopus starptautiski pazīstamus dzejniekus no desmit pasaules valstīm, visiem interesentiem piedāvājot apmeklēt pasaulē atzītu dzejnieku lasījumus, piedalīties diskusijās un gūt Latvijā vēl nebijušu dzejas izziņas pieredzi.

Pirmajā gadā īpašu nozīmi atvēlot ASV autoru mūsdienu dzejai, festivālā piedalīsies četri ievērojami dzejnieki no ASV – Karolīna Foršē, Tāra Skurtu, Deniss Malonijs un Kristofers Merils.

Dalībnieku vidū būs Mario Bohorkess no Meksikas, Kristoss Kukis no Grieķijas, Jolanda Kastanjo no Spānijas, Matiass Gērics no Vācijas, Radu Vanku no Rumānijas, Ida Borjela no Zviedrijas, Gjokčenurs Č. no Turcijas un trimdā dzīvojošā baltkrievu dzejniece Volha Hapejeva. Latviju festivālā pārstāvēs Inga Gaile un Semjons Haņins.

Daigas Grantiņas izstāde Mākslas muzejā Rīgas birža

No 7. maija līdz 31. jūlijam Mākslas muzejā Rīgas birža ir skatāma Daigas Grantiņas personālizstāde "Lauka telpa", kas ir līdz šim lielākā starptautiski atzītās latviešu mākslinieces izstāde Latvijā.

Mākslinieces darbi ir neparastas, vizuāli iespaidīgas instalācijas un skulptūras. Grantiņa izmanto gan dažādus sintētiskus, gan organiskus materiālus. Parīzē dzīvojošā latviešu māksliniece 2019. gadā pārstāvēja Latviju Venēcijas mākslas biennālē.

Rīgas maratons

Svētdien, 15. maijā, norisināsies Rīgas maratons, piedāvājot ne tikai sportisku, bet arī kultūras un izklaides programmu. 11. novembra uzstāsies Intars Busulis un "Abonementa orķestris", Aija Andrejeva, ansis un igauņu-ukraiņu folk-roka grupa "Svjata Vatra". Koncertprogramma 15. maijā bez maksas būs pieejama ne tikai Rimi Rīgas maratona dalībniekiem, bet arī rīdziniekiem un pilsētas viesiem.