Dejot, lasīt, skatīties kino vai gatavoties vasaras festivālu sezonai, tiešraidēs sekojot līdzi vienam no pasaulē zināmākajiem mūzikas festivāliem "Coachella"? Kā bagātināt savu kultūras un izklaides dzīvi šajā nedēļas nogalē un turpmākajās darba dienās? Ar nelielu ceļvedi talkā nāk "Delfi Kultūra" redakcija un raidījums "KultūrKlubs", izvēloties notikumus, kam jāpievērš uzmanība šajā nedēļā. Ar komentāriem par aktuālajām kultūras norisēm dalās arī raidījuma "KultūrKlubs" viesi – grupas "The Sound Poets" mūziķis Jānis Aišpurs un Kāris Josts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atgādinām, ka šīs nedēļas raidījumu "KultūrKlubs" par "The Sound Poets" jauno albumu "Pie vienas uguns" pilnā garumā var noskatīties šeit. Turpmāk kultūrai un izklaidei veltītā raidījuma "KultūrKlubs" jaunās sērijas tiks publicētās piektdienās, pulksten 14, bet vēlāk skatāmas "Delfi TV" arhīvā šeit.

Grāmatu diena Kalnciema kvartālā

Kalnciema kvartālā 23. aprīlī no pulksten 10 līdz 16 notiks pasaules grāmatu dienai veltīts tirgus. Vairākas Latvijas izdevniecības prezentēs savas jaunākās grāmatas, tiks rīkoti dzejas lasījumi un vadītas radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem.

Visas dienas garumā Kalnciema kvartāla Vīnu veikalā darbosies Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) grāmatu maiņas punkts, kur ikviens bez maksas varēs tikt pie jaunām grāmatām, ja atnesīs jau izlasītas un vairs nevajadzīgas grāmatas.

"Coachella" koncertu tiešraides bez maksas

Jau otro nedēļas nogali pēc kārtas, no 22. līdz 24. aprīlim ASV, Kalifornijā norisinās "Coachella" festivāls, kura koncertus varēs baudīt bez maksas "Youtube" tiešraidēs festivāla oficiālajā kontā.

Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir Harijs Stails, kuru publika pazīst arī kā grupas "One Direction" dalībnieku, popmūzikas sensācija Billija Eiliša, kā arī zviedru elektroniskās mūzikas supergrupa "Swedish House Mafia" kopā ar reperi The Weekend. Tāpat festivālā uzstājās reperis Lil Baby, austrāliešu mūziķis un dīdžejs Flume, repere un dziedātāja Doja Cat, grupa "Idles", Rīgā, "Positivus" festivālā gaidāmie Jamie xx un Megan Thee Stallion un daudzi citi. Ar iepriekš neizziņotu koncertu festivāla apmeklētājus pārsteidza grupa "Arcade Fire". Tāpat "Coachella" publiku iepriecināja pagājušā gada Eirovīzijas uzvarētājgrupa "Maneskin", deju mūzikas veterāns "Fat Boy Slim", repa duets "Run the Jewels" un daudzi citi.

Elzas Gaujas filma par Lucavsalas mazdārziņu kopienu

Šonedēļ uz lielajiem ekrāniem nonākusi jaunās režisores Elzas Gaujas dokumentālā filma "Tikmēr Lucavsalā" par šis Rīgas salas mazdarziņu kopienu.

Režisore ar vieglu humora devu filmā aplūko Eiropas mērogā unikālo Lucavsalas mazdārziņu vidi. Šajā oāzē, kas atrodas pašā pilsētas sirdī, satiekas izteikti atšķirīgi un kolorīti cilvēki. Lucavsalas tālākais liktenis ir neskaidrs — tas izšķirsies cīņā starp zaļi domājošajiem eko-ideālistiem un pragmatiskiem biznesmeņiem.

"The Sound Poets" jaunais albums "Pie vienas uguns"

Aprīļa sākumā jaunu studijas albumu laidusi klajā grupa "The Sound Poets". "Pie vienas uguns" tapis pandēmijas laikā un tajā ir 14 dziesmas – stāsti.

Dziesmu radīšanā mūziķiem nenoliedzami liela ietekme bijusi pēdējos gados piedzīvotās pārmaiņas sabiedrībā un savstarpējās cilvēku attiecībās. Tādēļ gluži likumsakarīgi jaunā albuma mūziku caurstrāvo alkas pēc kopības, tiekšanās pēc saiknes ar līdzcilvēkiem, dabu un savu zemi.