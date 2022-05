'KultūrKluba' afiša: Malkovičs Dailes teātrī un Groisbeks operā

Kā ik nedēļu savu izlasi ar spilgtākajiem gaidāmajiem kultūras notikumiem piedāvā raidījums "KultūrKlubs" un "Delfi Kultūra" redakcija. Šoreiz ar pārdomām par gaidāmajiem koncertiem, izrādēm un izstādēm dalās Ģirts Majors un Gints Putniņš.

"Kokvilnas lauku vientulībā" Dailes teātrī



Dailes teātrī 28. maijā pirmizrādi piedzīvos krievu režisora Timofeja Kuļabina iestudējums "Kokvilnas lauku vientulībā" ar pasaules zvaigznēm Džonu Malkoviču un Ingeborgu Dapkunaiti galvenajās lomās.

Kopumā maijā nogalē būs skatāmas četras izrādes un uz tām joprojām ir pieejamas biļetes.

"Šajā darbā ir divi aktieri, bet tikai viens tēls. Lielāko daļu laika mēs pavadām zemapziņā, murgainās vīzijās par varoni, kuru mēs tā arī neieraugām. Viņa vietā uz skatuves ir divas savstarpēji pretnostatītas figūras – tās iesaistās saspringtā, niknā un sarežģītā dialogā. Šis ir cilvēka dialogs ar savām slepenajām vēlmēm un bailēm. Ar to, ko viņš neuzdrošinās pateikt pat pats sev un no kā viņš nevar atbrīvoties, neatņemot sev dzīvību. Šis ir stāsts par cilvēka sarežģītību pasaulē, kurā sarežģītība kļūst par kaut ko nevēlamu, nevietā, nepiedienīgu. Šī pasaule rada iekšējas nesaskaņas, disonansi, kas nogalina cilvēku no iekšpuses kā nāvējoša slimība," par iestudējumu raksta tā veidotāji.

Izstāde "PURVĪTIS"



Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā no 28. maija ir skatāma vērienīga mūsu izcilā ainavista Vilhelma Purvīša daiļradei veltīta izstāde.

Jubilejas retrospekcija aptver dažādu daiļrades periodu darbu izlasi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma – lielākā saglabājušos mākslinieka gleznu un grafiku kopuma, ko papildina eksponāti no Liepājas un Tukuma muzeju kolekcijām un vairākām privātkolekcijām – Belēviču ģimenes, Andra Kļaviņa, Zuzānu un citām.

Andreja Osokina Brīvības festivāls



No 25. maija līdz 8. jūnijam Rīgā norisināsies jau trešais pianista Andreja Osokina Brīvības festivāls, kas šogad, reaģējot uz Krievijas militāro agresiju, veltīts Ukrainai. Šobrīd izsludināti seši festivāla koncerti, kas norisināsies Melngalvju namā, "Hanzas peronā", "Klavieru salonā @152" un Anglikāņu baznīcā.



Foto: Tatjana Vlasova

Festivāls pulcēs dažādus Latvijā un pasaulē atzītus mūziķus un aktierus, kuru vidū ir Dita Lūriņa, Čulpana Hamatova, Ģirts Krūmiņš, Georgijs Osokins, Ralfs Eilands, Raimonds Tiguls, Žoržs Siksna, Katrīna Dimanta, Roberto Meloni, Katrīna Gupalo, pats Andrejs Osokins, kā arī mūziķi un aktieri no Ukrainas, kuri Latvijā raduši patvērumu no kara šausmām. Visi festivāla laikā gūtie ieņēmumi no biļešu tirdzniecības sadarbībā ar "Biļešu paradīze" un fondu "Ziedot.lv" tiks ziedoti Ukrainas cilvēku atbalstam.

Izcilais bass Ginters Groisbeks Rīgā



Viens no šobrīd izcilākajiem basiem pasaulē Ginters Groisbeks 31. maijā pirmo reizi sniegs solokoncertu Latvijā. Koncerts ar pianistes Aleksandras Golubickas klavieru pavadījumu notiks Latvijas Nacionālās operas (LNO) Lielajā zālē ar nolaistu dzelzs priekškaru, nodrošinot unikālu akustiku kamermūzikas izpildīšanai.

Koncerta pirmajā daļā skanēs Roberta Šūmaņa dziesmas, tostarp arī cikls "Dzejnieka mīla", savukārt otrajā daļā – Hansa Rota un Antona Bruknera mūzika, kā arī Hugo Volfa cikls "3 Mikelandželo dzejoļi" un dziesmas no Gustava Mālera cikla "Zēna brīnumrags".