Kur doties, ko pieredzēt, kā neapjukt plašajā kultūras notikumu klāstā? Ar nelielu ceļvedi nedēļas nogales un turpmāko darba dienu piedāvājumā talkā nāk "Delfi Kultūra" redakcija un jaunais raidījums "KultūrKlubs", izvēloties piecus notikumus, kam jāpievērš uzmanība šajā nedēļā. Ar komentāriem par aktuālajām kultūras norisēm dalās arī raidījuma "KultūrKlubs" viesi – aktieris Andris Keišs, komiķis Jānis Skutelis un režisors Matīss Kaža.

Atgādinām, ka šīs nedēļas raidījumu "KultūrKlubs" par jauno Matīsa Kažas filmu "Ūdens garša" un citām kino aktualitātēm pilnā garumā var noskatīties šeit. Turpmāk kultūrai un izklaidei veltītā raidījuma "KultūrKlubs" jaunās sērijas tiks publicētās piektdienās, pulksten 16, bet vēlāk skatāmas "Delfi TV" arhīvā šeit.

Marina Abramoviča Kauņā

Lietuvas pilsētā Kauņā marta beigās tika atklāta pasaulē slavenās performanču mākslinieces Marinas Abramovičas izstāde. Arī viņa pati viesojās Lietuvā un Kauņas Žalgiris arēnā lasīja lekciju. Kauņa šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta un tāpēc piedāvā bagātīgu programmu ar pasaules vērienu. Šobrīd tur aplūkojamas arī Joko Ono un Viljama Kentridža izstādes, tāpat pilsētas atmosfēru var baudīt, klaiņojot pa ielām un meklējot gan Art Deco arhitektūras pērles, gan asprātīgu ielu mākslu.

Labākie Latvijas literatūrā – LALIGABA nominētās grāmatas

29. martā tika nosaukti Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) fināla nominanti – labākās pērn izdotās grāmatas piecās kategorijās. Šajā sarakstā atrodami gan izcili dzejas krājumi, gan pārdomas rosinoši prozas darbi, gan lieliski tulkojumi un bērnu literatūra, un, protams, spilgtākie debitanti. Balvas saņēmējus uzzināsim 1. maijā, kad notiks LALIGABA ceremonijā, bet līdz tam – izvēlēties lasāmvielu var šeit.

Jaunas pastāvīgās ekspozīcijas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā



No otrdienas, 12. aprīļa, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā tiks plašākai publikai atvērtas divas jaunas pastāvīgās ekspozīcijas "Klasiskās vērtība" un "Dizaina process".

Muzeja otrais stāvs atvēlēts "Klasiskajām vērtībām", kuru vidū ir arī iepriekš vēl neizstādīti mākslas darbi, savukārt trešajā stāvā sadarbībā ar dizaina biroju "H2E" iekārtota atvērtās koncepcijas ekspozīcija "Dizaina process", kas rosina izsekot Latvijas dizaina evolūcijas gaitai no 20. gadsimta 60. gadiem līdz mūsdienām.

Daumants Kalniņš "Klavierstāstos" "Hanzas peronā"

Nākamnedēļ, 12 aprīlī, ar Daumanta Kalniņa uzstāšanos "Hanzas peronā" turpināsies klusināto un intīmo koncertu sērija "Klavierstāsti". Tie iecerēti kā muzikālas sarunas pavisam nelielam skatītāju lokam. "Klusināti, mierīgi, emocionāli," tā šos pasākumus piesaka organizatori. Tā būs iespēja piekļūt viens otram pavisam tuvu, klausoties cilvēku stāstus, dziesmas un skaņdarbus un iepazīstot vienam otru no jauna. Līdz šim sērija jau izskanējusi pianista Kristapa Vanadziņa uzstāšanās, bet turpmākajās nedēlās gaidāmi "Klavierstāsti" ar Juri Kaukuli, Zelmu Jēgeri jeb VIŅU, Evertu Sundju (Ewert Sundja) no Igaunijas, kā arī Daini Teni no grupas "Dagamba".

Filma "Ūdens garša"

7. aprīlī pirmizrādi piedzīvojusi režisora Matīsa Kažas jaunākā filma "Ūdens garša" – komēdija par strukturētā ūdens biznesmeņiem.

Līdzīgi kā Kažas komēdija "Kino un mēs", arī "Ūdens garša" apvieno teātra un kino elementus, darbību pārceļot nosacītā vidē un visu filmu uzņemot vienā, nepārtrauktā kadrā bez montāžas vietām.

Galvenajās lomās: Iveta Pole, Jānis Skutelis, Vilis Daudziņš, Andris Keišs, Gerds Lapoška, Alise Dzene. Filmā iesaistītie aktieri ir arī scenārija līdzautori.