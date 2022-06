Kā ik nedēļu, savu izlasi ar spilgtākajiem gaidāmajiem kultūras notikumiem piedāvā raidījums "KultūrKlubs" un "Delfi Kultūra" redakcija. Šoreiz ar pārdomām par gaidāmajiem koncertiem, izrādēm un izstādēm dalās Dailes teātra direktors Juris Žagars. Pilna garuma ierakstu par Dailes teātra sezonas noslēgumu un šovasar gaidāmo Cēsu mākslas festivālu var noskatīties šeit.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēsturisko ērģeļu svētki "Latvija ērģeļu zeme"

Jūnija sākumā Smiltenē aizsākās Vēsturisko ērģeļu svētki – koncertu sērija "Latvija ērģeļu zeme". Koncerti turpināsies visu vasaru dažādos dievnamos, kur ir brīnišķīgi instrumenti, taču koncerti tiek rīkoti reti. Dažās baznīcās augstvērtīgs ērģeļmūzikas koncerts ir jaunums un liels notikums, tādēļ liela nozīme ir izglītošanai un diskusijai par ērģeļmākslu, izvēlēto repertuāru, tā atbilstību atskaņošanai baznīcā, ērģeļu kopšanu un uzturēšanu. Vēl – šie svētki ir lieliska iespēja apceļot Latviju.

Tuvākie koncerti:

Balgales luterāņu baznīcā 12. jūnijā pulksten 13;

Rīgas Sv. Franciska Romas katoļu Baznīcā 28. jūnijā pulksten 19;

Ugāles luterāņu baznīcā 1. jūlijā pulksten 19;

Jaunpiebalgas Sv. Toma luterāņu baznīcā 2. jūlijā pulksten 17.

Katrā koncerta piedalīsies dažādi ērģelnieki, kā arī izcili solisti. Kopā ar ērģelniekiem Ilonu Birģeli, Ilzi Reini, Edīti Alpi un Larisu Carjkovu uzstāsies solisti – Inga Šļubovska, Viktorija Pakalniece, Jolanta Strikaite-Lapiņa, Ilze Grēvele-Skaraine, saksofonists Aigars Raumanis, vijolniece Paula Šūmane, arfiste Ieva Šablovska, koklētāja Anda Eglīte un citi.

Ieeja visos koncertos par ziedojumiem.

Laikmetīgās ceturtdienas mākslas centrā "Totaldobže"

"Totaldobže" mākslas centrā, Viskaļu ielā 36, jau 9. jūnijā aizsākās laikmetīgās mākslas pasākumu sērija "Laikmetīgās ceturtdienas", kuras laikā vasaras ceturtdienās notiks laikmetīgās mūzikas koncerti, laikmetīgās dejas izrādes un citas, ar laikmetīgo mākslu saistītas aktivitātes.

Tuvākais pasākums gaidāms 16. jūnijā, kad uzstāsies kamermūzikas apvienība "Nyx Trio", bet koncerta otrajā daļā muzicēs ELI$EVA un draugi.

Koncertā tiks atskaņoti Pētera Vaska, Imanta Zemzara, Artūra Grīnupa, Montas Vērmanes, Aivara Kalēja un Johana Sebastiāna Baha skaņdarbi.

Laikmetīgās dejas festivāls "Laiks dejot"

No 12. līdz 21. jūnijam Rīgā un Stāmerienā ar daudzveidīgu izrāžu un meistarklašu programmu norisināsies starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls "Laiks dejot".

Tuvākā izrāde gaidāma 13. jūnijā, kad Rīgā, "Zirgu pastā" uzstāsies Somijas dejas kompānija "Gruppen Fyra", kas ieguvusi publikas simpātijas ar saviem humora caurstrāvotajiem darbiem. Šoreiz būs iespēja redzēt izrādi "Soiree" (Sarīkojums), kas ir darbs par bailēm no dzīves un par dejošanu uz pasaules drupām. "Soiree" ir tumša, bet humora pilna izrāde, kas apvieno fizisko un dejas teātri, vēsta organizatori.

Visa "Laiks dejot" programma atrodama festivāla mājaslapā. Biļetes uz izrādēm var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.

Elitas Patmalnieces izstāde galerijā "Putti"

Vēl visu vasaru mākslas galerijā "Putti", Peitavas iela 5-31, ir skatāma Elitas Patmalnieces izstāde "Mirklis", kurā, izstādes veidotāju vārdiem, apmeklētāji var burtiski ienākt Elitas radītajā pasaulē, kas ļauj ieraudzīt sevi no vairākām pusēm, kā daļu no mākslas darba, sajust dažādās savas personības šķautnes."Ļaujoties dzīves krāsu virpulim, nonākot tā centrā, izkristalizējas tieši tas, kas šajā mirklī katram no mums ir svarīgs. Izdzīvot, sajust, būt pateicīgiem par to, kas mums ir dots," raksta galerijas pārstāvji.

"Dailes sviests" teātra sezonas izskaņā

Sākoties vasarai, Dailes teātris piedāvā īpašu koncertu "Dailes sviests" – humoristiskā noskaņā atvadoties no "sezonas, kas sagāja sviestā".

"Šis ir pamatoti optimistisks, muzikāls un iedvesmojošs atskats uz simtu trešo (vai otro), visgarāko Dailes teātra sezonu, kas ilga trīs gadus," tā koncertu piesaka tā veidotāji.

Koncerta režisors ir Gints Andžāns, bet dramaturģijas autors – Artūrs Dīcis.

Lomās Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Ieva Segliņa, Ērika Eglija-Grāvele, Lelde Dreimane, Anete Krasovska, Milēna Miškēviča, Gints Andžāns, Gints Grāvelis, Artis Robežnieks, Mārtiņš Upenieks, Ģirts Ķesteris, Olga Dreģe, Aldis Siliņš, Lauris Subatnieks, Toms Veličko, Niklāvs Kurpnieks, Katrīna Griga , Andris Bulis. Uzvedumā piedalās grupa "Raxtu Raxti", kā arī Klāvs Kristaps Košins un Viktorija Prituļaka.

Tuvākās izrādes – 11. un 12. jūnijā.