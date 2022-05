'KultūrKluba' afiša: provokatīvais 'Rīgas fotomēnesis' un Nika Meisona koncerts

Arī šajā nedēļas nogalē raidījums "KultūrKlubs" un "Delfi Kultūra" redakcija ir sagatavojuši notikumu izlasi, ko vērts izbaudīt šajās brīvdienās un turpmākajā nedēļā. Nākamnedēļ sāksies brutāli izaicinošais un dekadentiskais "Rīgas fotomēnesis", Latvijas Nacionālajā operā gaidāmas vairākas jaunā iestudējuma "Dons Žuans" izrādes, bet koncertzālē "Palladium" viesosies rokmūzikas leģenda – viens no "Pink Floyd" dibinātājiem Niks Meisons. Ar saviem ieteikumiem piepildītai nedēļas nogalei un gaidāmajām darba dienām dalās režisori un brāļi Raitis un Lauris Ābeles.

"Rīgas fotomēnesis"

"Rīgas fotomēnesis" piedāvās mākslas un mūzikas programmu, kas būs tieša, brutāla, neracionāla, izaicinoša, sakrastiska, iedvesmojoša, uzskatot, ka tieši šāda māksla var palīdzēt glābt cilvēci no iznīcības.

"Rīgas fotomēneša" izstādes un pasākumi norisināsies neatkarīgajās pilsētas galerijās, kas darbojas ārpus konvencionālās institucionālās vides.

Festivāls sāksies 23. maijā pulksten 19 ar mākslinieces Elīnas Semanes izstādes "Mic Drop" atklāšanu kultūrvietā "Masa" (Alauksta ielā 7A).

Rīgas Fotomēneša programmā 26. un 27. maijā "Tu jau zini Kur" Tallinas kvartālā norisināsies Dekadences mūzikas festivāls. Piedalīsies grupas un mūziķi: "Tesa", "Batra", "Svēte", "Uguns", "Pauls Raimonds", "+K+M+B", un citas.

Visa programma atrodama – www.rigasfotomenesis.lv.

Izstāde par Rīgas strādnieku teātri



Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāžu zālē, Pulka ielā 8, no 13. maija līdz 14. oktobrim būs apskatāma izstāde "Krājuma glabāti stāsti: Rīgas Strādnieku teātris (1926-1934)".

"Strādnieku teātra skatuve kļuva par radošu laboratoriju. Politisks pēc ieceres un modernistisks pēc formas, tas izcēlās pārējo teātru vidū ar laikmetīgu repertuāru un novatorisku vizualitāti. Izstādes apmeklējums iecerēts kā sajūtu ceļojums – iespēja aiziet uz teātri, kas vairs nepastāv. Muzejs kā atmiņas krātuve ir saglabājis liecības, kuru dēļ Rīgas Strādnieku teātris turpina pastāvēt", stāsta izstādes kuratore Sanita Duka.

Operas "Dons Žuans" mūsdienīgs iestudējums Latvijas Nacionālajā operā



Latvijas Nacionālajā operā 19. maijā pirmizrādi piedzīvojis Volfganga Amadeja Mocarta operas "Dons Žuans" jauniestudējums. Tuvākās izrādes 21. 24. un 29. maijā.

"Radošās komandas rokās opera "Dons Žuans" kļuvusi par ironisku un melnu komēdiju. Dona Žuana dzīves vadmotīvs ir vīns, iekāre un sievietes; romantiku gan viņš ir aizstājis ar trofeju medībām – Dona Žuana iegūto sieviešu skaits ir mērāms tūkstošos. Mērķu sasniegšanai noderīgi ir arī galēji līdzekļi – meli, viltus un pat slepkavība, bet galu galā tas tomēr izrādās ceļš uz elli."

Niks Meisons ar grupu "Palladium"



Otrdien, 24. maijā, koncertzālē "Palladium" uzstāsies rokmūzikas leģenda, viens no grupas "Pink Floyd" dibinātājiem – bundzinieks Niks Meisons ar grupu.

"Kā ceļojums laikā, kas aizvedīs uz grupas "Pink Floyd" pirmsākumiem," tā sola koncerta rīkotāji.

Koncertā skanēs tādas dziesmas kā "Astronomy Domine", "Atom Heart Mother", "Fearless", "Green Is The Color", "Set The Controls For The Heart Of The Sun", "Obscured By Clouds", "A Saucerful Of Secrets", "One Of This Days" un daudzas citas.

Filma "Nemierīgie prāti"



Joprojām uz lielajiem ekrāniem ir skatāma brāļu Ābeļu jaunā filma "Nemierīgie prāti". Tā vēsta par brāļiem - māksliniekiem, kas tiek ierauti nepareizu lēmumu, bohēmas un pagrīdes naktsdzīves notikumos un zaudē kontroli ne tikai pār iesāktajiem mākslas projektiem, bet arī abu attiecībām.

""Nemierīgie prāti" ir ceļojums tās galveno varoņu nemierīgajos prātos, pētot smalko robežu starp māksliniecisku trakulību un nopietniem psihoemocionālajiem traucējumiem. Filma skatītājam liek aizdomāties, kur mēs ikdienā novelkam robežu starp to, kas ir normāls un kas vairs nav, godīgi un iejūtīgi runājot par bipolārajiem traucējumiem," vēsta filmas autori.

Brāļus filmā atveido aktieri Toms Auniņš un Mārcis Lācis, mākslas mecenātu - Juris Žagars. Galvenajās sieviešu lomās aktrises Dārta Daneviča, performanču māksliniece Daniela Vētra, Marija Skangale un citi.