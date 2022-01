Izrāde vai koncerts tumsā? Izstāde dabīgā dienasgaismā un kaut kur pilsētvidē, lai nav rūpju par apkuri? Mākslas pasaulē tas nebūtu nekas ārkārtējs – radošs notikums, kas piedāvā jaunu pieredzi –, ja vien tas nebūtu ievads stāstam par to, kā jauno elektrības un apkures cenu pieaugumu pārdzīvo Latvijas kultūras iestādes.

Īpaši sarežģīta situācija ir tāpēc, ka šajā laikā ir ierobežota iespēja uzņemt apmeklētājus un līdz ar to tirgot biļetes tādā apmērā, kā tas bija pirms pandēmijas. Vai resursu sadārdzinājums būs iemesls strauji paaugstināt biļešu cenas, to centāmies noskaidrot gan valsts kapitālsabiedrībā – Latvijas Nacionālajā teātrī, gan neatkarīgajā Ģertrūdes ielas teātrī. Par situāciju izvaicājām arī reģionālajā koncertzālē "Lielais dzintars" un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kura pārziņā ir pieci dažādi muzeji un to telpas, kā arī daļa no Muzeju krātuves Pulka ielā nacionālā mākslas krājuma atbilstošai saglabāšanai.

Kā "Delfi" norāda Kultūras ministrijā (KM), no tās padotībā esošajām iestādēm un kapitālsabiedrībām jau saņemti pirmie signāli par energoresursu cenu pieaugumu. Kā saka KM pārstāve Lita Kokale, ministrija apkopos informāciju no visiem un meklēs risinājumu šajā situācijā.