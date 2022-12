Labākais pašmāju dizainā - Latvijas Dizaina gada balvas 2023 otrās kārtas darbi

Šonedēļ publiskoti Latvijas Dizaina gada balvas 2023 otrajā kārtā tikušie dizaina darbi. No rudens pieteikšanās kārtā saņemtajiem 93 darbiem dalībai konkursa otrajā kārtā atlases žūrija izvirzījusi 33 darbus.

Kā "Delfi" informē balvas organizatori no Latvijas Dizaina centra, darbu vērtēšana notika piecās kategorijās: produkti, pakalpojumi, komunikācija, vide un digitālie risinājumi. Visvairāk pieteikumu tika saņemts komunikācijas dizaina kategorijā — 32, kam sekoja produktu dizaina kategorija ar 27 pieteikumiem un vides dizaina kategorija ar 23 pieteikumiem.

Latvijas Dizaina gada balvas 2023 pieteikšanās kārtība paredz iespēju darbu autoriem vai to pasūtītājiem darbus konkursam iesniegt divos periodos. 2022. gada rudens pieteikšanās ilga no 11. oktobra līdz 15. novembrim. Pēc tam iesniegtos darbus vērtēja atlases žūrija, kura izvirzīja nominantus — otrajā kārtā iekļuvušos darbus. 2023. gada ziemas pieteikšanās notiks no 2. līdz 31. janvārim, un atlases žūrija darbus izvērtēs līdz 1. martam. Tad sekos konkursa otrā kārta, kurā starptautiska fināla žūrija vērtēs rudens un ziemas nominantus un izvirzīs finālistus. Fināla žūrija arī lems par katras kategorijas uzvarētāju un Latvijas Dizaina gada balvas Grand prix ieguvēju.

Konkursa otrā kārta noslēgsies ar Dizaina gada balvas pasniegšanu 2023. gada maija beigās. Precīzi norises datumi tiks savlaicīgi izziņoti vietnē www.dizainabalva.lv.

Kā vēsta balvas organizatori, atlases žūrija vērtēja iesniegtos darbus atbilstoši konkursa nolikumā definētajiem vērtēšanas kritērijiem, katram no tiem piešķirot no viena līdz desmit punktiem. Vērtēšanas kritēriji ir šādi: idejas oriģinalitāte un jaunrade, problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam, koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā, funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums, estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas, ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums, sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība.

Latvijas Dizaina gada balva ir augstākais apbalvojums dizaina jomā Latvijā, ko pasniedz ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru sasniegumus, kā arī veicināt Latvijā radīta dizaina izmantošanu un dizaina nozares attīstību.

Balvas organizatori - Latvijas Dizaina centrs ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas "Jaunais Eiropas Bauhaus" oficiālais partneris. Latvijas Dizaina centrs piedalās nacionālās dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, iniciējot sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām, dizaineriem, uzņēmumiem un dizaina lietotājiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Dizaina centrs uztur radošo industriju komunikācijas platformu "Fold".