Labākais pašmāju dizainā – Latvijas Dizaina gada balvas otrajai kārtai atlasītie darbi

Šī gada marta izskaņā publiskoti tie darbi, kas tikuši otrajā "Latvijas Dizaina gada balvas 2023" ziemas pieteikšanās sesijā. No saņemtajiem 66 pieteikumiem dalībai konkursa otrajā kārtā atlases žūrija izvirzījusi 26 darbus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Darbu vērtēšana notika piecās kategorijās: produkti, pakalpojumi, komunikācija, vide un digitālie risinājumi. Visvairāk pieteikumu tika saņemts komunikācijas dizaina kategorijā — 23, kam sekoja vides dizaina kategorija ar 18 pieteikumiem un produktu dizaina kategorija ar 17 pieteikumiem, portālu "Delfi" informē balvas organizatori no Latvijas Dizaineru savienības.

"Latvijas Dizaina gada balvai 2023" kopā tika iesniegti 159 darbi, kas ir līdz šim lielākais pieteikto darbu skaits augstākajam apbalvojumam dizaina jomā Latvijā. Pieteikšanās kārtība paredzēja iespēju darbu autoriem vai to pasūtītājiem darbus konkursam iesniegt divos periodos — rudenī un ziemā —, tā padarot ērtāku gan pieteikšanās procesu, gan strukturējot vērtēšanu. 2022. gada rudens pieteikšanās ilga no 11. oktobra līdz 15. novembrim un ziemas pieteikšanās — no 2023. gada 2. janvāra līdz 31. janvārim.

Visus iesniegtos darbus vērtēja atlases žūrija, kurā strādāja atzīti Latvijas dizaina profesionāļi — katrā kategorijā darbojās priekšsēdētājs un divi žūrijas locekļi. Kategoriju priekšsēdētāju pienākumus veica grafikas dizainere, "Madara Cosmetics" līdzdibinātāja Liene Drāzniece, produktu dizainere, zīmolu "Mammalampa" un "Detales" izveidotāja Ieva Kalēja, UX dizainere, "Printify" dizaina vadītāja Līga Lētiņa un arhitekte un urbāniste, Rīgas pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola. Kā atlases žūrijas locekļi darbojās Mareks Birznieks, Brigita Bula, Mārcis Miķelsons–Germs, Toms Mūrnieks, Agnese Narņicka, Una Rozenbauma un Sandijs Ruļuks.

Atlases žūrija spraigās diskusijās vērtēja iesniegtos darbus atbilstoši konkursa nolikumā definētajiem vērtēšanas kritērijiem, katram no tiem piešķirot no viena līdz desmit punktiem. Vērtēšanas kritēriji: idejas oriģinalitāte un jaunrade, problēmas nostādne un risinājumu atbilstība darba uzdevumam, koprade, ieinteresēto pušu iesaiste un sadarbība darba procesā, funkcionalitāte un tehnoloģiskais risinājums, estētika un citas pieredzes kvalitātes dimensijas, ekonomiskā nozīmība, ilgtspēja un apritīgums, sociālā nozīmība, iekļaušana, pieejamība un piekļūstamība.

Dalībai Latvijas Dizaina gada balvas 2023 konkursa otrajā kārtā kopā izvirzīti 59 darbi. Pilns nominantu saraksts ir pieejams vietnē www.dizainabalva.lv. Konkursa otrā kārta norisināsies 2023. gada maijā, kad fināla žūrija vērtēs nominantus un izvirzīs finālistus. Fināla žūrija arī lems par katras kategorijas uzvarētāju un Latvijas Dizaina gada balvas Grand prix ieguvēju. Konkursa otrā kārta noslēgsies ar Dizaina gada balvas apbalvošanas ceremoniju 2023. gada 2. jūnijā. Fināla žūrija sastāvēs no sešiem žūrijas locekļiem. Līdzās Latvijas pārstāvjiem darbus vērtēs arī trīs ārvalstu profesionāļi, kuri pārstāv dažādas dizaina jomas. Žūrijas sastāvs tiek publiski izziņots tīmekļvietnē www.dizainabalva.lv.

Latvijas Dizaina gada balva ir augstākais apbalvojums dizaina jomā Latvijā, ko pasniedz ar mērķi apzināt, izvērtēt un popularizēt Latvijas dizaineru sasniegumus, kā arī veicināt Latvijā radīta dizaina izmantošanu un dizaina nozares attīstību.