Laikmetīgā māksla cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti kļūst pieejamāka

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) pilotprojektā "Pārmaiņu aģenti. Mākslas mediācija iekļaujošai sabiedrībai un laikmetīgās mākslas pieejamībai" izstrādāts pirmais piekļuves apraksts personām ar dažāda veida traucējumiem.

Kā "Delfi" informē LLMC pārstāve Gundega Turnele, tas veidots laikmetīgās mākslas parka ekspozīcijai "Mobilais muzejs. Nākamā sezona", kura līdz 29. augustam bez maksas aplūkojama bijušajā tekstilrūpnīcā "Boļševička", Ganību dambī 30. No 1.jūlija ikviens interesents ir aicināts apmeklēt izstādi īpaši apmācītu mākslas mediatoru, pavadoņu-asistentu, vadībā. Vides pieejamības raksturojums pieejams šeit.

Mediatoru vadītas ekskursijas (gan individuāli, gan grupās) personām ar dažāda veida invaliditāti mākslas parkā var pieteikt līdz 28. augustam, rakstot uz mara@lcca.lv.

"Pandēmijas laiks savā ziņā ikvienam no mums ir devis iespēju izjust to, kā ikdienā jūtas cilvēki ar invaliditāti, kuri ik dienu saskaras ar dažādiem ierobežojumiem. Kāda ir sajūta, kad kultūras pasākumi nav pieejami? Kā tas ir, kad kultūru varam baudīt tikai digitāli un muzeju kolekcijas varam iepazīt tikai virtuālajās tūrēs? Laikmetīgā māksla pēc savas būtības ir iekļaujoša un tās uztveršanai bieži nepieciešama palīdzība. Līdz ar to šis ir pirmais šāda veida projekts, un līdzīgi pieejami, izglītojoši materiāli laikmetīgās mākslas iepazīšanai cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti mērķtiecīgi tiks veidoti arī citās LLMC izstādēs un norisēs visa 2021. gada garumā.

Ideja par sociālo iekļaušanu mākslā caurvij arī visas šī gada LLMC izstāžu tēmas - gan mākslas parka "Mobilais muzejs. Nākamā sezona", gan ikgadējā starptautiskā festivāla "Survival Kit". Arī mākslinieces Annas Priedolas darbs, kas taps šī gada nogalē starptautiska projekta "Pārmaiņu aģenti" ietvaros būs veltīts senioriem Latvijā, kas sirgst ar demenci. Ar šo projektu LLMC paplašina laikmetīgās mākslas norišu pieejamību sabiedrībai, aicinot uz izstādēm un pasākumiem ikvienu, īpaši tos cilvēkus, kuri šo gadu pavadījuši izolācijā un ir ar dzirdes, redzes, kustību vai garīga rakstura traucējumiem.

"Pārmaiņu aģenti" ir īpaši apmācīti mākslas vēstneši jeb mediatori – dažādu jomu eksperti, gan mākslas profesionāļi, gan neprofesionāļi, kas apguvuši prasmes un zināšanas par mākslas mediāciju, mākslas sociālo spēku, konfliktu zonu risināšanu darbā ar izstādes apmeklētājiem, tostarp ar dzirdes, redzes, garīgās attīstības un kustību traucējumiem. Apmācības turpināsies visas vasaras garumā, un mediatori būs sastopami LLMC izstādēs un notikumos šogad un turpmāk.

