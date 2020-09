LaPPA: Autoratlīdzību režīma atcelšana būtu spēriens ar kāju jau tā mirstošajai pasākumu nozarei

Autoratlīdzību nodokļa režīma atcelšana būtu spēriens ar kāju jau tā mirstošajai pasākumu nozarei, tādu viedokli pauda Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) valdes priekšsēdētājs Guntis Ērglis-Lācis.

Finanšu ministrijas izstrādātajās izmaiņās nodokļos rosināts ar 2021. gadu atteikties no speciālā režīma autoratlīdzībām. Jautājumu valdībā bija plānots skatīt jau trešdien, 2. septembrī, tomēr tas atlikts.

Kultūras ministrijas (KM) Pasākumu rīkotāju un pasākumu producentu padomes loceklis Ērglis-Lācis uzsvēra, ka LaPPA viedoklis šajā jautājumā pilnībā sakrīt ar KM – patlaban mainīt esošo kārtību nebūtu prātīgs solis.

Viņš uzsvēra, ka ir saprotams FM plānotais virsudzevums, proti, panākt to, lai visi cilvēki būtu sociāli apdrošināti, kas ir pareizi. Tomēr no otras puses, atcelt autoratlīdzību režīmu, nepiedāvājot kaut ko līdzvērtīgu nozarē strādājošajiem, būtu neprāts, uzsvēra LaPPA valdes priekšsēdētājs.

Runājot par FM piedāvājumu radošā darba veicējiem reģistrēt saimniecisko darbību vai slēgt uzņēmuma līgumu, LaPPA valdes priekšsēdētājs atzīmēja, ka tam ir daudz zemūdens akmeņu.

Viņš vērsa uzmanību uz to, ka liela daļa pasākumu ir veidoti un budžetēti atbilstoši esošajai likmei un mainīt to vairs nav iespējams. Savukārt, ja autors pārtiek tikai un vienīgi no autoralīdzību līgumiem, viņš var reģistrēties kā pašnodarbinātā persona. Ērglis-Lācis akcentēja, ka vairākumu autordarbu rada cilvēki, kam pamatnodarbošanās ir cita.

"Uzņēmuma līgums, ko piedāvā finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), šādā redakcijā, ka jāmaksā pilni nodokļi no pirmā eiro, ir neprāts. Mēs kārtējo reizi saskaramies ar to, ka FM ir maz izpratnes par radošo industriju, kā tādu," norādīja Ērglis-Lācis.

Viņa ieskatā, FM būtu jāuzsāk dialogs ar KM, Latvijas Pasākumu producentu asociāciju un citām organizācijām, kā arī ar cilvēkiem, kurus šīs izmaiņas varētu tiešā veidā arī skart. Jautāts, cik spēcīgi režīma atcelšana no 2021. gada ietekmētu pasākumu nozari, Ērglis-Lācis norādīja, ka neviens šādus aprēķinus nav veicis, cerot, ka FM "beidzot nāks pie prāta".

"Jebkuras nodokļu izmaiņa ar 1. janvāri, kas tieši skars pasākumu nozari, kura aizvien nav atjaunojusi savu darbību pat 20% apmērā, ir spēriens. Būtībā to var uzskatīt par politisku lēmumu iznīcināt nozari," uzsvēra LaPPA valdes priekšsēdētājs.