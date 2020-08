Latviešu arhitekts no klūgu groziem radījis iespaidīgu vides objektu Francijas Alpos

Latvijas arhitekta Didža Jaunzema un mākslinieku komanda šogad jau otro reizi pārsteidz prestižā vides objektu festivāla "Ansī ainavas" (Annecy Paysages) apmeklētājus. Latvijas komanda piedalās festivālā, izrādot vides objektu "Pinumu paviljons" (Wicker Pavilion), kura tapšanā tika piesaistīti arī Latvijas tradīciju kopēji, klūgu grozu pinēji.

Kā portālu "Delfi" informēja arhitekta pārstāvji, pagājušajā gadā prestižajā Ansī ainavu festivālā līdzās daudzu pasaules mākslinieku darbiem varēja redzēt arī arhitekta Didža Jaunzema un komandas vides objektu "Uguns". Objekts pirmo reizi tika izstādīts pie Latgales pilsētas Kārsavas, dabas parkā Numernes valnis, taču oriģinālo objektu pamanīja un novērtēja arī festivāla organizatori Francijas Alpos, kur tika izveidota šī objekta kopija.

Šogad arhitekts Didzis Jaunzems ar komandu, tika uzaicināti radīt laikmetīgu vides objektu īpaši Ansī ainavu festivālam. "Pinumu paviljonu veidojām kā laikmetīga dizaina un tradicionālās amatniecības apvienojumu. Tā ir vieta atpūtai un meditācijai Eiropas dārzos Ansī pilsētā. Paviljons saplūst ar apkārtējo ainavu un veido noēnotu telpu, kurā parka apmeklētāji var patverties no karstās vasaras saules. No paviljona paveras brīnišķīgi skati uz apkārt esošo dabu un ažūrā konstrukcija veido dinamiskus ēnu zālājā," stāsta arhitekts Didzis Jaunzems.

Foto: Publicitātes foto

Paviljons tika veidots, izmantojot koka režģa čaulas (grid shell) tehniku un pārklāts ar 262 tradicionāli pītiem klūgu groziem konusa formā, kurus veidoja Latvijas amatnieki. Nesošā koka konstrukcijai izmantoti priedes koka dēļi. Laika gaitā koka konstrukcijas un pinumi iegūs dabisku pelēku nokrāsu un vēl vairāk saplūdīs ar apkārtējo dabu.

Festivāls "Annecy Paysages" notiek jau trešo gadu. Šogad Covid-19 pandēmijas dēļ sākotnēji festivāls tika atcelts, taču mēnesi pirms oficiālās atklāšanas organizatori tomēr lēma to vērt vaļā apmeklētājiem, protams, ievērojot epidemiloģiskās drošības pasākumus. "Kamēr pasaule bija "apstājusies", mēs pieņēmām izaicinājumu doties uz ārzemēm un mēneša laikā radīt vides objektu par spīti visiem apgrūtinājumiem," stāsta Jaunzems.

Citus no aptuveni 30 vides objektiem, kas aplūkojami Ansī Ainavu festivālā, veidojuši tādi pasaulē pazīstami mākslinieki kā Vils Bekers (Will Beckers, Nīderlande), Bobs Veršurens (Bob Verschueren, Beļģija), Čoi Jong Hva (Choi Jeong Hwa, Koreja), Anaisa Franko (Anaisa Franco, Beļģija) un daudzi citi.

Foto: Publicitātes foto

"Didzis Jaunzems Arhitektūra" ir autori "Dabas koncertzāles" skatuvēm no 2014. līdz 2019. gadam.(2015. gadā saņēmuši Latvijas Arhitektūras gada balvu, un 2018. Dabas Koncertzāle

tikusi nominēta Latvijas Arhitektūras Gada balvai), Likteņdārza skatu terasei (2012. gadā saņēmusi Latvijas Arhitektūras gada balvu), Vides objektiem "Gaiss", "Parametriskais ledājs", "Kaleidoskops", tāpat Didzis Jaunzems ir bijis scenogrāfs operām "Izvirtības hronika" (LV), "Nabuko" (PL); "I Capuleti e I Montecchi" (PL), tāpat arī Lielās Mūzikas balvas ceremoniju scenogrāfijām no 2012. līdz 2019. gadam, kā arī scenogrāfija multimediālās deju lielizrādei "Abas malas" un scenogrāfijas vairākiem citiem Latvijas valstiskumam veltītiem koncertiem un pasākumiem un ir viens no trim finālistiem prestižā konkursā "Rings Award 2020".