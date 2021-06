Latvija ar Norvēģijas atbalstu atguvusi nelikumīgi izvestas senlietas

Jūlijā Latvijā atgriezīsies nelikumīgi izvestās senlietas – tās atgūtas ar Norvēģijas valstisku atbalstu. Kā vēsta Latvijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Elvita Ruka, tik vērienīga senlietu atgūšana notiek pirmo reizi.

2018. gadā Norvēģijā tika uzsākta izmeklēšana par tirdzniecībā konstatētiem nelegālas izcelsmes arheoloģiskajiem priekšmetiem no Latvijas, tai skaitā 15.–17. gadsimta monētām un dažādām rotaslietām. Izmeklēšanas gaitā Norvēģijas institūcijas sadarbojās ar Latvijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, lai identificētu un izpētītu konfiscētos priekšmetus. Tika konstatēts, ka izņemtie priekšmeti raksturīgi Austrumbaltijas reģionam un no Latvijas Norvēģijā ir ievesti nelegāli. Norvēģijas puse pieņēma lēmumu tos atgriezt Latvijai, un senlietas tiks nodotas glabāšanai Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.

Kā "Delfi" stāsta Ruka, šī gada 23. jūnijā Norvēģijas Kultūras ministrija sadarbībā ar Kultūrvēstures muzeju rīkoja svinīgu pasākumu – tā laikā Latvijai un vēl astoņām valstīm tika atgriezti no tām nelegāli izvesti kultūras priekšmeti. Šādas rīcības pamatojums ir UNESCO 1970. gada Konvencija.

Foto: No Latvijas vēstniecības Norvēģijā arhīva. Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Norvēģijas Karalistē Judīte Dobele saņem arheoloģiskās senlietas un dokumentus.

Atklājot pasākumu, Norvēģijas kultūras ministrs Abids Radža (Abid Raja) un Norvēģijas Kultūrvēstures muzeja direktors Hokons Glorstāds (Håkon Glørstad, Director of the Museum of Cultural History) uzsvēra, ka saskaņā ar Norvēģijas Kultūras mantojuma likumu (Cultural Heritage Act) Norvēģijā ir aizliegts nelegāli ievest kultūras priekšmetus no valstīm, kuras ir pievienojušās UNESCO 1970. gada konvencijai. Tāpēc Norvēģijas valdība uz pasākumu bija aicinājusi ASV, Bulgārijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Slovākijas, Spānijas, Ukrainas, Vācijas valstu vēstniekus, lai izpildītu savas starptautiskās saistības un atgrieztu vairāk nekā 600 Norvēģijā nelegāli ievestu kultūras priekšmetu.

UNESCO 1970. gada Konvencija par kultūras vērtību nelikumīgas ievešanas, eksportēšanas un īpašumtiesību nodošanas aizliegšanu un novēršanu ir starptautisks līgums, kuru ratificējušas 140 valstis. Starptautiskais līgums cīņai pret kultūras priekšmetu nelegālu tirdzniecību tika parakstīts 1970. gada 14. novembrī un stājās spēkā 1972. gada 24. aprīlī. Konvencijas būtība ir starpvalstu sadarbības stiprināšana, lai izcelsmes valstīs atgrieztu nelikumīgi izvestus kultūras priekšmetus.