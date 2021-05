Latvijas Dizaina gada balvas 2021 pasniegšanas ceremonija. Tiešraide beigusies

28. maijā notiks Latvijas Dizaina gada balvas konkursa uzvarētāju paziņošana un apbalvošanas ceremonija, tiešraides sākums pulksten 19.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas Dizaina gada balvas 2021 (LDGB) uzvarētāju paziņošana notiks šā gada 28. maijā, un apbalvošanas ceremoniju, kas tiks filmēta Rīgas pasažieru ostā, tiešraidē varēs skatīties vairākās interneta platformās, tostarp "Delfi", "Facebook", LDGB mājaslapā.

Apbalvošanas ceremoniju atklās Latvijas Republikas Kultūras ministrs Nauris Puntulis un tajā tiks nosaukti uzvarētāji piecās kategorijās, kuri saņems arī Latvijas Dizaineru savienības (LDS) naudas balvas. Papildus galvenajām balvām, starptautiskā žūrija nolēmusi šogad piešķirt arī trīs speciālās balvas. Kāds no uzvarētājiem saņems arī LDGB 2021 Lielo balvu un Latvijas Kultūras ministrijas piešķirto naudas balvu 2000 eiro apjomā. Tāpat tiks pasniegta arī "Delfi" auditorijas simpātiju balva.

Ceremoniju vadīs Kaspars Zvīgulis un Toms Grēviņš.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ ieviesto ierobežojumu un cilvēku drošības labad ceremonijas filmēšanas vieta publikai diemžēl nebūs pieejama, tādējādi ievērojot ekspertu ieteikumus un valstī noteiktos ierobežojumus, lai maksimāli ierobežotu infekcijas izplatīšanās iespējamo risku. Tāpēc šā gada apbalvošanas ceremoniju varēs vērot neklātienes skatītāji, kuri tiek aicināti pie ekrāniem pulksten 19.00.

Šā gada 27. aprīlī no konkursam iesniegtajiem 150 darbiem starptautiskā žūrija nominēja 30 finālistus, kuri pretendē uz balvām piecās kategorijās. Katras kategorijas uzvarētājs tiks pasludināts 28. maija vakarā interneta tiešraidē no Rīgas pasažieru ostas. Pasākuma noslēgumā tiks pasludināts arī Kultūras ministrijas naudas balvas ieguvējs, kuru žūrija būs izvēlējusies no konkursa uzvarētājiem. Jāpiebilst, ka šā gada balvas dizaina autori iedvesmu smēlušies Eiropas vēsturē, Latvijas dabā, cilvēces tehnoloģiju sasniegumos un ilgtspējas idejā.

Jau tika ziņots, ka LDGB 2021 žūrijā darbojas astoņi locekļi no sešām valstīm. Tie ir augstas kvalifikācijas speciālisti, turklāt vairākiem ir vērtēšanas pieredze prestižos starptautiskos konkursos. Žūrijas priekšsēdētājs – Martins Fosleitners (Austrija), žūrijas locekļi: Anete Žukova (Latvija), Egle Opeikiene (Lietuva), Pjotrs Svjateks (Lielbritānija), Bars Davidoviči (Izraēla), Patriks Abatista (Itālija), Rikardo Kapuco (Itālija) un Pēteris Bajārs (Latvija). Šogad LDGB konkursam iesniegti 150 darbi. Tas ir līdz šim lielākais iesniegto darbu skaits. Šogad pirmoreiz ieviestas arī darbu kategorijas, kopumā darbi tika vērtēti piecās kategorijās: produktu dizains; grafikas dizains; vides un interjera dizains; digitālais dizains; pakalpojumu, politiku un stratēģiju dizains.

Pakalpojumu, politiku un stratēģiju dizains ir jauna dizaina nozare Latvijā un pasaulē. Latvijas Dizaina gada balvai šajā kategorijā iesniegti jau 15 augstvērtīgi darbi, kas apliecina šīs dizaina nozares potenciālu.

Latvijas Dizaina gada balva ir nacionāls dizaina nozares konkurss, kas tiek rīkots, lai apzinātu, izvērtētu un popularizētu Latvijas dizaineru izcilākos sniegumus, sekmētu Latvijā radītā dizaina pielietojumu un Latvijas dizaina nozares attīstību un izaugsmi ilgtermiņā. Konkurss ir lielākais gada notikums Latvijas dizainā, kas ir atzīts par valstiski nozīmīgu pasākumu, savukārt balva ir augstākais apbalvojums Latvijas dizaina nozarē. Konkursā var piedalīties gan organizācijas, gan arī privātpersonas, kas izmanto dizainu kā inovācijas virzītāju un rada produktu vai pakalpojumu.

Konkursu organizē lielākā dizaina nozares sabiedriskā organizācija Latvijā – biedrība "Latvijas Dizaineru savienība". Konkurss notiek ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Latvijas Dizaina gada balvas ietvaros šā gada 26. maijā notika starptautiska konference "ProToTips – solis nākotnē" par dizaina domāšanu, tās priekšrocībām un lietojumu. Tāpat LDGB ietvaros jau vairāk nekā gadu noris daudzi ar dizainu saistīti pasākumi – intervijas, diskusijas, konferences un izstādes. To visu joprojām var vērot un visiem notikumiem sekot līdzi medijos un sociālajās vietnēs.