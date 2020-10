Latvijas Dizaina gada balvas programmā notiks tiešsaistes konference 'DESIGN4future'

Kultūras ministrijas un Latvijas Dizaineru savienības rīkotās Latvijas Dizaina gada balvas programmā šā gada 23. un 24. oktobrī notiks tiešsaistes konference "DESIGN4future".

Konferencē, kas norisināsies “Zoom” platformā, piedalīsies: Pauls Irbiņš, ZINOO komandas vadītājs), Ivars Ījabs, Eiroparlamenta deputāts, Kārlis Bergmanis, tehnoloģiju speciālists, Madara Kalniņa-Kalnmale, “LightSpace Technologies” izpilddirektore, Madara Zelčāne, “Tet” lietotāju pieredzes dizainere, Annija Spēka, Tildes mārketinga direktore, lietotāju pieredzes speciāliste, Ulrika Naumova, Stila un modes tehnikuma direktore, Kristiana Kazarjana, LDS valdes priekšsēdētājas vietniece, Miks Pētersons, SIA “Nordi Furniture” īpašnieks un galvenais dizainers, Velga Kaļeinikova, Ogres Tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja, Indra Križus, “INRE Scandinavian Design” vadītāja, Jānis Koklačs, projekta vadītājs, Ilze Bērziņa-Ruķere, projektu vadītāja un pasniedzēja, Jeļena Solovjova, “Tet” lietotāju pieredzes dizainere, Ilona Platonova, inovāciju brokere, Dita Danosa, LDC vadītāja, Fīlips Tālbergs, Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vecākais projektu vadītājs, Laura Bērziņa, “Baltic Design Stories” asociācijas vadītāja, LIAA biznesa inkubatoru pārstāvis, LTRK pārstāvis, Zita Bauze, SIA “Forgaminnt” vadītāja, lietotāju pieredzes speciāliste, Anete Žukova, servisa / pakalpojumu dizaina vadītāja, Ingrīda Rone, “Tet” valdes locekle un Cilvēku un vides dienesta direktore, Enno Ence, LTRK Viceprezidents, Eksporta padomes vadītājs. Konferenci vadīs Toms Grēviņš.

Konferencē paredzēts, ka četros diskusiju blokos tiks apspriesta dizaina loma tehnoloģiju, zinātnes, sabiedrības, drošības attīstībā. Konferences dalībnieki ieskatīsies nākotnē – kā dzīve mainās un kāda tā būs pēc pandēmijas, kur te ir dizaina loma un vieta kultūrai un radošajām nozarēm. Kas darāms dizaina izglītības, izglītības vispār un izglītošanas jomās. Tiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar dizaina un uzņēmēju mijiedarbību, sadarbību un eksporta iespējām, kādas iespējas izzūd un kādas paveras. Kā raksta Latvijas Dizaineru savienības valdes priekšsēdētāja Barbara Freiberga, ar šo konferenci tiks pārbaudīta Latvijas dizaina nozares gatavība nākotnei un meklēsim trūkumus un ceļus to likvidēšanai.

Konference norisināsies “Zoom” platformā. Pieteikties un sekot konferences gaitai, kā arī uzzināt vairāk var Latvijas Dizaina gada balvas, Latvijas Dizaineru savienības “Facebook” un “Instagram” kontos. Konferences tiešraide būs redzama arī izstādē “Furniture&Design Isle”, ievērojot visus drošības pasākumus un iepriekšēju reģistrāciju konferencei BT1 mājas lapā un uz vietas izstādē.

Konferences programma:

23.10.2020

10.00. konferences atvēršana

10.10. "Goodbye design school… Hello design practice! What school and teachers don't tell you!" (angļ.v.) Charles Bušmanis, dizainers. Design Elevator.

10.40. Latvijas Darba devēju konfederācija. Rihards Blese, izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs.

11.00.Diskusija "Izglītība, kompetences, iespējas".

Ulrika Naumova, Stila un modes tehnikuma direktore,

Kristiana Kazarjana, LDS valdes priekšsēdētājas vietniece,

Miks Pētersons, SIA Nordi furniture īpašnieks un galvenais dizainers,

Velga Kaļeinikova, Ogres Tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja,

Rihards Blese, izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs,

Charles Bušmanis, dizainers. Design Elevator.

12.40.Pātraukums

13.00. Drošība: dizains vai nejaušība. Kārlis Bergmanis, tehnoloģiju speciālists. Eset Latvia ar NOD Baltic SIA atbalstu.

13.20. Dizaina un tehnoloģiju tendences, lūkojoties caur digitālās un sabiedrības transformācijas prizmu. Anete Žukova, servisa / pakalpojumu dizaina vadītāja. Accenture Latvia.

13.40. Virtuālo asistentu lietotāju pieredzes dizains. Annija Spēka, Tildes mārketinga direktore, lietotāju pieredzes speciāliste. TILDE.

14.00. 3D image technologies. Madara Kalniņa-Kalnmale, izpilddirektore. LightSpace Technologies.

14.20. Diskusija "Dizains. Kosmosa un tehnoloģiju spēks"

Pauls Irbiņš, ZINOO komandas vadītājs,

Kārlis Bergmanis, tehnoloģiju speciālists,

Madara Kalniņa-Kalnmale, izpilddirektore ,

Madara Zelčāne, Tet lietotāju pieredzes dizainere,

Annija Spēka, Tildes mārketinga direktore, lietotāju pieredzes speciāliste.

Konferences dienas noslēgums 16.30.

24.10.2020

11.00. konferences atvēršana

11.20. Dizaina metodes, veidojot jauno, uz darbinieku orientēto hibrīddarba modeli. Tet valdes locekle un Cilvēku un vides dienesta direktore Ingrīda Rone. TET.

11.40. Diskusija "New normal vai ReNew?"

Indra Križus, INRE Scandinavian design vadītāja,

Ivars Ījabs, Eiroparlamenta deputāts,

Jānis Koklačs, projekta vadītājs,

Ilze Bērziņa-Ruķere, projektu vadītāja un pasniedzēja,

Jeļena Solovjova, Tet lietotāju pieredzes dizainere,

Agita Kalviņa, Valsts Administrācijas skola

13.40. Pārtraukums

14.00. LIAA exporta veicināšanas programmas. Fīlips Tālbergs, LIAA Ārējās tirdzniecības veicināšanas Departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vecākais projektu vadītājs. LIAA.

14.20. Augšup pa dizaina izmantošanas pakāpieniem. Dita Danosa, vadītāja. LDC.

14.40. Diskusija. "Dizains. Eksporta potenciāls"

Ilona Platonova, inovāciju brokere,

Dita Danosa, LDC vadītāja,

Fīlips Tālbergs, Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta Eksporta veicināšanas nodaļas vecākais projektu vadītājs,

Laura Bērziņa, Baltic Design Stories asociācijas vadītāja,

Zita Bauze, SIA Forgaminnt vadītāja

Enno Ence LTRK Viceprezidents, Eksporta padomes vadītājs Enno Ence

16.30. Konferences beigas.