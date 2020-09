Latvijas dizaineru darbi digitālā kolekcijā būs skatāmi Londonas dizaina festivālā

Sešu Latvijas dizaineru autordarbi ir iekļauti Londonas dizaina festivāla pogrammā no 12. līdz 20. septembrim notiekošajā Eiropas īpašajā virtuālajā izstādē, ko tiešsaistē organizē digitālā galerija "Adorno" (Kopenhāgena, Dānija).

Kā "Delfi" informēja Kultūras ministrijas pārstāvji, ekspozīcijā kopumā ir iekļautas 14 valstu dizaina kolekcijas, kas apvienotas vienā tēmā "Jaunā realitāte" (New Reality). Latvijas dizaineru darbu kolekciju veidojis Latvijas Dizaina centrs sadarbībā ar Dānijas digitālo platformu "Adorno", un izstādes kuratore ir Dita Danosa − Latvijas Dizaina centra vadītāja.

Digitālās platformas "Adorno" virtuālā izstāde ir ietverta Londonas dizaina festivāla programmā. Tā atklās četrpadsmit valstu dizaina kolekcijas – kopumā vairāk nekā 200 unikālā dizaina objektus. Šā gada tēma ir "Jaunā realitāte". Ekspozīcijā ir ietvertas Zviedrijas, Islandes, Francijas, Spānijas, Polijas un citu valstu dizaina kolekcijas. Latviju pārstāvošo kolekciju veidoja Latvijas Dizaina centrs, un tās nosaukums virtuālajā izstādē izvēlēts "Tuvu un tālu – esi apžilbināts!" (Near and Far – Be Dazzled!).

"Latvijas dizaina darbu piedalīšanās Londonas dizaina festivālā ir unikāla iespēja mūsu radošos talantus eksponēt ne tikai plašajam dizaina cienītāju lokam Lielbritānijā, bet, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, vest tos vēl tuvāk potenciālajiem interesentiem visā plašajā pasaulē. Izmantojot virtuālās ekspozīcijas unikālās priekšrocības, Latvijas dizaina meistaru darbu katrs var tuvu iepazīt pašam ērtākajā laikā. Tas, nenoliedzami, veicina Latvijas vārda atpazīstamību starptautiskajā kolekcionējamā dizaina vidē," norāda Latvijas Republikas Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

Gatavošanās digitālajai ekspozīcijai "Jaunā realitāte" tika uzsākta Covid-19 augstās izplatības laikā Eiropā. Četrpadsmit virtuālās izstādes veidošanā iesaistīto valstu kuratoriem tika lūgts reflektēt par specifisko pieredzi, domām un tēmām, kas radušās ārkārtas situācijas laikā. Strādājot pie savas valsts kolekcijas mākslinieciskā virziena kopā ar dizaineriem, kuru profesionālā darbība saistīta ar amatniecības un dizaina savienošanu, tika radītas pakārtotas tēmas kopējai tēmai, tostarp veltītas urbanizācijas, klimata, dzimumu līdztiesības, izolācijas un atveseļošanās jautājumiem.

Latviju pārstāvošās kolekcijas kuratore, Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa atzīmē: "Kolekcija manifestē sinerģiju starp cilvēka veidoto dizainu un dabu. Tā apvieno dažādu paaudžu un dizaina jomu izcilus dizainerus, kurus vieno kaisle atklāt jaunas materiāla dimensijas, nododoties nebeidzamiem eksperimentiem. Visi seši kolekcijā pārstāvētie dizaineri savos darbos piedāvā oriģinālu objektu, vizuālo efektu un gaismas sintēzi, ar ko esam pagodināti Londonas dizaina festivāla ietvaros iepazīstināt visu plašo pasauli."

Latviju digitālajā ekspozīcijā pārstāvēs sešu dizaineru darbi, kas radīti atšķirīgos materiālos – pieredzējušais Artis Nīmanis (an&angel) un jaunā dizainere Sabīne Mežkaze (Experimental) ar stikla dizainu, Ieva Kalēja (Mammalampa) – dažādiem metāliem, Jeļizaveta Suska – ar dzintara rotām, jaunais dizainers Renāts Kotļevs (Kanttari) un Latvijas dizaina klasiķis Jānis Straupe – ar dažādu koku faktūru izmantojumu mēbelēs.

"Kolekcijā iekļautie dizaina objekti atklāj detaļu un paņēmienu absolūto skaistumu, kas pamanāms, aplūkojot objektu tuvplānā, savukārt dizainu žilbinošais efekts ir redzams jau no tāluma. Tāpēc Latvijas kolekcijai izvēlēts nosaukums "Tuvu un tālu - esi apžilbināts!", bet tās iedvesmas avots ir jūra, kas ir būtiska Latvijas DNS koda sastāvdaļa," raksta kolekcijas veidotāji.

Akcentējot jūru kā Latvijas dizaina kolekcijas vienojošo stīgu, Dita Danosa uzsver: "Jūra raisa cerības un ticību nākotnei, brīdina par neparedzamību, vairo aizrautību, pārticību un spēku. Jūra mūs ir iedvesmojusi gadsimtiem ilgi, un tā joprojām turpina mūs iedvesmot. Tā ietekmē to, kā mēs dzīvojam, ko domājam, jūtam un radām, ko apliecina Latvijas dizaineru veikums jau daudzus gadus."

Katru dienu festivāla laikā tiešsaistes galerijas "Adorno" apmeklētāji tiks vesti virtuālā ekskursijā caur kādas izstādes dalībvalsts kuratora veidoto kolekciju. Latvijas dizaineru darbu virtuālās kolekcijas apmeklējums notiks 17. septembrī pulksten 10.00 (GMT), jeb 12.00 pēc Latvijas laika. Apmeklējums notiks, reģistrējoties saitē šeit.

Londonas dizaina festivāls (London Design festival) norisināsies no šā gada 12. līdz 20. septembrim. Ar Londonas pilsētas mērijas atbalstu festivāls tiek organizēts jau kopš 2003. gada, un, neskatoties uz Covid-19 krīzi, jau astoņpadsmito reizi festivāls mazākā formātā norisināsies klātienē. Festivāla programma piedāvā plašas iespējas sekot līdzi dizaina notikumiem digitālā formātā.