Latvijas ekspozīciju Venēcijas biennāles arhitektūras izstādē veidos kā lielveikalu

Kultūras ministrijas (KM) organizētajā metu konkursā par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un tās īstenošanu Venēcijas biennāles 18. starptautiskajā arhitektūras izstādē 2023. gadā astoņu pretendentu vidū par spēcīgāko atzīts arhitektu biroja DEI ARH veidotās komandas mets − "T/C Latvija", kas piedāvā koncepciju par lielveikalu kā arhitektūras un mūsdienu patērētāju kultūras fenomenu.

Ekspozīciju īstenos komanda šādā sastāvā: paviljona koncepcijas autori Ernests Cerbulis un Ints Menģelis, kurators Uldis Jaunzems - Pētersons, projekta vadītāja Austra Bērziņa, arhitekts Toms Kampars un komunikācijas speciālists Kalvis Kidals, vēsta KM pārstāve Lita Kokale.

Kultūras ministrijas izvēlētais Latvijas paviljona komisārs ir Dr.arch. Jānis Dripe – Latvijas Nacionālās bibliotēkas padomnieks arhitektūras un kultūrpolitikas jautājumos, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA vadošais pētnieks.

"T/C Latvija" īstenotāji vēlas ne tikai parādīt un runāt par veikalu kā telpu vai arhitektūru, bet rosināt domāt par tā lomu un nozīmi, atsakoties no kritizēšanas, veidojot starpdisciplināru nākotnes dialogu. Venēcijas Arsenāla vēsturiskajās izstāžu zālēs, kur savulaik atradās preču noliktavas, Latvijas paviljona 70 kvadrātmetru telpā būs iespējams atrast visu ikdienas dzīvei nepieciešamo un "vēl vairāk." Turklāt mūsdienās lielveikals vairs neaprobežojas tikai ar precēm, tas ļauj teju "apceļot" pasauli un būt netieši iesaistītiem visā, kas pasaulē notiek, tādējādi ekspozīcijā iecerēts akcentēt globālo dialogu ar lokāla lielveikala saturu. Veikals ir stāsts par sajūtām - redzi, dzirdi, smaržu, tausti un garšu. Stāsts par telpu un cilvēku tajā, un viņa vietu pasaulē.

Metu konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs Niklāvs Paegle uzsver: "T/C Latvija" ir ambiciozs pieteikums ar potenciālu vairākos līmeņos. Tas piesaista uzmanību un spēj uzrunāt biennāles apmeklētāju. Lielveikals kā kultūras komunikācijas platforma, ar kuras starpniecību mēs tiešā veidā izjūtam visas pasaules svārstības – resursu cenu kāpumus, konfliktus, globālos tīklojumus, tukšos plauktus. Surogāttelpas (junkspace) idejas ir pašsaprotamas, taču Latvijas paviljons Venēcijā var kalpot kā neliels lokāli specifisks turpinājums, kurā lielveikali pārņem kopienu centru funkcijas – ģimenes ar bērniem dodas turp svinēt 1. septembri, mazpilsētās tie kalpo arī kā sabiedriskā transporta pieturas, ziņojumu dēļi, grāmatu maiņas punkti. Telpiski šī tēma Latvijā nav pētīta, taču jau 30 gadus tas ir viens no galvenajiem attīstības vektoriem, kas transformē vidi – tādēļ vērtīga un nepieciešama."

Metu konkursa žūrijas komisija izvērtējot astoņus pieteiktos konkursa darbus, noteica pirmo trīs vietu ieguvējus. Otro vietu ieguva SIA "Sampling" sadarbībā ar SIA "KID Design", savukārt trešo vietu ieguva SIA "Open arhitektūra un dizains". Šogad pirmo reizi metu konkursā tika paredzēts arī godalgu fonds 4 000 eiro (neieskaitot PVN) apmērā, kur metu konkursa pirmās vietas ieguvējs, arhitektu birojs DEI ARH saņems 2 000 eiro (neieskaitot PVN), savukārt otrās vietas un trešās vietas ieguvēji – katrs saņems pa 1 000 eiro (neieskaitot PVN).

KM jau ziņojusi, ka metu konkursā iesniegtos pieteikumus vērtēja žūrijas komisija: Niklāvs Paegle – žūrijas komisijas priekšsēdētājs, arhitekts, arhitektūras studijas ĒTER līdzdibinātājs, ekspozīcijas "Baltijas paviljons" līdzkurators un projekta īstenotājs Venēcijas biennāles 15.starptautiskajā arhitektūras izstādē; Linda Leitāne − žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, arhitekte, Latvijas Arhitektu savienības valdes priekšsēdētāja, Latvijas ekspozīcijas īstenotāja Venēcijas biennāles 14.starptautiskajā arhitektūras izstādē; Elīna Lībiete, arhitekte (arhitektu birojs "NRJA"), Latvijas ekspozīcijas līdzkuratore un projekta īstenotāja Venēcijas biennāles 17.starptautiskajā arhitektūras izstādē; Jānis Lejnieks, arhitekts, žurnāla "Latvijas Architektūra" galvenais redaktors un Ingūna Elere, dizainere, SIA "H2E" valdes priekšsēdētāja un vadošā dizainere, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore.

Venēcijas arhitektūras biennāle ir viena no nozīmīgākajām arhitektūras izstādēm Eiropā un pasaulē, kas tiek rīkota reizi divos gados. Venēcijas biennāles 18. starptautiskā arhitektūras izstāde norisināsies no 2023. gada 20. maija līdz 2023. gada 26. novembrim. Latvija ar nacionālo paviljonu nākamgad jau desmito reizi būs pārstāvēta Venēcijas arhitektūras biennālē, un šajā starptautiskajā forumā tā piedalās kopš 2002. gada.

18. Venēcijas biennāles kuratore un mākslinieciskā direktore ir Leslija Loko (Lesly Lokko) − arhitektūras doktore, mācībspēks un vairāku grāmatu autore. Nākamās biennāles tēma ir "Nākotnes laboratorija" (The Laboratory of the Future). Kuratore atzīst, ka pati Venēcijas biennāle ir arī sava veida nākotnes laboratorija.. "Mūsu izstādi mēs iztēlojamies kā sava veida darbnīcu, laboratoriju, kurā arhitekti un dažādu radošo disciplīnu praktiķi rāda mūsdienu prakses piemērus, kas iezīmē ceļu, kuru gan dalībnieki, gan apmeklētāji var izstaigāt, iztēlojoties nākotni."

Venēcijas biennāles 17.starptautiskajā arhitektūras izstādē 2021. gadā Latvijas paviljonu "Tas nav domāts Tev! Tas ir domāts ēkai" īstenoja arhitektu biroja NRJA (No Rules Just Architecture) radošā komanda. Pērn Latvijas ekspozīciju apskatīja aptuveni 300 000 apmeklētāju.