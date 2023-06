Latvijas filmu scenāristi pievienojas solidaritātes akcijai 'Screenwriters Everywhere'

Trešdien, 14. jūnijā, dažādās pasaules valstīs notiek akcija "Screenwriters Everywhere" (Scenāristi it visur), kurai, Eiropas Scenāristu federācijas aicināta, pievienojas arī Latvijas Scenāristu ģilde, portālu "Delfi" informē Latvijas Scenāristu ģildes valdes priekšsēdētāja Līga Gaisa.

Akcijas mērķis ir atbalstīt vienpadsmit tūkstošus piecsimt ASV scenāristus – ASV Scenāristu ģildes biedrus (WGA (Writers Guild of America West, Writers Guild of America East)), kuri jau kopš šī gada 2. maija piedalās līdz šim ilgākajā un plašākajā streikā. Televīzijas un kino scenāristiem ir pievienojušies arī citi kinoprofesionāļi – režisori, operatori, aktieri, animatori, un citi kino profesionāļi.

ASV scenāristu ģildes rīkotā streika pamatā ir prasība scenāristiem nodrošināt godīgu samaksu par paveikto darbu pie filmu un televīzijas seriālu izveides, kam iebilst viņu darba devēji, lielās kinoražošanas un izplatīšanas kompānijas un straumēšanas platformas, tādas kā "Disney", "Netflix", "Amazon" un citi lielie kinoindustrijas spēlētāji, kas no scenāristu un citu kinoprofesināļu darba ir nopelnījuši miljardus.

ASV scenāristu ģilde jaunajā koplīgumā (līgums tiek pārskatīts reizi trijos gados) vēlas atrunāt taisnīgāku scenārista darba atalgojumu un darba apstākļus, kā arī maksājumu sistēmas uzlabojumus par scenārista radīta satura izmantošanu straumēšanas platformu sniegtajos pakalpojumos. Tostarp paredzot maksājumus, kas piesaistīti skatītāju skaitam, kas noskatās kādu konkrētu seriālu, TV programmu vai filmu. Tāpat ASV scenāristu ģilde vēlas, lai koplīgums aizsargātu scenāristus no darba bez atalgojuma, un mākslīgā intelekta izmantošanu kā argumentu, lai studijas mazinātu scenāristu atalgojuma apmērus un autortiesību apjomu uz radīto saturu.

Arī Latvijas Scenāristu ģilde, Eiropas Scenāristu federācijas kandidātlocekle, iestājas par godīgu, pienācīgu, samērojamu un caurspīdīgu atalgojuma sistēmu visiem kino nozarē strādājošajiem un atbalsta citas ASV scenāristu izvirzītās prasības, norāda Gaisa.

Akciju "Screenwriters Everywhere" organizē Eiropas Scenāristu federācija (FSE), Starptautiskā rakstnieku ģilžu apvienība (IAWG), Starptautiskā mākslas un izklaides alianse (UNI-MEI) un citi atbalstītāji. Eiropas Scenāristu federācija (FSE) apvieno 31 scenāristu organizācijas no 25 Eiropas valstīm. Starptautiskā rakstnieku ģilžu apvienība pārstāv 14 biedrus no 12 valstīm, savukārt Starptautiskā mākslas un izklaides alianse apvieno vairāk nekā 140 arodbiedrības un ģildes. Kopā šīs organizācijas pārstāv aptuveni 67 000 profesionālu kino un televīzijas scenāristu un vairāk nekā 100000 rakstnieku un vairāk nekā pus miljonu šajās nozarēs strādājošu citu radošo un tehnisko profesiju pārstāvjus visā pasaulē.