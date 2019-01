Latvijas Kara muzejā atklās vērienīgāko Neatkarības karam veltīto ekspozīciju

Piektdien, 11. janvārī, pulksten 13.00, Latvijas Kara muzejā atklās līdz šim lielāko ekspozīciju par Latvijas Neatkarības karu "Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918–1920", kas ir muzeja nozīmīgākais valsts simtgades projekts, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvis Mārtiņš Mitenbergs.

Ekspozīcija stāsta par laiku, kad, Pirmajam pasaules karam noslēdzoties, Latvijas iedzīvotāji izmantoja iespēju veidot savu neatkarīgu valsti. Lai to paveiktu, bija jāpārvar dažādi šķēršļi un jāaizstāv sava valsts ar ieročiem rokās. Ekspozīcijā skaidri nolasāms vēstījums – Latvija par spīti daudzajiem pretspēkiem atgūst neatkarību, turklāt šī neatkarība nav saņemta kā dāvana, bet gan smagās cīņās izcīnīta. Ekspozīcija sākas un beidzas ar brīvības tēmu – sākas ar Latvijas Republikas proklamāciju un beidzas ar de facto neatkarību un de iure neatkarības atzīšanu. Vienlaikus kopējais vizuālais tēls paredz pāreju no tumšākas atmosfēras ekspozīcijas sākumā uz gaišu un pacilājošu atmosfēru ekspozīcijas noslēgumā, kā rezultātā, izmantojot muzeja krājumā esošos vēstures artefaktus un liecības un papildinot tās ar mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, apmeklētājiem būs iespēja iepazīt vienu no Latvijas vēstures sarežģītākajiem posmiem.