Latvijas paviljons Venēcijas biennālē guvis plašu starptautisko atzinību

Nepilnas nedēļas laikā kopš atklāšanas Latvijas paviljons Venēcijas biennāles 59. starptautiskajā mākslas izstādē izpelnījies līdz šim nepieredzētu starptautisku mākslas ekspertu uzmanību un ticis iekļauts vadošo mākslas mediju labāko nacionālo paviljonu sarakstos, portālu "Delfi" informēja Latvijas Laikmetīgās mākslas centra preses pārstāve.

Latvijas paviljona ekspozīcija ir viena no tām, kas šī gada Venēcijas biennālē noteikti jāredz, – pie šāda secinājuma nonāca vairāku ietekmīgu mākslas mediju kritiķi, kuri mākslinieču dueta Skuja Braden veidoto paviljonu "Selling Water by the River" ("Tirgot ūdeni upes malā") atzinuši par vienu no labākajiem 80 nacionālo paviljonu konkurencē.

Jau dienu pirms oficiālās atklāšanas žurnāla "Art in America" redaktore Reičela Veclere nosauca paviljona ekspozīciju par labāko visā Venēcijas Arsenālā. "Šie darbi runā paši par sevi," rezumē Veclere.

Paviljona atklāšanā 21. aprīlī uzslavas Latvijas ekspozīcijai izteikuši vairāki mākslas profesionāļi. "Bija tik daudz žurnālistu, tik daudz ārzemju institūciju pārstāvju, dažādu mākslas interesentu… Tik liela uzmanība Latvijas paviljonam nekad nebija bijusi. Esam trāpījuši desmitniekā!" paviljona panākumus komentē tā komisāre un kuratore Solvita Krese. "Starptautiskās preses lielā atzinība apliecina, ka paviljona komandai ir izdevies radīt spilgtu un aktuālu ekspozīciju, kas izvērš daudzas mūsdienās svarīgas tēmas," papildina paviljona kuratore Andra Silapētere.

Īsi pēc Latvijas paviljona atklāšanas vairāki prestiži mākslas izdevumi iekļāvuši "Selling Water by the River" labāko nacionālo paviljonu izlasēs. Žurnāla "ARTnews" redaktors Alekss Grīnbergers ierindoja Latvijas ekspozīciju visas biennāles 10 labāko paviljonu apkopojumā, atzīmējot, ka Skuja Braden porcelāna darbi sniedz "tīras un nesavaldītas vizuālās baudas retu mirkli".

Par vienu no 10 labākajiem Latvijas paviljonu atzinusi arī izdevuma "Artsy" autore Ajana Dozjera, kura savā atsauksmē izcēla Krievijas imperiālisma kritiku ekspozīcijas darbos. "Vāze ar Vladimira Putina seju ir atbilstoši novietota uz grīdas, nost no citiem keramikas darbiem, kuri atrodas uz galda un kuru skrupulozais izpildījums demonstrē latviešu tautas mākslas iezīmes," skaidro Dozjera.

Izdevums "Artnet" iekļāvis "Selling Water by the River" starp deviņiem labākajiem paviljoniem. "Šis paviljons noteikti ir pelnījis uzmanīgu aplūkošanu, jo neskaitāmas sīkas detaļas tajā gaida, kad tiks atklātas," norādīts apskatā. Tikmēr žurnāla "ArtReview" redaktors Fajs Čērčmans min Latvijas paviljonu kā vienu no trim, kas noteikti ir jāredz Arsenāla kompleksā. Žurnāls publicējis arī interviju ar Skuja Braden, kurā mākslinieces runā par nepieciešamību plašāk aktualizēt Latvijas mākslu pasaules mērogā.

Atzinīgus vērtējumus par Latvijas paviljonu publicējuši arī itāļu izdevumi "Artribune" un "Elle Decor", vācu medijs "Kultura Extra", franču mākslas žurnāls "Le quotidien de l'art" un Izraēlas laikraksts "Haaretz". Tuvākajā laikā plānotas vairākas publikācijas citos starptautiskos medijos.

Latvijas paviljonu "Selling Water by the River" Venēcijas biennāles 59. starptautiskajā mākslas izstādē organizē Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. Paviljona ekspozīciju veidojis mākslinieču duets Skuja Braden (Ingūna Skuja un Melisa D. Breidena) sadarbībā ar kuratorēm Solvitu Kresi un Andru Silapēteri. Paviljona arhitektonisko risinājumu izstrādājusi arhitekte Līva Kreislere, vizuālo identitāti radījusi dizainere Rūta Jumīte.