Latvijas paviljonu Venēcijas arhitektūras biennālē apmeklējuši aptuveni 290 tūkstoši viesu

Latvijas paviljonu "Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai" Venēcijas biennāles 17. starptautiskās arhitektūras izstādē ir klātienē apmeklējuši aptuveni 290 tūkstoši viesu, savukārt vairāki tūkstoši to vērojuši paviljona digitālās atklāšanas pasākumā vai tiešsaistē noskatoties īpaši paviljonam veidotu īsfilmu, portālu "Delfi" informē ekspozīcijas veidotāji no arhitektu biroja NRJA.

Venēcijas biennāles 17.starptautiskās arhitektūras izstāde notika no 2021. gada 22. maija līdz 21. novembrim. Kā iepriekš ziņots, Latvijas ekspozīcijā arhitektu biroja NRJA ("No Rules Just Architecture") radošā komanda biennāles kuratora Hašima Sarkis (Hashim Sarkis) izvēlēto galveno tēmu "Kā mēs kopā sadzīvosim?" aplūkoja caur tehnoloģiju un indivīda mijiedarbību arhitektūras kontekstā, pētot akūtu problēmu mūsdienu arhitektūrā - cilvēku pretestību tehnoloģijām.

Pievēršoties satraucoši nopietnām un vienlaikus amizantām tehnonejēdzībām, ekspozīcija "Tas nav domāts tev! Tas domāts ēkai" izcēla cilvēka skatpunkta nozīmi arhitektūrā un deva iespēju ikvienam ekspozīcijas apmeklētajam pieredzēt mijiedarbošanos ar tehnoloģijām tiešā, interaktīvā veidā, vēsta paviljona veidotāji.

Latvijas ekspozīciju pavadīja eseju un īsprozas izdevums ar ekspozīcijai identisku nosaukumu "Tas nav domāts tev! Tas ir domāts ēkai". Grāmatā, ko ilustrējis arhitekts Ivars Veinbergs, pazīstami prozaiķi, publicisti un pētnieki, piedāvā divus pretējus skatījumus uz tehnoloģiju lomu mūsu ikdienā – satīriski stāsti par absurdām situācijām ēku lietotāju saskarsmē ar tehnoloģijām mijas ar ekspertu izsvērtajiem, uz problēmas risinājumu vērstajiem argumentiem. 2021. gada 17. maijā patstāvīgās domas interneta žurnālā Satori.lv noritēja izdevuma atklāšanas tiešsaistes diskusija, kurā sarunājās grāmatas redaktore Elīna Lībiete un arhitekti Evelīna Ozola, Pēteris Bajārs un Reinis Liepiņš.

Izdevums ir pieejams latviešu un angļu valodās, un to joprojām iespējams iegādāties grāmatnīcās "Mr.Page" un "Robert's Books", kā arī galerijā "Neputns". Grāmata drīzumā tiks digitalizēta un lasītājiem būs pieejama arī tiešsaistē.

2020. gada septembrī vēl pirms arhitektūras biennāles atklāšanas rīdziniekiem un Rīgas viesiem bija iespējams iepazīties ar transformētu Latvijas paviljonu instalācijā "Connections Interrupted" ("Pārtrauktie savienojumi") mūsdienu mākslas foruma "Baltās nakts" ietvaros Rīgā, Doma laukumā.

Lai kompensētu klātienes atklāšanas pasākumu trūkumu, šogad Latvijas paviljons "Tas nav domāts Tev! Tas domāts ēkai" tika atklāts ar dokumentālu īsfilmu, kas ļauj skatītājam ielūkoties gan ekspozīcijas tapšanas procesā, gan pašā paviljonā. Filmu veidojis Ēriks Božis un Marta Elīna Martinsone, piedaloties kuratoru komandai no arhitektu biroja NRJA. Filma šobrīd ir apskatāma tiešsaistē.

Latvijas paviljona komisārs ir Jānis Dripe. Latvijas paviljona kuratori ir Uldis Lukševics, Elīna Lībiete, Ivars Veinbergs, Ieva Lāce-Lukševica, Zigmārs Jauja, Inga Dubinska un Līga Jumburga. Ekspozīcijas realizāciju īsteno arhitektu birojs NRJA, Edgars Ošs, Ansis Bergmanis, Pēteris Riekstiņš, Mārtiņš Dāboliņš, Juris Simanovičs un Artūrs Tols. Audio dizainu radījis Gatis Ziema. Fotogrāfs un video mākslinieks - Ēriks Božis, projekta vadība - Austra Bērziņa un sabiedriskās attiecības - Linda Bērziņa.

Tāpat, Latvijas paviljonā ik dienas klātienē uzturējās izstādes gidi – kultūras, mākslas un arhitektūras studenti no Latvijas, kuri gan sniedza nepieciešamo informāciju un veidoja ciešāku saiti ar ekspozīcijas apmeklētājiem, gan guva ievērojamu pieredzi savā turpmākajā profesionālajā darbībā.

Venēcijas biennāles 17. starptautiskajā arhitektūras izstādes kurators ir arhitekts, profesors un vairāku grāmatu autors Hašims Sarkis (Hashim Sarkis), kurš savā uzsaukumā aicina dalībniekus atbildēt uz jautājumu "How will we live together?" ("Kā mēs kopā dzīvosim?"). Savā vēstījumā Hašims Sarkis mudina arhitektus domāt par arhitektūras un urbānās vides nākotnes modeļiem - kā sadzīvot politisko un ģeogrāfisko atšķirību, ekonomiskās nevienlīdzības un migrācijas kontekstā. Venēcijas biennāles 17.starptautiskajā arhitektūras izstādē Venēcijā šogad piedalījās 46 valstis.

Saskaņā ar Venēcijas biennāles biroja sniegto informāciju, šogad biennāli apmeklējuši 298 600 cilvēku, kas ir vairāk kā iepriekšējā arhitektūras biennālē 2018.gadā, turklāt no kopīgā apmeklētāju skaita trešdaļa bijuši jaunāki par 26 gadiem. Biennāles galveno balvu – tradicionālo zelta lauvu šogad saņēma Apvienoto Arābu Emirātu paviljona komanda. Biennāle ir prestižākā arhitektūras izstāde pasaulē, kurā Latvija piedalās kopš 2002. gada.