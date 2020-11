Latvijas Radio raidīs pasaules diktātus latviešu un latgaliešu valodā

Sestdien, 7. novembrī, pulksten 12.15 vienlaikus Latvijā un visā pasaulē jau sesto reizi norisināsies pasaules diktāts latviešu valodā. Aptuveni 300 vārdu garo tekstu "Pasaka par vārdu tapšanu" īpaši šim nolūkam radījis dzejnieks, publicists un tulkotājs Ilmārs Šlāpins.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē Latvijas Radio pārstāvis Kaspars Zalāns, tekstu Rīgā – Gaismas pilī – diktēs aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa un tas tiešraidē būs dzirdams Latvijas Radio 1. Savukārt tās pašas dienas pulksten 16.00 notiks ceturtais pasaules diktāts latgaliešu valodā. Tas skanēs Latvijas Radio 5 jauniešu raidījumā "Pīci breinumi". Diktātā skanēs latgaliešu joki, kurus diktēs Latvijas "Instagram" zvaigzne Lauris Zalāns.

"Saņemot piedāvājumu uzrakstīt tekstu pasaules diktātam, es uzreiz sapratu, ka gribu sacerēt jaunu mītu par valodas rašanos – ne vien izaicināt diktāta dalībniekus ar pareizrakstības un interpunkcijas smalkumiem, bet arī iepriecināt, samulsināt un pārsteigt. Kā jau jebkurā diktātā, arī šajā būs no jauna jāatceras, kā tad pareizi jāraksta tas vai cits vārds, kur jāliek komats, kur nē, taču man šķita, ka tā ir lieliska iespēja arī uzzināt kādu piemirstu vārdu, atkārtot kādu senu patiesību un paskatīties uz latviešu valodu jaunā, negaidītā leņķī. Mēs ikdienā bieži nepievēršam uzmanību tam vai citam valodas sīkumam, mūs kaitina piekasīgi lasītāji, kas aizrāda uz nepareizu garumzīmi vai darbības vārda galotni, taču no šiem sīkumiem valoda galu galā sastāv, un lieku reizi padomāt par to, ko tu grasies pateikt vai ierakstīt interneta komentārā, par skādi nenāks," par latviešu valodas diktātu saka teksta autors Ilmārs Šlāpins.

Latvijas Radio 1 raidījumā "Kultūras Rondo" jau no pulksten 11.06 ēterā būs dzirdama saruna ar Latvijas Universitātes profesori, valodnieci Inu Druvieti, žurnāla "Rīgas Laiks" korektori, grāmatu valodas redaktori Gunu Kalniņu, kā arī ar tulkotāju Daci Meieri un diktāta teksta autoru Ilmāru Šlāpinu. Sarunā viesi centīsies atbildēt uz jautājumiem: Ko nozīmē pareiza un moderna rakstu valoda? Kāpēc ir svarīgi rakstīt pareizi? Kā ļauties valodas dzīvai un radošai izpausmei? Bet pulksten 11.50 Zigfrīds Muktupāvels sarunāsies ar pasaules diktāta latviešu valodā idejas autori un organizētāju Olgu Sukonnikovu un Latvijas Kultūras akadēmijas docenti, runas pedagoģi Zani Daudziņu.

Ar katru gadu diktāta rakstītāju skaits pieaug – ja pirmsākumos, 2015. gadā, diktātu rakstīja 920 dalībnieki, tad pērn jau 2042. Atbalstot iniciatīvu, Latvijas Radio 1 tiešajā ēterā diktātu translēs jau otro gadu.

Savukārt pasaules diktāta latgaliešu rakstu valodā mērķis ir aktualizēt latgaliešu valodas lietojumu un pievērst sabiedrības uzmanību rakstītprasmei latgaliski.

"Īpaši vēlamies aktualizēt rakstītprasmi gados jaunu cilvēku vidū, tāpēc šogad esam mainījuši diktāta formātu, padarot to atraktīvāku un jauniešiem interesantāku. Iepriekšējos gados tika lasīti latgaliešu autoru daiļdarbu fragmenti, savukārt šogad ceturtajā pasaules diktātā latgaliešu rakstu valodā skanēs anekdotes. Humors ir neatņemama latgaliešu identitātes daļa, caur to var atklāt latgaliešu valodas bagātību un parādīt valodas skanējumu," norādīja diktāta organizētāja, latgaliešu kultūras ziņu portāla lakuga.lv redaktore Vineta Vilcāne.

Tādēļ šogad diktātā skanēs latgaliešu joki, kurus diktēs radio personība un pasākumu vadītājs Lauris Zalāns. Pierakstīto tekstu varēs pārbaudīt latgaliešu portālā lakuga.lv.

Diktātu organizē "Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv" un Latvijas Radio Latgales studija.

"Latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv" ir pasaulē vienīgais medijs, kura saturs ir tikai latgaliski. Portāls darbojas kopš 2007. gada, un to uztur biedrība "Latgolys Studentu centrs".

"Raidījums "Pīci breinumi" šobrīd ir vienīgais regulāri skanošais jauniešu raidījums latgaliešu valodā, kas kopš 2018. gada ik nedēļu dzirdams sabiedriskā medija Latvijas Radio 5 ēterā.