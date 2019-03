'Latvijas skolas soma' pasākums tiek atzīts par labāko pasaulē

26. marta vakarā aģentūras "Luka" komandas rīkotais Latvijas valsts simtgades programmas "Latvijas skolas soma" atklāšanas pasākums "100 Latvijas stāsti 100 minūtēs" pasaulē prestižajā konkursā "EventEx Award", kas tiek uzskatīts par pasākumu industrijas "Oskaru", ieguvis piecas godalgas, tai skaitā ticis atzīts par labāko pasākumu pasaulē kategorijā "Labākais koncerts". Šis ir pirmais gads visa konkursa pastāvēšanas vēsturē, kad augstāko godalgu saņem Latvija, portālu "Delfi" informē aģentūras

"Luka" pārstāvji.

"EventEx Award" konkursam šogad kopumā tika pieteikts 331 pasākums no 42 pasaules valstīm. Visus darbus vērtēja starptautiska žūrija vairāk kā 50 cilvēku sastāvā, kuru vidū ietilpst Klintona administrācijas vadītāja Laura Švarca (Laura Schwartz), žurnāla "Washington Dossier" un "Bizbash" dibinātājs Deivids Adlers (David Adler) un citi industrijas līderi – pasaulē vadošo uzņēmumu pārstāvji, žurnālu galvenie redaktori, dažādu valstu asociācijas. Visi iesniegtie pasākumi tika vērtēti atbilstoši trīs svarīgākiem kritērijiem, katram no tiem piešķirot vērtējumu skalā no viens līdz 10 – radošums un inovācijas, plānošana, efektivitāte un sasniegtie rezultāti.

Darbus iesniedza tādi pasaulē atzīti zīmoli kā "Google", "Lamborghini", "Mercedes-Benz" un citi. Latvijas skolas soma atklāšanas pasākums "100 Latvijas stāsti 100 minūtēs" kopumā ieguva piecas godalgas un tika atzīts par labāko koncertu pasaulē. Kategorijā "Labākais mākslas pasākums" ieguva otro vietu, bet kategorijās "Labākais kultūras pasākums", "Labākais dzīvais šovs" un "Labākais pasākums Eiropā" – trešo vietu.

Latvijas Skolas soma atklāšanas pasākuma idejas autore un producente Inese Lukaševska piebilst, ka iegūt "EventEx Award" galveno balvu ir milzīgs sasniegums ne tikai viņas aģentūrai, bet visai industrijai un valstij kopumā, jo tas ir apliecinājums latviešu intelektuālajam vērienam un spējai konkurēt pasaules tirgū.

"Esmu patiesi lepna par ikvienu cilvēku, kas piedalījās šī pasākuma tapšanā. Tā veidošana bija ļoti komplicēta no tehniskā, drošības, mākslinieciskā aspekta un bija milzīgs izaicinājums pat cilvēkiem, kas pasākumu industrijā strādā 20 gadus. Tāpēc man noteikti jāsaka vislielākais paldies Kultūras ministrijai, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un visai milzu komandai, kas strādāja pie šī projekta, uzticējās man un manām spējām. Tam, ka spēsim iekustināt ne tikai 6000 bērnu sirdis, bet pat nozares profesionāļus visā pasaulē. Šis ir milzīgs sasniegums, ko iespējams spēšu aptvert tikai pēc laika. Taču tas pierāda, ka ar milzu darbu, pašatdevi, mīlestību pret skatītāju un ticību savām spējām var sasniegt visaugstākos rezultātus. Kārtējo reizi apliecinot, ka Latvija ir unikāla zeme, kurā mīt ļoti daudz talantīgu, spējīgu, ar neordināru domāšanu apveltīti cilvēki, kas lepojas ar savu valsti un iespēju to pārstāvēt pasaules arēnā", komentē Lukaševska.

Latvijas Skolas soma atklāšanas pasākums "100 Latvijas stāsti 100 minūtēs, kas šī gada 6. septembrī norisinājās "Arēnā Rīga" kopumā pulcēja 6000 skolēnu no 110 Latvijas novadiem. Pasākumā tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju. Vienlaikus mērķis bija sniegt iespēju jauniešiem no visas Latvijas caur netradicionāliem risinājumiem atklāt Latvijas kultūru, mākslu un Latviju kopumā, kā iespēju un radošuma zemi, kurā idejas un sapņus var realizēt ikviens jaunietis neatkarīgi no dzīvesvietas vai sociālā stāvokļa.

Pasākuma radošā grupa: producente – Inese Lukaševska; režisore – Mirdza Zīvere; mākslinieciskais vadītājs – Jānis Ķirsis (koncerts), Inese Lukaševska (izstāde); diriģents – Jānis Liepiņš; horeogrāfs – Agris Daņiļevičs; tehniskais producents – Reinis Druvietis; scenogrāfs – Didzis Jaunzems; skaņu režisors – Normunds Slava; gaismu režisors - Oskars Pauliņš; kostīmu konsultante – Baiba Grīna; vadītājs – Valters Frīdenbergs; video mākslinieki – Artis Dzērve, Viktors Keino; projekta vadītājs – Kristīne Skvarnaviča.