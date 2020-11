Latviski iznākušas sērijas 'The Big Idea' pirmās trīs grāmatas

Apgāds "Mansards" laidis klajā grāmatu sērijas "The Big Idea" pirmos trīs darbus – "Vai medicīna mums joprojām nāk par labu? 21. gadsimta ceļvedis"; "Vai mākslīgais intelekts mūs aizvietos? 21. gadsimta ceļvedis" un "Vai dzimte ir plūstoša? 21. gadsimta ceļvedis".

Kā uzsver izdevēji, šī grāmatu sērija ir inovatīva, izglītojoša un provokatīva, tā "piedāvā svaigu skatījumu uz fundamentāli nozīmīgām idejām, kas spēlē būtisku lomu mūsdienu pasaules un cilvēka dzīves kontekstā".

Īpašais vizuālais noformējums un trāpīgi izkārtotais teksts ļauj ērti uztvert sarežģītus konceptus, sniedzot lasītājam iespēju iesaistīties turpmākās diskusijās par aplūkotajiem tematiem. Sēriju "The Big Idea" radījis prestižais un tradīcijām bagātais Lielbritānijas grāmatu apgāds "Thames & Hudson", un angliski izdotas jau 12 sērijas grāmatas; tulkojumos tās gūst popularitāti visā pasaulē.

"Vai medicīna mums joprojām nāk par labu? 21. gadsimta ceļvedis" – autors Džūljens Šīters (Julian Sheather), no angļu valodas tulkojusi Elizabete Mundure.

Modernās medicīnas sarežģītība ir ārkārtējs sasniegums, kas daudziem ļauj saņemt aprūpi nebijušā līmenī. Tomēr medicīnas progresam ir sava cena: antibakteriālā rezistence, arvien izturīgākas multirezistentās baktērijas un neparedzētās, bet postošās opioīdu nozīmēšanas sekas ir daļa no mūsdienu medicīnas ikdienas. Vai cilvēka dabiskā pieredze tiek pārāk "medikalizēta", meklējot zāles pret jebkurām ciešanām? Vai medicīnas astronomiskās izmaksas veicina nevienlīdzību pasaulē? Kā modernā medicīna ir mūs pievīlusi, un kā tai jāmainās? Šī grāmata apšauba mūsdienu medicīnas prakses ekonomiskos un ētiskos aspektus un to ietekmi uz cilvēku dzīvi. Šīters ir pētnieks un ētikas speciālists. Viņš konsultē vairākas vadošas gan savas valsts, gan starptautiskas medicīnas organizācijas, arī starptautisko bezpeļņas organizāciju "Médecins Sans Frontières" ("Ārsti bez robežām"), par ētikas un cilvēktiesību jautājumiem.

"Vai mākslīgais intelekts mūs aizvietos? 21. gadsimta ceļvedis" – autore Šelija Fana (Shelly Fan), no angļu valodas tulkojuši Zigurds Skābardis un Guna Asare. Pēdējos sešdesmit gados esam bijuši liecinieki satriecošai izaugsmei mākslīgā intelekta (MI) jomā, radītas tehnoloģijas, kas māca mašīnām just, mācīties, domāt un rīkoties. No sociālajiem medijiem līdz "Netflix" – MI jau ir ienācis mūsu ikdienā. Pašbraucošie automobiļi un cilvēkveidīgie roboti ievieš graujošas pārmaiņas mūsu mijiedarbībā ar pasauli. Vai esam uz sliekšņa laikmetam, kurā dominē MI? Vai šai strauji augošajai jomai ir arī kādi ētikas principi? Vai un kā tos būs iespējams iedzīvināt praksē? Vai MI pārspēs cilvēkus? Šis precīzais un vienlaikus satraucošais pārskats izvērtē, vai MI var pārveidot sabiedrību un cilvēci, padarot to labāku, vai arī to raksturo milzīgas iespējas nākotnē radīt distopijas māktu un MI kontrolētu planētu. Š. Fana ir neirozinātniece Kalifornijas Universitātē, Sanfrancisko, kur viņa nesen pabeigusi pēcdoktorantūras studijas, pētot smadzeņu novecošanos un to atjaunošanās potenciālu.

"Vai dzimte ir plūstoša? 21. gadsimta ceļvedis" – autore Sallija Hainsa (Sally Hines), no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. Piedzimstot katram no mums tiek piešķirts bioloģisks dzimums, ko nosaka mūsu fiziskā anatomija. Bet kāpēc daži pieredz lielu pretrunu starp savu bioloģisko dzimumu un iekšējo identitāti? Vai dzimte ir tas, kas esam, vai tas, ko darām? Vai veids, kā mēs izpaužam savu dzimti, ir iedzimts, vai arī tas attīstās, mums pieaugot? Vai tradicionālās binārās vīrieša un sievietes dzimuma lomas vēl aizvien ir aktuālas pasaulē, kas arvien izteiktāk mainās un pārveidojas? Šī informatīvā un rosinošā grāmata aplūko saikni starp dzimti, psiholoģiju, kultūru un seksualitāti un atklāj, kā gadsimtu gaitā attīstījusies individuālā un sabiedrības attieksme pret šo jautājumu.

Hainsa ir Līdsas Universitātes Socioloģijas un dzimtes studiju asociētā profesore, kur viņa no 2009. līdz 2014. gadam bijusi arī Starpdisciplināro dzimtes studiju centra direktore. Viņas specialitāte ir dzimte, seksualitāte, intimitāte un iemiesotība. Viņa ir publicējusi daudz rakstu par dzimtes daudzveidību un identitāti, kā arī četras grāmatas, no kurām jaunākā ir "Gender, Society and Culture".

Sērijas galvenais redaktors Metjū Teilors (Matthew Taylor) ir izpilddirektors Karaliskajā biedrībā mākslas, rūpniecības un tirdzniecības veicināšanai. Tā Lielbritānijā darbojas jau 250 gadu, un biedrības mērķis ir ar idejām un rīcību sniegt labumu sabiedrībai, lai tā saņemtu 21. gadsimta cienīgu izglītību.

