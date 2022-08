Lielāko teātru izrādes un starptautisks folkloras festivāls - Latgalē ar vērienu svinēs 'Svātkus Upītie'

Balvu novada, Šķilbēnu pagasta "Upītes kultūrtelpā" tradicionāli augustā svinēs "Svātkus Upītie". Šogad svētkus sāks svinēt 12. augustā un noslēgs 28. augustā. To laikā būs iespēja izbaudīt Latvijas Nacionālā teātra, Dailes teātra, "Dirty Deal Teatro" un Latvijas Leļļu teātra izrādes. Norisināsies tekstilmākslinieku un mūziķu simpozijs. Būs stipro skrējiens, amatnieku tirdziņš. Svētku kulminācija starptautiskais folkloras festivāls "Lipa Kust III" ar danču meistarklasēm un danču nakti, portālu "Delfi" informē Nemateriālās kultūras mantojuma centra "Upīte" direktors Andris Slišāns.

Šogad svētkus atklās Dailes teātris ar izrādi "Elpa", vēl interesenti svētku programmā varēs izbaudīt Latvijas Nacionālā teātra izrādi "Tik mīla vien", "Dirty Deal Teatro" izrādi "Konklāvs", bet paši mazākie skatītāji tiks iepriecināti ar Latvijas Leļļu teātra izrādi "Naksitrallīši".

Svētku laikā, nedēļas garumā, no 17. līdz 24. augustam norisināsies tektilmākslinieku un mūziķu simpozijs, kura laikā tiks radīts jauns mākslas darbs - instalācija "Upītes kultūrtelpā", kurš būs baudāms ar visām maņām – redzi, dzirdi, tausti un ožu. Simpozijā jaunie mākslinieki strādās kopā ar tekstilmākslinieci un rakstnieci Anneli Slišāni, etnomūziķi Inesi Mičuli, rakstnieku Aldi Bukšu, kulināro brīnumu zinātāju un rakstnieci Mārīti Slišāni, dizaineri Elīnu Zelču.

Tradicionāli svētku laikā tiks piedāvātas dažādas aktivitātes ģimenēm, meistardarbnīcas, atrakcijas un "Stipro skrējiens".

Kā informē Slišāns, svētku kulminācija sagaidāma no 24. līdz 28. augustam, kad norisināsies starptautiskais folkloras festivāls "Lipa kust III", kurā piedalīsies trīs folkloras kopas no Lietuvas, pa vienai no Polijas un Igaunijas un, protams, Latvijas folkloristi, tai skaitā "#FKUpīte", kuras dalībnieks ir pats Slišāns.

Kā norāda pasākuma rīkotājs, šogad sāk realizēties "Upītes kultūrtelpas" sen lolotais sapnis – Nemateriālās kultūras mantojuma centra "Upīte" pārbūve. Tāpēc "Svātki Upītē" iziet plašumā vairākas aktivitātes tiek pārceltas uz Šķilbēnu pagasta kultūras centru "Rekova" kā arī uz Rugāju un Viļakas brīvdabas estrādēm.

Precīza festivāla programma un informācija par biļešu tirdzniecību atrodama "Upītes kultūrtelpas" "Facebook" profilā.